5 практических советов, которые помогут не разориться на коммуналке

Как эффективно экономить на коммунальке.
Сегодня в мире все дорожает. Жизнь дорожает в самом буквальном выражении. Речь в первую очередь идет о росте расходов на самое необходимое, в том числе на ресурсы, за которые должен платить любой хозяин жилых площадей. По счастью, кое на чём действительно можно сохранить, не без помощи высоких технологий.
1. Посудомоечная машина
Доказано наукой.
Исследователи уже давно доказали, что посудомоечная машина позволяет экономить при мытье посуды до 60% воды. Это очень много. Надо ли говорить, что такой агрегат окупит себя в кратчайшие сроки? И это, не говоря ничего о том, что посудомоечная машина – это еще и очень удобно. Конечно, такую машину следует запускать только при полной загрузке. В среднем, за один цикл можно сохранить до 60 литров воды.
2. Две раковины
Отличное и удобное решение для кухни.
Для мытья посуды вручную, от которого все-таки никуда не уйти, лучше обзавестись двумя раковинами. Первая раковина должна заполняться водой и моющим средством. В ней и будет происходить помывка. Вторая раковина используется лишь для ополаскивания вымытой посуды, под небольшим напором воды.
3. Распылители
Помогут тратить меньше воды.
Наконец, стоит поставить на все водяные краны в доме старые-добрые распылители. Они рассеивают поток воды и наполняют ее воздухом, делая напор сильнее. При этом, закономерным образом, уменьшается расход самой воды. Для установки распылителя нужно сначала узнать диаметр своего крана и вид его резьбы.
4. Светодиодные лампочки
Пора их уже поставить.
Очевидный совет, который сегодня все еще (по каким-то причинам) игнорирует огромное количество людей. Светодиодные лампочки намного лучше любых других. У них самый долгий срок службы – около 30-50 тысяч часов (а это несколько лет беспрерывной работы). Для сравнения, обычная лампочка не проработает и более 1 тысячи часов. Кроме того, это самый экономичный вид ламп на данный момент. Так, что LED полностью стоят своих денег.
5. «Умные» розетки
Поможет с выключением.
Не самой плохой идеей будет установка «умных» программируемых розеток. Стоит напомнить, что большинство представителей бытовой техники для абсолютной экономии электричества следует отключать от сети, даже при выключении. Впрочем, этого можно не делать с «умной» розеткой, которая умеет полностью обесточивать подключенное к ней устройство.
Бонус: бытовая техника на пять с плюсом
Бери только самое лучшее.
Сегодня все больше производителей внедряет в свою бытовую технику технологии и системы, которые позволяют экономить электричество. Такие вещи уже не роскошь, а признанный стандарт. По этой причине следует стараться выбирать для своего дома только ту технику, которая соответствует категории качества «А». В первую очередь это касается холодильников и стиральных машин.
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