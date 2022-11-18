Как через 400 лет опознали картину «Святое семейство» фламандца Якоба Йорданса

Якоб Йорданс – ведущий фламандский художник, который работал в мастерской самого Рубенса. Он известен удивительными религиозными сюжетами. В творчестве Йорданса выделяется целая серия работ, посвященная Святому Семейству. Насчитывается порядка 10 вариаций сюжета! А в декабре исследователям удалось найти еще одно «Святое Семейство».
О художнике
Якоб Йорданс - ведущий фламандский художник эпохи барокко. В один период с ним творили такие знаковые живописцы, как Питер Пауль Рубенс и Антонис ван Дейк. Известный историк - искусствовед Константин Пион писал, что Ван Дайк и Йорданс вполне возможно вместе работали в студии Рубенса.
В 1615 году Йорданс был принят в гильдию художников в Антверпене в качестве независимого мастера, и его первые известные работы относятся к этому десятилетию. Они включают в себя две религиозные композиции со сценами из детства Христа. Одна из них 1616 года хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, а другая 1618 года в Национальном музее в Стокгольме.
Инфографика: Якоб Йорданс
Наряду со своими коллегами, Якоб Йорданс был одним из великих фламандских художников XVII века, а впоследствии после смерти Рубенса в 1640 году стал ведущим художником Антверпена. Художник также обучался у наставника Рубенса, Адама ван Ноорта. На протяжении своей долгой и разнообразной карьеры Йорданс создавал мифологические, религиозные, исторические и жанровые картины, а также портреты и гобелены. Фигуры в его работах лишены идеализма.
Следуя примеру Рубенса, Йорданс использовал яркие цвета, богатые текстуры, полные фигуры с блестящими оттенками кожи и умелое сочетание отраженного света и полутеней для создания драматической, но интимной сцены.
Работая в Антверпене, коммерческом центре испанских Нидерландов, Йорданс готовил полотна для зарубежных заказчиков (в основном религиозные образы). Его земное воплощение религиозных сюжетов повлияло на такого голландского мастера, как Хальс. Работы Йорданса восхищался сам Вермеер. Несмотря на то, что Йорданс был знаменит своими католическими религиозными образами, тело художника после смерти перевезли в Голландскую республику для протестантских захоронений.
Сюжеты Святой Родни
Сюжеты, связанные со Святым Семейством – один из любимых в творчестве Йорданса. Якоб Йорданс нарисовал несколько версий этой сцены с участием святых и ангела. Одна из наиболее известных – работа «Святое семейство», которую художник писал в 1614-1618 годах.
«Святое семейство» (1614-1618), Якоб Йорданс
На данном полотне Йорданс компактно расположил группу фигур на переднем плане. Эти фигуры занимают большую часть живописного пространства, оставляя мало места для фона. На священный характер композиции в первую очередь указывает присутствие ангела, который изящно протягивает младенцу Христу гроздь винограда. Второй рукой ангел обнимает святого Иоакима, отца Марии в апокрифическом Евангелии от Иакова. Его крыло словно обнимает и защищает святое семейство.
На этой картине Дева Мария сидит в центре композиции, держит младенца Христа и смотрит прямо на зрителя. Плетеный стул в деревенском стиле присутствует и в других работах художника. На голове у Христа прекрасный венок из роз и других цветов.
Инфографика: «Святое семейство» (1614-1618), ч1
Инфографика: «Святое семейство» (1614-1618), ч2
Палитра с акцентами из красного, белого и синего цветом характерна для творчества Йорданса. Он освещает главные моменты удивительным и чудесным светом, падающим слева. Очень интересна символика винограда. Гроздь фрукта является атрибутом самого Христа. Достаточно вспомнить его слова из священных писаний: «Я есмь виноградная Лоза, а вы ветви». Таким образом, ветки виноградного плода – это ученика Христа, а сама лоза представляет собой вино и хлеб причастия (плоть и кровь Иисуса). А что в руке у Младенца Христа? Четки. В православии четки являются одним из известнейших атрибутов веры, с помощью которого легче молиться.
Есть еще одна версия Святого Семейства Йорданса, которую совсем недавно удивительным образом нашли в Брюсселе.
Найденный шедевр Йорданса
В декабре произошло поистине знаковое событие в мире искусства. Работа, висевшая долгие года в муниципальном зале одного из зданий Брюсселя, оказалась оригинальной картиной фламандского мастера Йорданса. Полотно написано Йордансом в 1617-1618 годы в возрасте 25 лет. Полотно представляет собой результат раннего периода творчества Йорданса, когда он был сосредоточен на мифологических и религиозных сюжетах.
Инфографика: «Святое семейство» (1617-1618), Якоб Йорданс
Исследовательский анализ включал дендрохронологию (датирование работ по деревянным панелям, на которых они написаны). По этому исследованию специалистам удалось определить, что «Святое семейство» - самая старая известная версия сюжета кисти Йорданса, написанная в начале XVII века.
Удивительное открытие было сделано Королевским институтом культурного наследия в сотрудничестве с международными экспертами в рамках инвентаризации культурных ценностей.
Инфографика: «Святое семейство» (1617-1618), Якоб Йорданс. Нижняя панель
Фламандский художник использовал аналогичную композицию, как в прошлых версиях Святого Семейства (другие работы хранятся Метрополитен-музее, Эрмитаже и Мюнхенской Старой пинакотеке). На данном полотне изображены основные герои Семейства: Младенец Иисус, Мария и Иосиф, мать Девы Марии Святая Анна и, вероятно, младенец Святой Иоанн Креститель. Картуш с надписью «Если корень свят, то и ветви» (из послания апостола Павла к римлянам) был добавлен на втором этапе работы. Полотно планируется отреставрировать, а в конце 2021 года оно будет выставлено в Королевском музее изящных искусств Бельгии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии