Как выбрать капусту для засолки

Для засолки и квашения нужно выбрать правильную капусту — такую, которая будет хрустеть, отдавать сок и сохраняться на протяжении долгого периода вкусной. Выбрать такую капусту на рынке несложно, главное — обратить внимание на некоторые детали.







На фотографии выше вы можете увидеть пример неправильной капусты для квашения. Это капуста средне-поздних и поздних сортов. Также не подходит для квашения капуста ранних сортов — во время засолки она превратится в кашу.







Выбирайте капусту белесую, более круглую и слегка приплюснутую. Никогда не выбирайте на засолку слишком зелёную, зеленоватую капусту! Такая капуста не будет сочной, не будет хрустеть. Ещё один способ проверки: попробуйте сжать кочан руками. Вы почувствуете, что она как бы хрустит, скрипит. Такая капуста, как правило, имеет белые листья внутри и зеленоватые снаружи (верхние листья). Именно такая капуста и получится вкусной в процессе квашения.







Подробнее о том, как правильно выбрать капусту для засолки, смотрите в видео ниже:



