Голландская Венеция - деревушка, в которой нет ни дорог, ни машин

Деревня Гитхорн - самое необычное место всей Европы.

Деревня Гитхорн – Голландская Венеция.

Рукотворные каналы деревни Гитхорн.

Лодки и маленькие катера - главное средство передвижения жителей деревни Гитхорн.

У каждого дома есть своя пристань.

Вот такой восхитительный вид имеет деревня Гитхорн с высоты птичьего полета.

Большинство домов сохранили свой первозданный вид.

Велосипедная дорожка, является единственным местом где можно передвигаться на велосипеде или пешком.

Только с помощью мостов можно попасть на другую сторону канала.

На главных магистралях устанавливают высокие арочные мосты.

Зимой канал превращается в каток.

Туристы и местные жители передвигаются по каналу только на коньках.

Натуральность в оформлении домов - главная особенность деревни Гитхорн.

Каждый дом деревни Гитхорн уникален.

Главная изюминка в оформлении крыши дома - использование болотного тростника.

Дома деревни Гитхорн сохранили национальный колорит.

Каждый владелец старается создать неповторимую атмосферу в оформлении своего подворья.

Дома деревни Гитхорн утопают в зелени и цветах.

Памятник режиссеру Берту Ханстра, который сделал деревню Гитхорн популярной на весь мир.

Такая красота производит неизгладимое впечатление.

Огромное количество туристов устремляются в это место зарядиться особой энергией и насладиться тишиной.

Так отдыхать можно только в деревне Гитхорн.

Настоящие козьи рога и фигурки самих коз, являются местной достопримечательностью деревни Гитхорн.

Сказочные дома, каналы и мосты - визитная карточка деревни Гитхорн.

Ежегодно огромное количество туристов посещает деревню Гитхорн.