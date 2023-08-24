Почему советские дети в 10-летнем возрасте умели то, что сегодня не под силу современным тинейджерам

Каждый, у кого есть дети, может провести дома небольшой эксперимент: перестать готовить, убирать, мыть посуду и т.п. Вместо этого ребенка следует назначить «за старшего», выделив некоторое количество денег на пропитание. Скорее всего уже спустя непродолжительное время все деньги будут спущены на «вкусности», холодильник опустошён, в квартире воцарится бардак, а в раковине образуется гора грязной посуды.
Плохих детей не бывает. |Фото: pitaniemalysha.ru.
Наверняка многие современные родители, выросшие еще в годы СССР, согласятся с тем, что они в своем детстве были куда более самостоятельными, чем современная молодежь. Не будет преувеличением сказать, что уже к 10 годам многие советские дети были вполне самостоятельны и достаточно ответственны. Ну, а к 14 они уже фактически превращались в «маленьких взрослых». Сегодня другие времена, нравы и ...дети. Конечно, есть исключения. Однако, чаще всего детвора даже из простых семей не знает, что такое самостоятельность.
Всякий человек продукт среды и воспитания. |Фото: back-in-ussr.com.
Отсутствие самостоятельности даже в 16-летнем возрасте находит отражение в разных вещах, но в первую очередь – в уровне ответственности молодого дарования. Кроме того, современные дети практически не умеют работать руками. Гвоздя не забьют, цепь на велосипеде не поднимут, даже уборку в комнате скорее всего качественно сделать не смогут! Но проблема, конечно же, не в детях, ибо всякий человек – это в первую очередь продукт окружения и воспитания (если мы только не говорим о медицинских диагнозах, но это исключение).
Труда не боялись. |Фото: Twitter.
А каково же современное окружение? Можно за многое ругать и не любить Советский Союз. Но за одно его точно можно похвалить: ни советское общество, ни советская система образования никогда не воспитывали потребителя и мещанина в плохом смысле этого слова. Того самого «мещанина», которого презирала не только советская, но и вся русская классическая литература. Чего уж там – мировая… Современный мир другой: ему нужен тот самый потребитель готовый жрать в три горла. Увы и ах, обществу, в котором твоя успешность измеряется количеством денег, не нужны «покорители космических просторов».
Самостоятельности было больше. ¦Фото: yaplakal.com.
Не лучше дела обстоят и с воспитанием. Про систему «образования», которая за последние 30 лет окончательно превратилась из системы образования и воспитания граждан в сферу оказания образовательных услуг не хочется даже вспоминать. Как правило, настоящим воспитанием детей не занимаются и родители. И дело здесь вовсе не в том, что они плохие люди (хотя бывает и такое), а в том, что у многих мам и пап банально не времени заниматься тем самым воспитанием из-за «душащей» работы и постоянных стрессов. Советские дети не были лучше современных, а современные не стали хуже советских. Изменилась среда, а потому поменялось и качество человека, существующего в ней.
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