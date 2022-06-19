Малоизвестные чудеса истории

На протяжении всей истории в мире происходило множество необъяснимых чудес и феноменов. Слухи об исцелениях, видения религиозных деятелей, священные реликвии, совершающие невероятные вещи, пленяют людей по сей день.







Многие из подобных явлений наука не в состоянии объяснить, они так и остаются мистикой. Всё это сбивает с толку скептиков и поражает верующих. Во всяком случае, эти истории достойны быть рассказанными.



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