7 темных тоннелей, от одного вида которых кровь в жилах стынет

Прекрасные и ужасные тоннели.
Люди - удивительные существа, несмотря на всю свою неоднозначность. Созданная ими цивилизация способна пробить себе дорогу где угодно, даже в массивной горной породе. Ярким примером тому служат многочисленные тоннели, созданные людьми. И хотя каждый из них очень полезен, отдельные кандидаты выглядят угрожающе.
1. Тоннели Хеленсбурга
Огромное количество светлячков.
В австрийском Хеленсбурге можно найти сеть железнодорожных тоннелей, которая была построена еще в 30-е годы прошлого века. Сегодня все эти тоннели заброшены, а их пути закрыты для поездов. Все потому, что данный участок откровенно не безопасен. Отдельные места даже были законсервированы.
Снаружи куда более зловеще.
Данный тоннель прозвали «тоннелем светлячков», так как огромное их количество селится на потолке подземной конструкции в некоторых местах. Это зрелище достойное того, чтобы быть увиденным.
2. Тоннель Голиан
В тоннеле все еще нет электричества.
Данный тоннель расположен в Китае. По сути, это дорога, которая была вырублена прямо в скале на огромной высоте. Этот путь – единственная тропа, связывающая несколько горных деревень с остальным миром. Строительство тоннеля заняло несколько лет.
Очень старый тоннель.
Кстати, в тоннеле нет электричества, поэтому строители и решили прорубить в скале многочисленные специальные окна.
3. Готардский автомобильный тоннель
Очень опасное место.
Данную инженерную конструкцию еще называют «Тоннелем Дьявола». Репутация у этого местечка не самая лучшая. Протяженность тоннеля составляет 17 тысяч метров. Построили его еще в 1980 году.
Грандиозная постройка своего времени.
На сегодняшний день это один из самых длинных тоннелей на планете. По правилам, скорость движения всех автомобилей под горой не должна превышать отметку в 80 км/ч.
4. Sogn og Fjordane
Самый длинный автомобильный тоннель.
А вот и абсолютный рекордсмен по протяженности. Самый длинный тоннель на планете был создан в Норвегии. Его протяженность составляет 24 600 метров. Торжественное открытие состоялось еще в 2000 году. Внутри тоннель выглядит ужасно однообразно, что опасно для уставших водителей. Именно по этой причине здесь решили поставить уникальное разноцветное освещение.
Ехать по тоннелю нужно с повышенным вниманием.
5. Северомуйский тоннель
Мрачноватое местечко.
Тоннель для тяжелых железнодорожных составов всего с одной полосой. Его протяженность составляет более 45 тысяч метров. Каждый день через него проходит около 15 составов. На преодоление всего тоннеля она тратят от 20 до 25 минут.
Выглядит совсем небольшим.
6. Petite Ceinture
Старая железная дорога.
Железнодорожная линия с несколькими тоннелями, расположенная вокруг Парижа. На сегодняшний день полностью заброшена и не используется. Открыта линия была веще в 1852 году. Отдельные ее участки функционировали аж до 90-х годов прошлого столетия.
Все заросло зеленью.
7. Тоннель Норфолка
Проходит через пещеры.
Вот такое мрачное место есть в Норфолке, в США, в штате Вирджиния. Тоннель также предназначен для поездов. Используется он уже не первое десятилетие и закрывать его, похоже, не планируют.
Как они туда протискиваются?
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