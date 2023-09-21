С нами не соскучишься!

8 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    А еще говорили, что движок был половинкой самолетного, а поскольку для самолета движок плохим сделать было нельзя, то...Какой советский а...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии мерзкого дешевого пойла было много, а хорошего вина было крайне мало.... да и савейскаму пиплу-алкашу это ...5 очень странных ...
  • Михаил Васильев
    В заголовке автор пишет тоннель, а в тексте туннель ...7 ж/д путей, кото...

«Камасутра» для супругов со стажем

О проблемах женатых людей можно говорить легко и с чувством юмора.

Предлагаем посмотреть результат работы писателя Саймона Рича и иллюстратора Фарли Каца.

Позиция «Побуждение к действию»


«Камасутра» для супругов со стажем

Женщина призывно склоняется к ногам мужа, чтобы вымести мусор. Тем самым она пытается побудить его к помощи с уборкой.

Позиция «Посудомойка»


«Камасутра» для супругов со стажем

Хороша для тех, кто любит смену ролей. Сначала активен мужчина: он загружает грязные тарелки в посудомоечную машину. Затем инициатива переходит к женщине: она должна подойти и проконтролировать мужа, иначе он все сделает неправильно.

Позиция «Свежий воздух»


«Камасутра» для супругов со стажем

Связана с преодолением норм и стандартов поведения и поэтому, как правило, доступна парам, прожившим вместе долгое время. В этой позиции мужчина может испортить воздух и не извиниться за это перед женой.

Позиция «На чужом несчастье»


«Камасутра» для супругов со стажем

Супруги держатся за руки и демонстративно подчеркивают свою влюбленность в то время, когда другая пара ссорится.

Позиция «2+1»


«Камасутра» для супругов со стажем

Классическая поза для супругов с детьми. Возникает тогда, когда любовную игру прерывает ребенок, который услышал какой-то страшный звук и решил перебраться спать к родителям.

Позиция «Третий лишний»


«Камасутра» для супругов со стажем

Когда в квартире нужно передвинуть мебель, жена не просит мужа об этом, а нанимает мускулистого красавца, который, конечно же, снимает майку. Жена при этом наслаждается видом его торса, а муж чувствует себя несчастным сморчком.

Позиция «По магазинам»


«Камасутра» для супругов со стажем

Жена тащит мужа за покупками, он при этом сопротивляется всеми известными ему способами.

Позиция «Скрытая угроза»


«Камасутра» для супругов со стажем

Муж судорожно бросается закрывать свой ноутбук при появлении жены, чтобы она не увидела его личную переписку.

Позиция «Ребенок у бабушки»


«Камасутра» для супругов со стажем

Наконец-то у супругов появляется возможность отказаться от всех планов на вечер и впервые за долгое время… выспаться. Снотворное при этом не помешает.

Позиция «Минуты покоя»


«Камасутра» для супругов со стажем

Если муж отправился с друзьями на футбол, жена может расслабиться, понежиться в ванне и ощутить все радости кратковременного одиночества.

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх