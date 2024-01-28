Как создать дом мечты по учению Васту

Согласно древнеиндийской философии Васту (это учение об организации пространства в гармонии с энергией солнца и других планет), ваш дом будет притягивать удачу, если его правильно обустроить. Консультант Варвара Маркова дает свои рекомендации.







Выбирая квартиру, обращайте внимание на ее общую форму. Желательно, чтобы жилье было правильной формы (прямоугольной или квадратной) и в нем присутствовали бы все четыре стороны света. Тогда энергия в помещении будет двигаться по природным законам и каждый сектор станем возможно гармонизировать.

По теории Васту, северо-западный сектор отвечает за отношения, запад — за порядок в доме и получение знаний, юго-запад — за реализацию планов и защиту от неприятностей, юг — за жизненную силу и работоспособность, юго-восток — за женское начало и красоту, восток — за здоровье, северо-восток — за детей, везение и благосостояние, север — за деньги, бизнес и интеллект.



Главный сектор в доме — северо-восточный. Считается, что через него к вам приходит удача — саттва, то есть живая, созидательная энергия. Поэтому важно, чтобы эта часть квартиры или дома была максимально открыта, не загромождена мебелью и чтобы тут не находился туалет. Идеально, чтобы там было окно или дверь. А вот южную и западную сторону, наоборот, лучше закрывать, так вы блокируете влияние тамаса — разрушающей энергии (можно, например, поставить в этой части фикус — он будет поглощать негативную энергию).







Кухня — священное место, которым управляет стихия огня. Для нее идеальное расположение — в юго-восточной части. Никогда не оставляйте немытую посуду, не пускайте на кухню домашних животных и всегда выносите на ночь мусор (но не позднее восьми часов вечера). По Васту, лучше готовить самой, но нельзя делать это в плохом расположении духа.



Не загромождайте коридор и не ставьте обувь прямо у двери — пусть вход в дом будет максимально просторным. Придя домой, обязательно переоденьтесь в домашнюю одежду.

Крышку унитаза надо держать закрытой.



Не спите головой на север или северо-восток, иначе сон будет нездоровым. Спальня, расположенная на юго-восточной стороне, — это неблагоприятно.



Если зеркала висят в доме правильно, они увеличивают хорошую энергию. Север и восток — лучшее для них место. Телевизор задвиньте в северо-западный угол. Там он меньше будет забирать у вас энергию.







Каждой стороне света в доме соответствует своя природная стихия и определенный цвет. Северо-запад ассоциируется с энергией воздуха, перламутровым и светло-серым цветом. Север — светло-зеленый цвет.



Северо-восток — это энергия воды, его цвет — лимонный. Восток — оранжевый. Юго-восток — энергия огня, цвета — пастельные. Юг — серый и цвет бордо. Юго-запад — энергия земли, цвет хаки и коричневый.



Запад — синий и фиолетовый. Если вы будете хотя бы отчасти следовать этим закономерностям (например, в юго-восточной стороне поставите свечи, а в северо-западной — вентилятор), а в соответствующих сторонах жилища у вас будет преобладать нужный цвет (это легко можно сделать с помощью деталей — подушек и покрывал), вам будет приятнее жить в этом доме.



Не вешайте дома картины с изображением дерущихся животных, охоты, дичи, обнаженных тел, огня, деревьев без цветов и плодов, голубей, ворон, львов, змей, грифов, сов, летучих мышей и не держите чучела животных.



Васту предполагает, что дом — живое существо, поэтому о нем нужно заботиться, как о члене семьи. Так мы можем повысить уровень праны — жизненной энергии — и получить дополнительный потенциал для улучшения кармы. И да, главная обязанность по обустройству жилья согласно Васту лежит на женщине.



Мужчины по своей природе аскетичны и не имеют над домашним пространством большой власти. А вот женщина способна «заземляться», пускать корни.

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