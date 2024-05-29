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С нами не соскучишься!

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15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир


Любопытные факты, которые заставят по другому взглянуть на мир.

Любопытные факты, которые заставят по другому взглянуть на мир.

Несмотря на популярное раньше изречение, сегодня все убедились, что статистика может лгать. В эти дни, с обилием поддельных новостей, любые статистические данные нужно проверять. Но в любом случае, среди них попадаются крайне забавные факты, которые порой заставляют по-иному взглянуть на мир.

1. Теракт «9/11» и ДТП


Теракт «9/11».

Теракт «9/11».

 

После знаменитого теракта «9/11» на дорогах США было зафиксировано рекордное количество ДТП со смертельным исходом (на 1600 больше, чем ожидалось статистически). Исследователи полагают, что это было связано с тем, что люди отказались от своих привычек и начали избегать самолетов, предпочитая ездить на авто. По иронии судьбы, в итоге это оказалось более опасным.

2. ОФП и войны в Ираке и Афганистане


Монтаж ОФП (солнечных батарей) на крыше.

Монтаж ОФП (солнечных батарей) на крыше.

 

Суммы денег, потраченной на войны в Ираке и Афганистане, могло бы хватить на то, чтобы установить ОФП (объединение фотоэлектрических преобразователей) на крыше каждого дома в США (да и в России тоже) - $ 1,467 трлн., разделенных между 132 миллионами домашних хозяйств = $ 11 000 на одно домохозяйство. Панели 2,5 кВт стоят примерно $ 10 000.

3. Третий мир на территории США


Резервация Пайн-Ридж в Южной Дакоте.

Резервация Пайн-Ридж в Южной Дакоте.

 

Оказывается и в Штатах все не так уж хорошо. Индейская резервация Пайн-Ридж в Южной Дакоте - это, по сути, страна третьего мира. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 47 лет для мужчин (самая низкая в западном полушарии), а безработица превысила планку в 80%.

Большая часть населения живет без воды, канализации и электричества. Кроме того, коэффициент младенческой смертности в 5 раз превышает средний показатель по США.

4. Население России и Бангладеш


ЖД вокзал Дакки.

ЖД вокзал Дакки.

 

В Бангладеше живет больше людей (156 миллионов), чем в России (143 миллиона). При этом площадь России в 119 раз больше площади Бангладеш.

5. Летучие мыши и др.


Из 5000 видов млекопитающих 1000 летучие мыши.

Из 5000 видов млекопитающих 1000 летучие мыши.

 

Из всех видов млекопитающих на Земле 20% - летучие мыши. Всего существует немногим более 5000 видов млекопитающих и около 1000 видов летучих мышей.

6. «Труп» звезды и желатиновый медвежонок


Желатиновый медвежонок.

Желатиновый медвежонок.

 

Всем известно, что в нейтронной звезде, которая представляет собой «труп» звезды, оставшийся после взрыва Сверхновой, крайне высокая плотность вещества (размер звезды не больше маленького городка, но вещество в ней настолько плотно «упаковано», что даже чайная его ложка весит несколько сотен миллионов тонн).

Любопытный пример: если на нейтронную звезду с высоты всего 1 метр бросить желатинового медвежонка (конфету), то он врежется в ее поверхность с силой тысячи ядерных бомб

7. «Сверхновое» Солнце и водородная бомба


Взрыв водородной бомбы.

Взрыв водородной бомбы.

 

Солнце абсолютно не «застраховано» от того, чтобы стать сверхновой звездой. Если бы оно взорвалось, то вспышка от этого взрыва была бы в миллиард раз ярче, чем водородная бомба, взорвавшаяся прямо перед лицом человека.

8. Поток генерируемой информации


Информационный поток.

Информационный поток.

 

Сегодня каждые 2 дня люди генерируют столько информации, сколько ее было создано с момента возникновения человечества вплоть до 2010 года.

9. Samsung и ВВП Южной Кореи


Флаги Samsung и Южной Кореи.

Флаги Samsung и Южной Кореи.

 

Многие поражаются успехам компании Samsung. К примеру, можно привести следующий факт: сегодня на долю этой компании приходится примерно четверть ВВП Южной Кореи.

10. 50% за 40 лет


Дикая природа...

Дикая природа...

 

В последние годы стала крайне популярной тема экологии. На самом деле, экологи бьют тревогу не зря: за последние 40 лет Земля потеряла 50% своей дикой природы.

11. 3,5 млн бездомных на 18,5 млн домов


Калифорнийский бездомный.

Калифорнийский бездомный.

 

В США насчитывается 3,5 миллиона бездомных, а 18,5 миллионов домов пустуют, поскольку их бывшие владельцы были лишены права выкупа закладной. Хотя при этом некоторые люди отмечают, что гораздо лучше быть бездомным в Калифорнии, чем жить в заброшенном доме в Детройте.

12. Динамика поиска в Google


Поисковик Google.

Поисковик Google.

 

В течение последние 15 лет почти 20% ежедневных поисковых запросов в Google были новыми. Другими словами, каждый день 20% всех запросов в поисковике никогда не вводились ранее (это около 500 миллионов в день).

13. Парадоксы экологии


Поле, трактор, парниковые газы...

Поле, трактор, парниковые газы...

 

Некоторые люди хвастаются тем, насколько они ведут экологичный образ жизни, поскольку не ездят на авто с бензиновыми двигателями, не летают на самолетах и питаются только «натуральной» пищей. На самом деле, сельское хозяйство производит значительно больше парниковых газов, чем транспорт.

14. 5000 выходных за 90 лет


Счастливый уик-энд...

Счастливый уик-энд...

 

Любопытный факт: если человек проживет до 90 лет, то он проживет всего 5000 выходных (уик-эндов). Жизнь на самом деле коротка, и не нужно ее всю посвящать работе.

15. Деревьев больше чем звезд в галактике


Млечный Путь...

Млечный Путь...

 

На Земле больше деревьев, чем звезд в Млечном Пути. На самом деле, больше в целых 30 раз (на Земле 3 триллиона деревьев, а в нашей галактике 100 миллиардов звезд).

БОНУС

Большой Токио и Канада


Большой Токио.

Большой Токио.

 

В Большом Токио живет 38 миллионов людей. Это больше, чем во всей Канаде (35 миллионов).

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