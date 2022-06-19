Малоизвестные чудеса истории

На протяжении всей истории в мире происходило множество необъяснимых чудес и феноменов. Слухи об исцелениях, видения религиозных деятелей, священные реликвии, совершающие невероятные вещи, пленяют людей по сей день.
Многие из подобных явлений наука не в состоянии объяснить, они так и остаются мистикой. Всё это сбивает с толку скептиков и поражает верующих. Во всяком случае, эти истории достойны быть рассказанными.
Святая Клелия Барбьери
Клелия Барбьери родилась в Италии в 1874 году. Она помогла основать женскую монашескую конгрегацию «Малые Сёстры Девы Марии Скорбящей» и в свои 23 года была весьма влиятельной особой. К несчастью, вскоре она умерла от лейкемии. Однако, перед смертью Клелия сказала своим последователям: «Будьте храбрыми, я отправляюсь в рай, но буду с вами всегда, я никогда вас не оставлю». Спустя год после её смерти, во время пения сестёр высокий голос наполнил церковь, сливаясь с их голосами. С тех пор её голос всегда вторил им в молитвах. Говорят, голос Клелии по сей день можно услышать в стенах её церкви.
Мартин де Поррес
Мартин де Поррес был простым человеком, работавшим, как и все остальные бедные и больные люди Перу. При жизни ему приписывалось множество чудес: левитация, магические исцеления и возможность пребывать в двух местах одновременно. Например, в 1956 году мужчине на ногу упал булыжник и раздробил кость. У него началась гангрена и обнаружили гепатит. Врачи собирались ампутировать ногу, но одна женщина молилась над ней всю ночь. На следующий день, когда сняли повязки, ногу было не узнать. В ампутации больше не было необходимости.
Сердечная недостаточность Майкла Кроу
В свои 23 года Майкл Кроу страдал от заболевания под названием острый миокардит. Его сердце функционировало лишь на 10 процентов, и это вредило всему организму. Необходима была трансплантация, иначе ему было не выжить. Однако, врачи категорически исключили возможность пересадки, считая это слишком рискованным. Спустя час после решения врачей, кровяное давление у него поднялось, а чуть позже левая камера его сердца заработала самостоятельно. МРТ-сканирование показало, что на сердце нет ни одного шрама. Сейчас молодой человек уже выписался из больницы и совершенно здоров.
19-летняя кома
В 2007 году Ян Гржебски очнулся от 19-летней комы и обнаружил, что Польша больше не под властью коммунистов и что у каждого теперь есть мобильный телефон. Но самое удивительное, что он смог пережить такую длительную кому, ведь врачи говорили, что он проживет не больше нескольких лет. Ян считает, что это заслуга его жены, которая все эти годы заботилась о нем и двигала его тело по нескольку часов в день, благодаря чему он избежал пролежней.
Чудо в Ланчано
В VII веке нашей эры один монах в итальянском городке Ланчано усомнился в доктрине о пресуществлении (католическом учении о том, что вино и хлеб верующих – это кровь и тело Господне). Однажды, когда он читал слова пресуществления, вино и хлеб действительно превратились в кровь и мясо. Он рассказал об этом другим монахам, тогда эти кровь и мясо были помещены в специальный контейнер и до сих пор являются реликвией у католиков.
Таинственный голос
В 2005 году Линн Дженифер Гросбек не справилась с управлением, и её машина упала в реку, вылетев с дороги. На заднем сидении находилась полуторогодовалая дочь молодой женщины. Линн погибла мгновенно, а девочка повисла вниз головой над ледяной водой, но всё ещё была жива. Она провела так 12 часов. Четверо полицейских, прибывших на место аварии, уверяют, что слышали далёкий голос, просивший о помощи. Обнаружив маленькую девочку, они спасли её. Никто не понимает, как она могла выжить в такой аварии.
Церковь излечивает рак
В 57 лет Грег Томас узнал, что у него рак последней стадии. Он потерял работу и был уже готов проститься с семьёй, не надеясь выкарабкаться. Однажды он гулял с собакой и наткнулся на заброшенную церковь. Не зная, чем занять себя, он решил восстановить эту церковь и попросил город о материальной помощи в обмен на то, что он самостоятельно восстановит храм. После того, как церковь была восстановлена, оказалось, что болезнь отступила.
Дева Мария Гваделупская
Явления Девы Марии случались на протяжении всей мировой истории, в 1531 году она явилась мексиканскому крестьянину Хуану Диего. Богородица сказала ему просить епископа построить храм. Диего пошёл к епископу, но тот не поверил ему и потребовал доказательств. Тогда Дева Мария велела Диего нарвать роз на бесплодном холме и сложить их в свой плащ. Сделав так, он отнёс эти розы епископу, и, развернув плащ, увидел там изображение Богородицы. Этот портрет в прекрасном состоянии сохранился до наших дней.
Святой Иосиф из Копертино
Святому Иосифу из Копертино нравилась левитировать. Говорят, он бросал вызов земному притяжению более семидесяти раз, ему приходилось сдерживать себя, чтобы остаться на земле. Сегодня он считается покровителем авиаторов.
Нетленные тела
Католики и православные греки веруют в то, что тела некоторых святых не разлагаются, или же их разложение замедляется, благодаря божественному вмешательству. Забальзамированные или мумифицированные тела не могут считаться нетленными, те же, кто достигают этого статуса, зачастую выставляются на обозрение.
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