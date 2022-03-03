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6 мест на Земле, где действительно можно увидеть русалок


Морская дева. | Фото: merstarworld.com.

Морская дева. | Фото: merstarworld.com.

В течение многих столетий русалки занимали воображение как матросов, так и сухопутных обывателей. Всех интересовало, кто они такие: люди, звери или рыбы. К счастью, на планете еще остались места, где можно увидеть их останки, и кое-где - даже их живых.

1. Рака с мумией русалки (Фудзиномия, Япония)


Главная святыня японского храма – мумия русалки. | Фото: atlasobscura.com.

Главная святыня японского храма – мумия русалки. | Фото: atlasobscura.com.

 
Храм в Фудзиномия, Япония. | Фото: atlasobscura.com.

Храм в Фудзиномия, Япония. | Фото: atlasobscura.com.

Согласно легенде, в храме японского города Фудзиномия хранятся останки самой древней из известных русалок. Как гласит история, это существо 1400 лет назад явилось к местному князю, утверждая, что когда-то было обычным рыбаком. Он был проклят из-за того, что начал ловить рыбу в заповедных водах. Человек-русалка просил князя построить храм как напоминание о своей ошибке. Там и разместили останки проклятого рыбака, чтобы все его видели.

2. Водоем возле электростанции Биг Бенд (Аполло Бич, штат Флорида, США)


Плывущего под водой ламантина издалека легко принять за настоящую русалку. | Фото: thetopvillas.com.

Плывущего под водой ламантина издалека легко принять за настоящую русалку. | Фото: thetopvillas.com.

 
Водоросли, которые ест ламантин, под водой похожи на развевающиеся волосы. | Фото: 2048online.github.io.

Водоросли, которые ест ламантин, под водой похожи на развевающиеся волосы. | Фото: 2048online.github.io.

Широко распространено мнение, что мифы о русалках появились, когда моряки впервые увидели ламантинов или морских коров, которые грациозно плавали под волнами.
Их сходство с русалками просто поразительное: передние ласты напоминают руки, а задние – рыбий хвост. Эти животные питаются водорослями, которые, развеваясь, создают иллюзию волос на голове. А волнующаяся поверхность воды скрывает все «недостатки» такой русалки, например ее вес. Взрослое животное длиной до 3,5 метров весит от 500 килограмм до полутора тонн.

Ламантинов вблизи проще всего увидеть в теплых сточных водах электростанции в штате Флорида. Теплая вода создает привлекательные условия жизни для этих существ, которых в некотором роде можно считать русалками.

 

3. Фиджийская русалка в Музее природы (Графтон, штат Вермонт, США)


Фиджийская русалка в экспозиции музея. | Фото: urbanpostmortem.wordpress.com.

Фиджийская русалка в экспозиции музея. | Фото: urbanpostmortem.wordpress.com.

 
Дореволюционная российская открытка с изображением фиджийской русалки.

Дореволюционная российская открытка с изображением фиджийской русалки.

Фиджийская русалка стала известна, благодаря бурной деятельности Финеаса Барнума – знаменитого шоумена и антрепренёра XIX века. Его русалка представляла собой мумифицированное существо, напоминающее обезьяну, к которой приделали рыбий хвост. Барнум возил ее с выставкой всяких «странностей» по всей стране. По его примеру, «фиджийские русалки» стали появляться и в других местах. Свое название они получили от далеких и таинственных (на тот момент) островов Фиджи в Тихом океане.

Показанная на фотографиях классическая фиджийская русалка хранится в Музее природы в Вермонте. Грубый монстр со страшной гримасой совсем не похож на прекрасную русалку из легенд. Уродливое существо несет на себе все признаки подделки XIX века. На лице у него густые усы, так что, скорее всего, это мужская особь.

4. Хэнё – женщины моря (о. Чеджудо, Южная Корея)


Ныряльщицы острова Чеджудо. | Фото: commons.wikimedia.org.

Ныряльщицы острова Чеджудо. | Фото: commons.wikimedia.org.

 
Женщина хэнё, ныряльщица с острова Чеджудо. | Фото: commons.wikimedia.org.

Женщина хэнё, ныряльщица с острова Чеджудо. | Фото: commons.wikimedia.org.

Эти южнокорейские «русалки» - живые женщины, которые занимаются подводным промыслом. Долгое время их работа была основой экономики острова Чеджудо. В задачу ныряльщиц входит погружение на 3-5 метров и сбор моллюсков и водорослей. «Дары моря» затем поднимают на берег и продают. Их очень ценят азиатские гурманы.

Слово «хэнё» означает «женщина моря». И действительно, каждой из них достаточно гидрокостюма и очков для ныряния. Самые опытные хэнё могут работать на глубине до 20 метров. В самом деле, эти корейские ныряльщицы чем-то напоминают мифических русалок.

 

5. Русалки из Уики Уэши (Уики Уэши, штат Флорида, США)


Красота и грациозность русалки из Уики Уэши. | Фото: springhillnow.com.

Красота и грациозность русалки из Уики Уэши. | Фото: springhillnow.com.

«Город русалок» во Флориде - самый надежный способ увидеть вблизи морскую деву во плоти. С 1947 года здесь, в гигантском аквариуме, красивые девушки показывают захватывающее подводное представление. Ниже уровня воды установлены смотровые окна, через которые можно наблюдать за яркими хвостами грациозно проплывающих русалок. Вода всегда чистая и прозрачная, т. к. поступает из подземного источника.

6. Статуя Русалочки (Копенгаген, Дания)


Статуя Русалочки – самый узнаваемый символ Копенгагена. | Фото: flickr.com.

Статуя Русалочки – самый узнаваемый символ Копенгагена. | Фото: flickr.com.

 
Знаменитая статуя Русалочки. | Фото: two-hitchhikers.ru.

Знаменитая статуя Русалочки. | Фото: two-hitchhikers.ru.

 

Глядя на знаменитую статую в Копенгагене, кажется, будто она появилась из морской пучины, как и русалочка из сказки Ганса Христиана Андерсена. Памятник, созданный в 1913 году, привлекает толпы туристов со всего мира. Это, без сомнений, «эталонная» русалка, которая сразу приходит на ум: красивая девушка сверху с рыбьим хвостом снизу.

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6 мест на Земле, где действительно можно увидеть русалок

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