Учёные расшифровали один загадочный текст и постигли тайну могущественной дошумерской цивилизации

Открытие французского археолога

Розеттский камень.





Коллеги исследователей уже заявляют о том, что это одно из главных археологических открытий последних десятилетий. Оно равно прорыву в науке, который в своё время совершил Жан-Франсуа Шампольон. Некоторые специалисты пока хранят молчание, ведь результаты исследований в виде готовых переводов ещё официально не опубликованы.





Древние системы письма

Чога Занбил, древний эламский комплекс в провинции Хузестан в Иране.

Камень с надписями на линейном эламите.

Элам на карте.

Древние системы письменности.

Расшифровка линейного эламита

Анализ сосудов показал, что это не подделка.

Надписи на чашах помогли расшифровать множество ранее неизвестных символов.

До шумеров или вместе с ними?

Система расшифровки, которую предложил Дессет.

Некоторые учёные называют выводы Дессета преждевременными.