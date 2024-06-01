Как выявить причину появление плесени в квартире

Головная боль, затруднённое дыхание, раздражение глаз, носа и горла, тревожный сон и хроническая усталость, а также вялое настроение – первые признаки того, что в доме завелась плесень. О том, как выявить причины, а также раз и навсегда избавиться от вредоносной заразы – далее в статье.







Как распознать плесень

Причины возникновения

1. Высокая влажность

2. Стены вздулись и сменили цвет

3. Затхлый или гнилостный запах

4. Аллергическая реакция и проблемы со здоровьем

Методы борьбы с плесенью

Борьба с плесенью включает в себя несколько этапов:

Распознать плесень не так уж и сложно, если обращать внимание на некоторые нюансы.Плесень может иметь различный внешний вид, начиная от расплывчатых белых или зелёных пятен и заканчивая чёрными или коричневыми наростами. Она может расти на различных поверхностях, включая стены, потолки, полы, изоляцию, мебель и обшивку. Если вы видите какие-либо пятна, которые выглядят нечёткими, рыхлыми или слизистыми и при этом ощущаете затхлый или землистый запах, это и есть очередные признаки плесени. Появление плесени в доме может вызвать раздражение слизистой, а также симптомы аллергии, такие как чихание, кашель или затруднённое дыхание.Кладоспориум.• Кладоспориум — это распространённая плесень, которую можно встретить как в помещении, так и на открытом воздухе. Она не имеет характерного запаха и может быть самых разных цветов, от белого до серого и коричневого. Как правило, она растёт на различных поверхностях, включая продукты питания, обои, ткани и системы кондиционирования воздуха. Кладоспориум имеет нитевидную структуру, то есть он растёт в виде гиф, представляющие собой небольшие нитевидные клетки, которые чаще всего можно встретить вдоль пола, плиточных швов, труб и смесителей. Воздействие кладоспориума на человека может вызвать аллергию или респираторные симптомы.Спороношение пеницилла на плоде апельсина.• Пеницилл — это род грибов, включающий в себя множество видов плесневых грибков. Плесневые грибы Penicillium можно встретить как в помещении, так и на открытом воздухе. Обычно они встречаются на продуктах питания (овощах, фруктах, хлебе), текстиле, бумаге, коже, почве и разлагающихся органических веществах. Плесневые грибки имеют нитевидную структуру и могут быть идентифицированы по их зелёным или сине-зелёным колониям и рыхлому (а и иногда пушистому) внешнему виду.Конидий у Aspergillus niger.• Аспергиллы — это род грибов, насчитывающий более двухсот видов, которые обычно встречаются как на открытом воздухе, так и в помещении. Это распространённый аллерген, переносимый воздушно-капельным путём. Аспергиллы могут заселять различные поверхности (стены, потолки, полы, мебель, сантехника и т.д.), а также продукты питания и строительные материалы, одежду, книги и многое другое. Колонии аспергилл обычно имеют пушистый, похожий на вату вид и могут быть светло-зелёными, сине-зелёными, серыми, коричневыми или чёрными. Воздействие аспергиллеза может усугубить респираторные заболевания, такие как астма и муковисцидоз.Чрезмерно повышенная влажность — главная причина образования плесени.Ни для кого не секрет, что высокий уровень влажности способствует развитию плесени, да вот только мало кто об этом помнит и берёт во внимание. Но, прежде чем перейти к устранению одной из главных проблем, нужно понять причины её возникновения. Повышенная влажность может быть вызвана различными причинами, такими как отсутствие вентиляции в доме, высоким уровнем влажности воздуха из-за географического положения или климата, утечка воды, а также конденсат. Поэтому, если вы внезапно обнаружили первые признаки роста плесени, то постарайтесь как можно быстрее снизить уровень влажности и устранить главный источник её образования настолько, насколько это возможно.Если покрытие на стенах вздулось и сменило цвет — пришло время бить тревогу.Изменение цвета стен может быть вызвано различными факторами, такими как возраст плесени или тип грибка, растущего на поверхности. По мере развития спор плесени они образуют новые гифы и отличающиеся друг от друга формы. Со временем, по мере роста плесени на стене или другой поверхности, она может начать менять цвет. Например, плесень может менять цвет с белого или светло-зелёного на более тёмный (серый, коричневый или чёрный). Такое изменение цвета может быть вызвано увеличением количества спор или присутствием других плесневых грибов, которые могли развиться рядом с первоначальной колонией.Плесень на стене.Стоит также обратить внимание на то, что в помещениях с высокой влажностью плесень не всегда появляется сразу. На самом деле, обычно требуется несколько дней или даже недель при постоянной высокой влажности, чтобы плесень начала расти. В начальный период одним из самых ранних признаков является появление пузырьков или вздутий на стенах, поскольку сырость начинает воздействовать на краску или обои. Как только накапливается достаточное количество влаги, споры плесени, которые, вероятно, уже присутствовали в помещении, начинают расти и распространяться, образуя видимую плесень.Чувствуете затхлый или гнилостный запах? Что же, пришло время избавляться от плесени.Если в помещении или здании витает ощутимый затхлый запах, вполне вероятно, что там образовался рост плесени. Этот запах вызван летучими органическими соединениями (ЛОС), выделяемыми некоторыми видами плесени при разложении.Гниение — это процесс разложения органических веществ, а плесень — разновидность грибка, который играет определённую роль в процессе разложения. Это означает, что повреждённые древесина, стены, потолки, полы или другие поверхности могут издавать ярко выраженный гнилостный запах, который является очередным признаком плесени. Если вы почувствовали гнилостный или затхлый запах в своём доме, рекомендуется проверить, не растёт ли где-нибудь плесень, и принять меры по удалению заплесневелого материала и снижению влажности, чтобы предотвратить дальнейший её рост.Внезапно появившаяся аллергия и плохое самочувствие — признаки реакции на плесень.Плесень является распространённым аллергеном и может вызывать различные симптомы, включая чихание, заложенность носа, кашель, насморк и зуд в глазах, першение горле или раздражения на коже. Если вы заметили, что ваши симптомы аллергии постоянно присутствуют или усиливаются, когда вы находитесь в помещении, вполне возможно, что вы реагируете на воздействие плесени. Стоит также обратить внимание и на плохое самочувствие, а именно: постоянные головные боли, тошноту, головокружение, вялость, плохой сон, раздражительность, высыпания на коже, одышку, кашель и чрезмерное покраснение (раздражение) слизистой, поскольку все эти симптомы могут являться очередным признаком воздействия плесени на организм.С плесенью нужно не только бороться, а и предотвращать её дальнейшее появление.1. Плесень не может расти в сухих помещениях, поэтому первым шагом является выявление и устранение любых утечек воды или источников влаги в доме, таких как протечки в водопроводе и крыши, а также конденсат на стенах и окнах.2. После устранения источника влаги следующим шагом будет очистка поверхностей. Для непористых можно использовать раствор воды и мягкого моющего средства. Для пористых — рекомендуется использовать смесь доместоса и воды.3. Если участки плесени разрослись по всей стены и занимают большую часть поверхности, то лучше всего вызвать специалистов, а не пытаться устранить проблему самому, поскольку можно лишь усугубить ситуацию. Как правило, специалисты по борьбе с плесенью, используют специализированное оборудование и методы для выявления источника роста, а также для безопасного удаления и утилизации заплесневелых материалов. Ко всему прочему, сотрудники таких служб могут использовать осушители воздуха, воздушные фильтры и другие устройства, помогающие снизить влажность и улучшить качество воздуха в помещении после удаления плесени, а также применяют специальные растворы и средства для предотвращения роста плесени в будущем.