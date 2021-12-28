По следам героев «Властелина колец»: Поклонница фильма воссоздала известные сцены киноэпопеи





На пути в Мордор, гора Руапеху. Автор: Bry Voydatch.

Кто-то отправляется за очередной порцией впечатлений, путешествуя по Новой Зеландии, кто-то для того, чтобы полюбоваться красивейшей природой. А Брай Войдач (Bry Voydatch)«Властелин колец» нашла себе более интересное занятие. Отправившись по местам съёмки популярного фильма, она умудрилась воссоздать несколько сцен, да так, что выглядят они весьма правдоподобно.



Кто-то отправляется за очередной порцией впечатлений, путешествуя по Новой Зеландии, кто-то для того, чтобы полюбоваться красивейшей природой. А(Bry Voydatch) , вдохновлённая старенькой кинотрилогиейнашла себе более интересное занятие. Отправившись по местам съёмки популярного фильма, она умудрилась воссоздать несколько сцен, да так, что выглядят они весьма правдоподобно.

Покидая Шир, укрытие хоббитов, Веллингтон. Автор: Bry Voydatch.

Путешествие по долине Харроудейл, Пути Мертвых на вершине Путангируа в лесах Аоранги. Автор: Bry Voydatch.

Обычное чтение книги в убежище хоббитов, Веллингтон. Автор: Bry Voydatch.

Изенгард, Гленорчи. Автор: Bry Voydatch.

Скрываясь от назгула в убежище хоббитов, Веллингтон . Автор: Bry Voydatch.

Несмотря на то, что кино-эпопея «Властелин колец» отгремела добрый десяток лет тому назад, тем не менее, даже по сей день, она пользуется у многих огромной популярностью. При чём не только у детей и подростков, а и у взрослых, которые любопытства ради, продолжают интересоваться судьбой актёров и малоизвестными фактами о том, как снимали этот фильм.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: