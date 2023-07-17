15 загадок природы, на которые человечество не знает ответа

Кембрийский взрыв и другие неразгаданные загадки природы.
В мире существует немало неразгаданных тайн, с которыми люди сталкиваются каждый день. Например, ученые до сих пор не расшифровали парадокса Пето, не определили происхождения цветов и не знают происхождения вируса Эбола. В нашем обзоре собраны вопросы, над которыми и сегодня бьются лучшие учёные умы.
1. Миграция бабочек
Миграция бабочек.
Как тысячам хрупких бабочек Монарх удается перелетать из Канады в Мексику – остается загадкой для ученых. Ведь за время перелета меняется по несколько поколений этих насекомых, но из года в год они останавливаются на одних и тех же деревьях по дороге и прилетают в одно и то же место.
2. Тайна лорицифер
Тайна лорицифер.
Существует, по крайней мере, сто видов этих крошечных беспозвоночных, но ни один из них не встречается в окаменелостях.
3. Парадокс планктона
Парадокс планктона.
В гидробиологии парадоксом планктона называется ситуация, в которой ограниченный круг ресурсов поддерживает неожиданно широкий спектр планктонных видов. Это полностью противоречит принципу конкурентного исключения, который предполагает, что когда два вида конкурируют за один и тот же ресурс, то один из видов обречен на вымирание.
4. Происхождение и место возникновения Эбола
Страшный вирус Эбола.
Несмотря на то, что люди уже много узнали о вирусе Эбола, никто не знает - где именно возник этот вирус и где он «прячется» в промежутках между вспышками эпидемий.
5. Восприятие
Человеческое восприятие.
Хотя люди воспринимают вещи вокруг постоянно, сам акт восприятия до сих пор остается неразгаданной тайной. Ученые просто не могут понять, как мозг преобразует сенсорную информацию в когерентное восприятие.
6. Алкалоиды
Алкалоиды.
Алкалоиды - группа природных химических соединений, которые преимущественно состоят из атомов азота. Они производятся множеством организмов, включая бактерии, грибы, растения и животных. Тем не менее, их функция не совсем понятна для научного сообщества.
7. Строение акулы-молота
Акула-молот.
Акула-молот известна своей необычной формой головы. Тем не менее, ученые не могут понять причину появления такой формы головы у этой акулы. Некоторые предполагают, что она развилась для повышения электросенсорной площади рыбы, другая гипотеза предполагает улучшение охвата площади зрения, а третья гласит, что подобная форма головы выработалась для улучшения аквадинамических свойств.
8. Круги фей (Африка)
Африканские круги фей.
Уже не первый год идут дебаты о причине возникновения подобных безжизненных кругов в Африке. Исследования показали, что некоторые из них могут быть объяснены деятельностью песочного термита Psammotermes allocerus, но нет ни одной теории, объясняющей все сказочные круги.
9. Функция ДНК
ДНК.
Люди до сих пор не знают, за что отвечает подавляющее большинство человеческого ДНК. Долгое время считалось, что около 98% генома человека просто является пустым и не несет никакой закодированной информации. Никто не знал, какую функцию он выполняет. Тем не менее, в последнее время ученые начали сомневаться в этой теории.
10. Тайны человеческого сознания
Тайны человеческого сознания.
Люди не знают, что такое сознание и что заставляет человека осознавать себя. Почему многие животные, особенно млекопитающие, мечтают и им снятся сны? Каковы характеристики интеллекта? На эти вопросы нет ответов.
11. Эволюция цветов
Эволюция цветов.
Большинству людей нравится смотреть на цветы, а также их запах. Но при этом никто не знает, как эволюционировали цветы. Ранее было принято считать, что цветы произошли от голосеменных (группы семенных растений, в которые входят хвойные, саговники, гинкго и гнетовидные), однако недавние молекулярные исследования показали несостоятельность этой гипотезы.
12. Парадокс Пето
Парадокс Пето.
Ни для кого не секрет, что люди предрасположены к раку, но оказывается, что такие крупные млекопитающие, как киты, практически не болеют раком. Казалось бы, кит намного больше человека, у него намного больше клеток. Соответственно, у него должны быть выше шансы возникновения злокачественной клетки. Но это не так.
13. Кембрийский взрыв
Кембрийский взрыв.
Что стало причиной бурной диверсификации многоклеточных в начале кембрийского периода, которая привела к появлению почти всех современных типов животных? Это одна из самых обсуждаемых тем среди ученых, но не существует не только ответа на этот вопрос, а даже единой теории.
14. Биологическое старение
Биологическое старение.
Есть ряд гипотез, почему люди стареют и в конечном итоге умирают…но это всего лишь гипотезы.
15. Происхождение жизни
Происхождение жизни.
И, конечно, самая большая загадка для ученых - происхождение жизни на Земле! Несмотря на все последние научные и технологические достижения, никто не знает, как именно и когда возникла жизнь на Земле.
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