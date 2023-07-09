Стоп-кадр: 15 неожиданных ситуаций, которые нельзя было не заснять на камеру

Забавные курьезные моменты.

1. Домашние животные

«Мама, а можно эта лошадка останется у нас жить?»

2. Высокое качество

«Да уж, а писали, что прочный и не сломается…»

3. Нерест

Непредсказуемый катер выбросился на берег .

4. Пивной бум

Перевернувшаяся фура с пивом, на неделю остановила дорожное движение.

5. Пленница

Эта несчастная блондинка всего лишь хотела проверить, правда ли в канализационных люках живут черепашки-ниндзя .

6. Поединок

Пластиковый хомут оказался прочнее металлических ножниц.

7. Устами младенца...

«Больше никаких семейных фотосессий!»

8. Сюрприз

Упаковано на совесть.

9.Ночной экспресс

Поезд подсказывает, что нужно спасаться.

10. Маркетинг

«Бесплатный чай вчера» - это просто гениально!

11. Авария

Европейские дороги опасны тем, что слишком ровные и, двигаясь по ним легко уснуть.

12. Акция протеста

«Дамблдор не допустил бы такого!»

13. Страна советов

«Съешь семью Джессики».

14. Накладочка

«Упс, вот и покатались!»

15. Универсальная машина

Как же все таки хорошо отправиться на рыбалку в выходные!