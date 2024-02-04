Межпланетные автоматические разведчики, Международная космическая станция… Благодаря им, мы имеем возможность посмотреть «семейные» фотографии нашей Солнечной системы, увидеть всё загадочное и внеземное.









Так выглядит заход солнца с Международной космической станции.







Юпитер, 27 августа 2016. Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, газовый гигант. Масса Юпитера в 2,47 раза превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых, в 317,8 раз — массу Земли и примерно в 1000 раз меньше массы Солнца.







Ураган над Гавайями, 29 августа 2016.







Находящийся на орбите Sentinel-2A сделал снимки того, как в Баренцевом море цветёт планктон. Спутник был разработан в рамках программы «Коперник», которая направлена на мониторинг окружающей среды.



Планктон, имеющий, по отдельности, микроскопический размер, является самой распространённой в океанских просторах формой жизни. Когда планктон, иначе именуемый «травой моря», собирается в большие массы, это производит огромный эффект, так как он способен преобразовывать морские неорганические соединения в органику ввиду того, что несёт в себе фитосинтезирующие пигменты.



На сделанных Sentinel-2A фотографиях запечатлён момент цветения планктона в Баренцевом море. Снимок показывает, как вследствие воздействия хлорофилла изменяются естественные цвета вод, окружающих процесс. С первого взгляда, это может показаться акварельным рисунком. Но специалисты уверяют, фото точно отражает цвет данного явления.







Вид с МКС и старт ракеты Atlas V с космическим грузовиком Cygnus на мысе Канаверал во Флориде.







Так выглядит полнолуние на МКС.







Точки и тире. Это дюны на Марсе.







Внизу горы Шарп на Марсе. Шарп — марсианская гора, находящаяся в кратере Гейл. Высота горы составляет около 5 километров. Учёные считают, что она образовалась из озера, миллионы лет высыхающего и снова заполняющегося водой.







Марсианские пейзажи возле горы Шарп.







Следы Марсохода.







Песчаные дюны на Марсе в районе Olympia Undae. Особенностями поверхностного рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а также вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных.







Масса Марса составляет 10,7 % массы Земли. Марс имеет период вращения и смену времён года, аналогичные земным, но его климат значительно холоднее и суше земного. Минимальное расстояние от Марса до Земли составляет 55,76 млн. км. Далеко.







Двигаемся дальше. Комета Чурюмова — Герасименко,снятая с расстояния 329 км. Комета имеет пористую структуру и 75-85% её объема составляет пустота.







Нашлась пропажа. 2 сентября 2016 космический аппарат Rosetta нашёл потерянный зонд Philae на комете Чурюмова-Герасименко. Такими сведениями поделились сотрудники Европейского космического агентства. Напомним, что модуль Philae совершил историческую посадку на комету Чурюмова-Герасименко 12 ноября 2014 года.







Комета Чурюмова — Герасименко, снятая с расстояния всего 29,9 км. Согласно последним оценкам, масса кометы составляет 1013 кг (10 миллиардов тонн).







Красивейший снимок Юпитера. Известно, что Солнце в результате постепенного исчерпания своего термоядерного топлива увеличивает свою светимость примерно на 11 % каждые 1,1 млрд лет, и в результате этого его околозвёздная обитаемая зона сместится за пределы современной земной орбиты, пока не достигнет системы Юпитера. Увеличение яркости Солнца в этот период разогреет спутники Юпитера, позволив высвободиться на их поверхность жидкой воде, а значит, создаст условия для поддержания жизни.



А еще здесь сильно дует: скорость ветров на Юпитере может превышать 600 км/ч.







Кольца Сатурна. Сегодня известно, что у всех четырёх газообразных гигантов есть кольца, но у Сатурна они самые заметные. Они очень тонкие. При диаметре около 250 000 км их толщина не достигает и километра.







Да, и тут еще сильнее дует: скорость ветра на Сатурне может достигать местами 1800 км/ч, что значительно больше, чем на Юпитере.



В 1921 году разнесся слух о том, что Сатурн лишился своих колец, а их частицы летят в том числе и на Землю. Ожидаемое событие настолько взбудоражило умы людей, что публиковались расчёты, когда на Землю упадут частицы колец. Слух появился из-за того, что кольца попросту повернулись ребром к земным наблюдателям, а так как они очень тонкие, то в приборы того времени их было невозможно разглядеть. Люди поняли «исчезновение колец» в прямом смысле, что и породило слух.







Спутник Сатурна Эпиметей, 70 км в диаметре. Всего вокруг планеты обращается 62 известных на данный момент спутника.







Двойное затмение — совместное прохождение Луны и Земли по диску Солнца, 1 сентября 2016.







Нептун, 16 мая 2016. Нептун — восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы. Нептун также является четвёртой по диаметру и третьей по массе планетой. Масса Нептуна в 17,2 раза, а диаметр экватора в 3,9 раза больше земных.



Здесь холодно и ветрено. Иногда Уран и Нептун помещают в отдельную категорию «ледяных гигантов». Температура Нептуна в верхних слоях атмосферы близка к −220 °C. В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди планет Солнечной системы, по некоторым оценкам, их скорости могут достигать 2100 км/ч.







Плутон. Первоначально Плутон причисляли к обычным планетам, но сейчас он считается карликовой планетой. Плутон состоит в основном из камня и льда и он относительно мал: его масса меньше массы Луны в шесть раз, а объём — в три раза. Площадь поверхности Плутона примерно равна площади России.







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