Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Melissa Hie ведет свой инстаграм, заполняя его фотографиями лучшей уличной еды в каждом из городов, где она побывала







32-сантиметровое мороженое, Корея.







Тайяки в виде рыбки, Япония.







Пончик Hello Kitty, Япония.







Клубника в шоколаде, Бельгия.







Мороженое, Париж.







Замороженный йогурт, Мальта.







Голубое кокосовое мороженое, Мальта.







Симит, Греция.







Слойка, Мьянма







Клубничный Дайкири, Греция.







Фисташковое джелато, Италия.







Макарон, Швейцария.







Данго, Япония.



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