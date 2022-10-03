Фильмы о женщинах-убийцах, основанные на реальных событиях

С нами не соскучишься!

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«Монстр»

«Мышьяк и старые кружева»

«Сестра дьявола»

«Девушка по соседству» и «Американское преступление»

«Кровавая леди Батори»