10 мест поклонения, главной изюминкой которых являются фантастические витражи

1. Святая капелла Сент-Шапель (Франция)

Святая капелла Сент-Шапель – один из самых изысканных памятников средневековой архитектуры (Франция). | Фото: foto-interiors.com.

15-метровые витражи Сент-Шапель с изображением более 1 тыс. сцен из Ветхого и Нового завета занимают площадь более 600 кв. метров (Франция).







2. Шартрский собор (Шартр, Франция)

В Шартрском соборе сохранилась уникальная коллекция средневековых витражей (Шартр, Франция). | Фото: marisha-amber.livejournal.com.

Общая площадь витражного остекления Шартрского собора превышает 2 тыс. кв. метров (Шартр, Франция).

Витражи собора сохранили чрезвычайную насыщенность и чистоту красок, секрет которых разгадать не удалось (Шартр, Франция).

3. Йоркский кафедральный собор (Йорк, Великобритания)

Йоркский кафедральный собор – бесчисленная сокровища средневекового витражного искусства всей Европы (Йорк, Великобритания). | Фото: womanadvice.ru

В главной святыне английского Йорка переплелись элементы различных направлений витражного искусства средневековой Англии.

4. Линкольнский кафедральный собор Девы Марии (Линкольн, Великобритания)

Линкольнский кафедральный собор Девы Марии может похвастаться превосходными витражами (Великобритания). | Фото: blog.arthistoryonline.ru..

Линкольнский кафедральный собор Девы Марии, восточное окно и хор ангелов, а также витражи южного фасада (Великобритания).

5. Мечеть Насир аль-Мульк в Ширазе (Иран)

Витражи мечети Насир аль-Мульк создают умопомрачительную красоту не только внутри помещений, при внутреннем освещении фасад преображается до неузнаваемости (Ширазе, Иран).

Солнечные лучи, проникая на рассвете сквозь разноцветные витражные окна, превращают внутреннее пространство мечети Насир аль-Мульк в ослепительный лабиринт (Ширазе, Иран).

6. Часовня Королевского колледжа Кембриджского университета (Кембридж, Англия)

Часовня Королевского колледжа Кембриджского университета – сокровищница повествовательных окон (Кембридж, Англия).

В часовне Королевского колледжа сохранились витражи, созданные фламандскими мастерами XVI века (Кембридж, Англия) | Фото: mymodernmet.com.

7. Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне (Испания)

Искупительный храм Святого Семейства – уникальнейшее творение, гениального каталонца (Барселона, Испания).

Формы оконных рам и декор вместе с яркостью и разноцветьем на стекле превращают интерьер Искупительного храма Святого Семейства в невероятное зрелище (Барселона, Испания).

8. Капелла Розария в Вансе (Франция)

Капелла Розария при женском доминиканском монастыре в Вансе была спроектирована Анри Матиссом в 1940-х годах (Франция). | Фото: musee-matisse-nice.org.

Единственным украшением крошечной капеллы Розария в Вансе стали контрастные витражи, созданные самим Анри Матиссом (Франция).

9. Часовня благодарения в Далласе (штат Техас, США)

Явная религиозная символика в оформлении Часовни благодарения намеренно отсутствует, чтобы каждый мог подумать о своем пути (Даллас, штат Техас).

На спиралеобразном потолке Часовни благодарения есть витраж «Окно Славы», который является одним из крупнейших горизонтально установленных витражей мира (Даллас, штат Техас).

10. Храм Джованни Боско в Бразилиа (Бразилия)

За монументальными бетонными стенами спрятаны потрясающие интерьеры (Santuario Dom Bosco, Бразилия).

Масштабные витражи разных тонов синего и пурпурного цветов позволили создать незабываемый эффект (Santuario Dom Bosco, Бразилия).