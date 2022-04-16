5 распространенных заблуждений о средневековых рыцарях

Рыцарская кавалерия. | Фото: 1zoom.ru.
Пора средневекового рыцарства до сих пор будоражит умы людей. О том, как жили благородные воины, известно только из исторических хроник или романтической литературы того времени. Но за несколько прошедших столетий факты исказились, а понятие рыцарства обросло множеством мифов. В этом обзоре представлено 5 самых популярных заблуждений о средневековых рыцарях.
1. Находясь в доспехах, рыцарь не мог самостоятельно забраться на лошадь
Рыцарский турнир. Историческая реконструкция. | Фото: all-anapa.ru.
Говоря о Средневековье, люди привыкли думать, что рыцари, закованные в броню, даже перемещаться самостоятельно не могли, а если уж упали, то встать без посторонней помощи не представлялось возможным. В этом утверждении есть малая толика правды. Тяжелые латы рыцари надевали только во время турниров, чтобы избежать ранений. Но в любое другое время, а тем более, в сражениях на поле битвы, доспехи рыцарей не превышали 20 кг. Если он прогуливался в мирное время по улицам городов, то шлем, рукавицы и голени снимались, благо все было на удобных креплениях.
2. Рыцари в доспехах – неуязвимы
Портрет императора Максимилиана I. Питер Пауль Рубенс, около 1618. | Фото: fineartamerica.com.
Миф о неуязвимости рыцарей в доспехах больше навеян романтической литературой. На заре рыцарства убить воина было действительно сложно, чаще его оглушали. Но с появлением арбалетов, более мощных луков с бронебойными стрелами, никакая броня уже не спасала рыцарей.
3. Рыцари пренебрегали гигиеной
Обмундирование рыцарей. | Фото: illustrators.ru.
Многие думают, что от рыцарей жутко воняло от того, что из-за доспехов они часто ходили под себя. В Средневековье вообще остро стоял вопрос соблюдения гигиены, поэтому благородные воины вели себя так же, как и все. Но это совершенно не значило, что им было все равно, как ходить в туалет. Доспехи же были сделаны так, чтобы максимально упростить естественную физиологическую процедуру.
Штанов, в современном понимании, тогда не было. Рыцари носили шоссы – высокие чулки, которые крепились на поясе. Позже в XV веке появился брагет – откидной клапан спереди. А неприятный запах от воинов легко объясним: если надеть на себя все рыцарское обмундирование и взять в руки меч, да помахать им хотя бы с полчаса, то запах пота, смешанный с грязью, не заставит себя долго ждать.
4. Многотысячные армии рыцарей
Рыцарская кавалерия. | Фото: 1zoom.ru.
Еще одним заблуждением о рыцарях считается их большое количество. В XIII веке на Англию и Францию приходилось чуть менее 3000 рыцарей. Несмотря на такое незначительное количество, рыцарская кавалерия, закованная в доспехи, была серьезным видом войск. Пехоту составляли простолюдины, стрелки обеспечивали прикрытие, а рыцари были ударной силой.
Еще одним немаловажным фактором относительного небольшого количества рыцарей, было ограниченное количество боевых выносливых коней, способных нести на себе металлическую броню и всадника в латах. Ближе к XIII веку рыцарями обрели высокий социальный статус, поэтому в круг избранных не спешили допускать кого попало.
5. Рыцари «ходили на подвиги» в одиночку
Дон Кихот и Санчо Панса. | Фото: mkrf.ru.
В рыцарских романах весьма популярным является сюжет путешествия рыцаря на подвиги в одиночку. Но это заблуждение не соответствовало реальности. Всякий благородный воин имел при себе так называемое «копьё» – небольшую группу, состоящую из оруженосцев, пажей, лучников, мечников. А так как вся эта «свита» была неблагородных кровей, за людей их можно было не считать. Вот и получается, что рыцарь якобы путешествовал в одиночку.
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