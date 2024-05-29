15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир

Любопытные факты, которые заставят по другому взглянуть на мир.
Несмотря на популярное раньше изречение, сегодня все убедились, что статистика может лгать. В эти дни, с обилием поддельных новостей, любые статистические данные нужно проверять. Но в любом случае, среди них попадаются крайне забавные факты, которые порой заставляют по-иному взглянуть на мир.
1. Теракт «9/11» и ДТП
Теракт «9/11».
После знаменитого теракта «9/11» на дорогах США было зафиксировано рекордное количество ДТП со смертельным исходом (на 1600 больше, чем ожидалось статистически). Исследователи полагают, что это было связано с тем, что люди отказались от своих привычек и начали избегать самолетов, предпочитая ездить на авто. По иронии судьбы, в итоге это оказалось более опасным.
2. ОФП и войны в Ираке и Афганистане
Монтаж ОФП (солнечных батарей) на крыше.
Суммы денег, потраченной на войны в Ираке и Афганистане, могло бы хватить на то, чтобы установить ОФП (объединение фотоэлектрических преобразователей) на крыше каждого дома в США (да и в России тоже) - $ 1,467 трлн., разделенных между 132 миллионами домашних хозяйств = $ 11 000 на одно домохозяйство. Панели 2,5 кВт стоят примерно $ 10 000.
3. Третий мир на территории США
Резервация Пайн-Ридж в Южной Дакоте.
Оказывается и в Штатах все не так уж хорошо. Индейская резервация Пайн-Ридж в Южной Дакоте - это, по сути, страна третьего мира. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 47 лет для мужчин (самая низкая в западном полушарии), а безработица превысила планку в 80%.
Большая часть населения живет без воды, канализации и электричества. Кроме того, коэффициент младенческой смертности в 5 раз превышает средний показатель по США.
4. Население России и Бангладеш
ЖД вокзал Дакки.
В Бангладеше живет больше людей (156 миллионов), чем в России (143 миллиона). При этом площадь России в 119 раз больше площади Бангладеш.
5. Летучие мыши и др.
Из 5000 видов млекопитающих 1000 летучие мыши.
Из всех видов млекопитающих на Земле 20% - летучие мыши. Всего существует немногим более 5000 видов млекопитающих и около 1000 видов летучих мышей.
6. «Труп» звезды и желатиновый медвежонок
Желатиновый медвежонок.
Всем известно, что в нейтронной звезде, которая представляет собой «труп» звезды, оставшийся после взрыва Сверхновой, крайне высокая плотность вещества (размер звезды не больше маленького городка, но вещество в ней настолько плотно «упаковано», что даже чайная его ложка весит несколько сотен миллионов тонн).
Любопытный пример: если на нейтронную звезду с высоты всего 1 метр бросить желатинового медвежонка (конфету), то он врежется в ее поверхность с силой тысячи ядерных бомб
7. «Сверхновое» Солнце и водородная бомба
Взрыв водородной бомбы.
Солнце абсолютно не «застраховано» от того, чтобы стать сверхновой звездой. Если бы оно взорвалось, то вспышка от этого взрыва была бы в миллиард раз ярче, чем водородная бомба, взорвавшаяся прямо перед лицом человека.
8. Поток генерируемой информации
Информационный поток.
Сегодня каждые 2 дня люди генерируют столько информации, сколько ее было создано с момента возникновения человечества вплоть до 2010 года.
9. Samsung и ВВП Южной Кореи
Флаги Samsung и Южной Кореи.
Многие поражаются успехам компании Samsung. К примеру, можно привести следующий факт: сегодня на долю этой компании приходится примерно четверть ВВП Южной Кореи.
10. 50% за 40 лет
Дикая природа...
В последние годы стала крайне популярной тема экологии. На самом деле, экологи бьют тревогу не зря: за последние 40 лет Земля потеряла 50% своей дикой природы.
11. 3,5 млн бездомных на 18,5 млн домов
Калифорнийский бездомный.
В США насчитывается 3,5 миллиона бездомных, а 18,5 миллионов домов пустуют, поскольку их бывшие владельцы были лишены права выкупа закладной. Хотя при этом некоторые люди отмечают, что гораздо лучше быть бездомным в Калифорнии, чем жить в заброшенном доме в Детройте.
12. Динамика поиска в Google
Поисковик Google.
В течение последние 15 лет почти 20% ежедневных поисковых запросов в Google были новыми. Другими словами, каждый день 20% всех запросов в поисковике никогда не вводились ранее (это около 500 миллионов в день).
13. Парадоксы экологии
Поле, трактор, парниковые газы...
Некоторые люди хвастаются тем, насколько они ведут экологичный образ жизни, поскольку не ездят на авто с бензиновыми двигателями, не летают на самолетах и питаются только «натуральной» пищей. На самом деле, сельское хозяйство производит значительно больше парниковых газов, чем транспорт.
14. 5000 выходных за 90 лет
Счастливый уик-энд...
Любопытный факт: если человек проживет до 90 лет, то он проживет всего 5000 выходных (уик-эндов). Жизнь на самом деле коротка, и не нужно ее всю посвящать работе.
15. Деревьев больше чем звезд в галактике
Млечный Путь...
На Земле больше деревьев, чем звезд в Млечном Пути. На самом деле, больше в целых 30 раз (на Земле 3 триллиона деревьев, а в нашей галактике 100 миллиардов звезд).
БОНУС
Большой Токио и Канада
Большой Токио.
В Большом Токио живет 38 миллионов людей. Это больше, чем во всей Канаде (35 миллионов).
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