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Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру


Забавные курьезные моменты.

Забавные курьезные моменты.

Бывает, что в объектив фотоаппарата попадают просто шедевральные ситуации = от забавных от шокирующих. Именно такие моменты и становятся популярнейшими в социальных сетях. Мы собрали 15 неожиданных фотографий, глядя на которые просто нельзя не улыбнуться.

1. Домашние животные


Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру

«Мама, а можно эта лошадка останется у нас жить?»

 

2. Высокое качество


Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру

«Да уж, а писали, что прочный и не сломается…»

 

3. Нерест


Непредсказуемый катер выбросился на берег.

Непредсказуемый катер выбросился на берег.

 

4. Пивной бум


Перевернувшаяся фура с пивом, на неделю остановила дорожное движение.

Перевернувшаяся фура с пивом, на неделю остановила дорожное движение.

 

5. Пленница


Эта несчастная блондинка всего лишь хотела проверить, правда ли в канализационных люках живут черепашки-ниндзя.

Эта несчастная блондинка всего лишь хотела проверить, правда ли в канализационных люках живут черепашки-ниндзя.

 

6. Поединок


Пластиковый хомут оказался прочнее металлических ножниц.

Пластиковый хомут оказался прочнее металлических ножниц.

 

7. Устами младенца...


Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру

«Больше никаких семейных фотосессий!»

 

8. Сюрприз


Упаковано на совесть.

Упаковано на совесть.

 

9.Ночной экспресс


Поезд подсказывает, что нужно спасаться.

Поезд подсказывает, что нужно спасаться.

 

10. Маркетинг


Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру

«Бесплатный чай вчера» - это просто гениально!

 

11. Авария


Европейские дороги опасны тем, что слишком ровные и, двигаясь по ним легко уснуть.

Европейские дороги опасны тем, что слишком ровные и, двигаясь по ним легко уснуть.

 

12. Акция протеста


Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру

«Дамблдор не допустил бы такого!»

 

 

13. Страна советов


Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру

«Съешь семью Джессики».

 

14. Накладочка


Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру

«Упс, вот и покатались!»

 

15. Универсальная машина


Как же все таки хорошо отправиться на рыбалку в выходные!

Как же все таки хорошо отправиться на рыбалку в выходные!

 

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Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру

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Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеруПодписаться на мой Instagram
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