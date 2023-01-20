Знаменитые пираты в истории

Рассказы о пиратах будоражили воображение еще в XIX веке, сейчас же, благодаря серии голливудских фильмов «Пираты Карибского моря» эта тема стала еще более популярной. Предлагаем вам «познакомиться» с самыми известными из реально существующих пиратов.
1. Генри Эвери (1659-1699)
Пират, известный под прозвищем «Долговязый Бен», вырос в семье капитана английского флота. Когда на корабле, где он служил первым помощником, вспыхнул бунт, Эверетт присоединился к мятежникам и стал их предводителем. Самым известным его трофеем был индийский корабль «Ганг-и-Савай», нагруженный золотыми и серебряными монетами, а также драгоценными камнями.
2. Энн Бонни (1700-1782)
Энн Бонни, одна из немногих женщин, которые преуспели в пиратстве, выросла в богатом особняке и получила хорошее образование. Однако когда отец решил выдать ее замуж, она сбежала из дому с простым моряком. Спустя некоторое время Энн Бонни познакомилась с пиратом Джеком Рэкхемом и он взял ее на свой корабль. По рассказам очевидцев, в смелости и умении драться Бонни не уступала мужчинам-пиратам.
3. Франсуа Олоне (1630—1671)
Французский флибустьер, известный своей жестокостью, начал карьеру со службы солдатом в Вест-Индской компании. Затем он стал буканьером в Сан-Доминго. Наиболее известными операциями Олоне были захват испанских городов Маракайбо и Гибралтара. Закончил пират свой воинственный и кровавый путь на костре каннибалов, к которым он попал в плен в Никарагуа.
4. Эдвард Лау (1690-1724)
Эдвард Лау родился в семье воров и сам был грабителем с раннего детства. Одно время он служил матросом, затем собрал команду и захватил небольшой шлюп. Так началась его карьера пирата. За время своего плавания Эдвард Лау захватил более ста кораблей.
5. Джек Рэкхем (1682-1720)
Перед тем, как стать пиратом, Джек Рэкхем служил на флоте с раннего возраста. Поначалу дела у капитана Рэкхема и его команды шли не очень удачно — их несколько раз чуть не поймали. Известность пришла к пирату после того, как он встретил Мэри Рид и Энн Бонни, и начал разбойничать в водах Ямайки. Закончилась славная эпопея тем, что власти объявили на них охоту, в результате которой Рэкхем был повешен, а Рид скончалась в тюрьме.
6. Стид Боннет (1688-1718)
Стид Боннет — дворянин, до того как стать пиратом, служил майором колониальной милиции на острове Барбадос. По слухам, причиной, из-за которой Боннет подался в пираты, был скандальный характер его жены. Пират долгое время разбойничал вдоль берегов северной Америки и на юге, пока не привлек внимание властей, отправивших два шлюпа к месту пребывания пирата. Корабль Боннета был захвачен, а его повесили в Уайт Пойнте.
7. Бартоломью Робертс (1682-1722)
Бартоломью Робертс стал пиратом не по своей воле, а был насильственно присоединен к команде в качестве навигатора после того, как пираты захватили корабль, на котором он плыл. Став капитаном спустя всего шесть недель, Робертс успешно промышлял в Карибском море и Атлантике, захватив более четырехсот кораблей.
8. Генри Морган (1635-1688)
Сын землевладельца, Генри Морган сознательно решил стать пиратом с целью сколотить состояние. Начав с покупки одного корабля, вскоре он командовал целой флотилией из 12 пиратских кораблей, которые захватывали целые города. Был пойман и отправлен в Лондон, но вскоре влиятельного пирата не только отпустили, но и назначили вице-губернатором Ямайки.
9. Уильям Кидд (1645-1701)
По мнению некоторых историков, Уильям Кидд не был пиратом в строгом смысле этого слова, но выполнял исключительно каперские контракты. Кидд участвовал в войне Аугсбургской лиги, командовал различными крупными кораблями и захватывал французские и пиратские суда в Индийском океане. Дальнейшие его экспедиции проходили в самых разных областях света. Больше всего Кидд стал известен после смерти, в связи с легендами о спрятанных им кладах, которые не найдены до сих пор.
10. Эдвард Тич (1680-1718)
Знаменитый английский пират Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода» начал свою пиратскую карьеру под командованием капитана Хорниголда. Позднее, когда Хорниголд сдался британским властям, Тич отправился в плаванье самостоятельно на корабле «Месть королевы Анны». Самым известным «подвигом» пирата является блокада Чарльзтауна, в ходе которой было захвачено 9 кораблей с влиятельными пассажирами, за которых Тич получил огромный выкуп.
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