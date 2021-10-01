Почему колготки так бесстыдно рвутся

Фраза «Лучше сто морщинок на лице, чем одна на колготках» возникла не на пустом месте. Многим дамам знакомо разочарование из-за некстати поползшей стрелки или дырки на пальце.



А ведь эта пара колготок может быть относительно новой. Отсюда и всевозможные «танцы с бубном»: от хранения колгот в морозильнике до постоянного ношения бесцветного лака для ногтей на всякий случай. Оказывается, чулочно-носочные неприятности можно предотвратить, зная несколько простых рекомендаций.

Мы выяснили, какие ошибки хранения, выбора и носки колготок чаще всего выходят нам боком, а также как их избежать.





Неаккуратно надеваем

Бессистемно складываем при хранении

Храним в одном отсеке с нижним бельем

Не обращаем внимания на режим стирки

Нарушаем правила ручной стирки

Неправильно сушим

Сочетаем с грубой обувью

Не обращаем внимания на пряжу

Не учитываем соотношение полиамида и эластана

Казалось бы, вполне себе нехитрое действие. Однако иногда мы не обращаем внимания на мелочи, которые вмиг укорачивают срок службы чулочно-носочных изделий. Заусенцы или украшения (например, браслеты или кольца) увеличивают риск появления дырки на тонкой ткани. Некоторые даже советуют надеть тонкие перчатки перед тем, как взяться за колготки.Чтобы колготки служили дольше, важно правильно их хранить. Не стоит держать эти деликатные изделия в пакете, где они перепутаются между собой. При распутывании колготки можно ненароком зацепить, из-за чего они быстро порвутся.Вместо этого сверните колготки в аккуратный рулон: сначала сложите пополам, а потом аккуратно скатайте. В таком виде их можно отправить в ящик или органайзер.Нужно не только бережно сворачивать капроновые изделия, но и держать их в правильном месте. Например, соседство с бюстгальтерами и кружевным нижним бельем может быть совсем некстати. Крючки на лифах, застежки на поясе для чулок и даже края кружева (это зависит от ткани) создают условия для появления зацепок и дырок на материале.Лучше выделить для них отдельный ящик или полку в шкафу — так чулки и колготки прослужат долго. Если держите колготки на вешалке, уберите с нее ремни — пряжки могут повредить материю.Можно ли стирать колготки в стиральной машинке? Споры по этому вопросу не утихают. И пока одни предпочитают перестраховаться и выстирать вручную, другие уверены, что можно использовать для этого блага цивилизации. Главное — выбрать щадящее средство, режим деликатной стирки и вывернуть вещь наизнанку, чтобы волокна не скатывались. А еще важно стирать исключительно в холодной воде, поскольку она сохранит цвет и текстуру колгот.Если вы не рискуете доверить любимые колготки машинке, стирайте чулочно-носочные изделия в раковине или тазу. Можно использовать теплую воду, горячей лучше избегать: она сделает вещь менее эластичной, из-за чего колготки после стирки могут хуже сидеть.Постарайтесь не тереть слишком сильно и не делать резких движений, чтобы исключить механические повреждения. Важно очистить не только следки колготок, но и область промежности — в этих местах скапливается больше всего бактерий. Замочите колготки на 10 минут и промойте холодной водой.У некоторых стиральных машинок есть функция сушки. Не рекомендуется пользоваться ею, чтобы высушить чулки, капроновые носки или колготки. Также не стоит вешать их на батарею: воздействие тепла может деформировать ткань и растянуть эластичный пояс.Чтобы колготки служили дольше, сушите их на бельевой веревке, но будьте осторожны с прищепками — эти маленькие «помощницы» могут навредить нежной ткани. Оптимальный вариант — сушить на горизонтальной поверхности вдали от прямых солнечных лучей.Осенью мы «перелезаем» из элегантных туфелек в сапоги, ботфорты или ботинки. Грубая кожа может запросто повредить полотно, из которого сделаны колготки. Результат — дырки в области больших пальцев. Спасти ситуацию нетрудно — достаточно надеть под сапоги дополнительный хлопковый носок. Тогда с внутренней поверхностью обуви будет соприкасаться не тонкая ткань чулок или колгот, а более прочная.На каждой упаковке указано, из какой пряжи сделана конкретная пара колгот. Эта на первый взгляд неважная информация поможет предугадать срок годности изделия. Ткань из нитей с одинарной обкруткой наименее прочная — вероятно, изделие из нее прослужит не слишком долго.Нить с двойной обкруткой делает колготки или чулки более прочными, а срок их службы увеличивается. Популярная в последнее время нить микрофибры состоит из нескольких очень тонких волокон. Это обеспечивает плотное облегание и большую прочность.Эти материалы чаще других встречаются в составе колгот и чулок. Оптимальное содержание эластана — от 8 до 20 %. Если его менее 8 %, значит, эластичностью обладает только пояс. Такое изделие быстро потеряет форму. Эластана в составе больше 20 %? Такие колготки имеют корректирующий эффект. Они очень плотно прилегают к телу и замедляют кровообращение — носить их каждый день не рекомендуется.