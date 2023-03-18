Все, что нужно знать о болях спины

Боли в спине бывали, наверно, у каждого. Всемирная Организация Здравоохранения в этом году опубликовала списки, согласно которым жалоба на периодические боли в области позвоночника — самая распространенная во всем мире. Несмотря на то, что в сети полно грамотной информации о причинах и следствиях этой проблемы, подавляющее большинство взрослых, сознательных людей все еще предпочитает лечиться самостоятельно. Результат, чаще всего, выходит плачевным. В этой статье вы найдете несколько самых распространенных вопросов о боли в спине, которые помогут провести начальную диагностику и понять, стоит ли беспокоиться.
Как лечить остеохондроз
Никак не лечите. Странный термин «остеохондроз» используется только врачами нашей страны и означает любые явления дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника. Терапевт может назвать остеохондрозом все: от обычных возрастных изменений, до серьезной проблемы. Стоит запомнить, что некоторая дегенерация позвоночного столба присуща подавляющему большинству людей — боятся этого не следует.
Отчего болит поясница
Пульсирующая болью поясница может сигнализировать как о тяжелой паталогии, так и о банальной простуде. Поставить диагноз на основе только этого симптома не сможет ни один нейрохирург. Самостоятельно принимать решения о том, как именно подлечить внезапно разболевшуюся спину тем более не стоит.
Когда нужен врач
Многие люди годами живут с постоянными неприятными ощущениями в области позвоночника. Между тем, подобное пренебрежительное отношение к организму чревато крупными проблемами со здоровьем: лучше будет перестраховаться и пройти диагностику. Если боль настолько сильна, что мешает спать и не спадает несколько дней — к врачу стоит обратиться однозначно.
Куда обращаться
Не теряйте времени в очередях к терапевту. Вам поможет невролог или нейрохирург — если есть выбор, стоит предпочесть вторую специальность. Постоянно практикующие нейрохирурги способны поставить диагноз точнее, поскольку сопоставляют снимки МРТ с реальной операционной картиной.
Как сделать так, чтобы не болело
Любая частная клиника с удовольствием продаст вам курс лечения — за эти же деньги вполне можно купить неплохой автомобиль. В то же время, достаточно будет провести час в интернете, чтобы найти несколько обоснованных врачами принципов сохранения здоровой спины. Чтобы боли не мучали никогда, нужно следить за своим весом, оставаясь в пределах нормы индекса массы тела. Развитая мускулатура также решает большую часть проблемы: идите в бассейн и займитесь, наконец, спортом. Кроме того, причиной боли может стать и серьезный стресс — при депрессии уровень болевого порога значительно снижается.
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