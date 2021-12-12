Голландская Венеция - деревушка, в которой нет ни дорог, ни машин

Деревня Гитхорн - самое необычное место всей Европы.
В Европе существуют такие места, где вы не увидите ни автомобильной дороги, не услышите рев моторов и не будете дышать выхлопными газами. Это не фантастика и не сон! В Нидерландах есть волшебное место, которое снискало романтическое название - Голландская Венеция. В наш техногенный век это уникальное поселение удивляет не только своей самобытностью и национальным колоритом, но и способом передвижения. Уже много веков подряд местные жители даже к соседу... плывут на лодке.
Деревня Гитхорн – Голландская Венеция.
Деревня Гитхорн – поистине райское место на земле! И расположено оно всего лишь в 120 километрах от Амстердама в национальном парке Веериббен-Виеден. Она превратилась в такое уникальное место не благодаря природному расположению или особенностям рельефа, а в результате необдуманных действий местных жителей.
Рукотворные каналы деревни Гитхорн.
Первые поселенцы обрадовались местности, где находится много торфа и поселившись здесь, просто копали его возле своих домов, так было удобней. Но со временем эти рвы заполнила вода и им пришлось делать каналы, чтобы можно было хоть по воде добраться до нужного места.
Лодки и маленькие катера - главное средство передвижения жителей деревни Гитхорн.
У каждого дома есть своя пристань.
Вот с тех пор жителям деревни приходится передвигаться только на лодках. Но это обстоятельство совсем их не огорчает, а у гостей этого поселения вызывает зависть и восторг.
Вот такой восхитительный вид имеет деревня Гитхорн с высоты птичьего полета.
В общей сложности длина каналов оставляет 7,5 километров, и по ним целый день двигаются весельные лодки и маленькие катера на электродвигателях, которые не только экологичны, но и совершенно бесшумны, что немаловажно для спокойствия жизни.
Большинство домов сохранили свой первозданный вид.
Сказочной красоты дома местных жителей, которых на данный момент насчитывается около 50, расположены на небольших островах и соединены с окрестностями деревянными мостами. Только представьте, что каждый из них живет на своем личном острове! Это просто мечта современного человека и, к сожалению, практически не досягаема.
Велосипедная дорожка, является единственным местом где можно передвигаться на велосипеде или пешком.
Привычных улиц и тротуаров вы здесь нигде не увидите, единственное, недавно с одной стороны канала сделали узкую велосипедную дорожку.
Только с помощью мостов можно попасть на другую сторону канала.
На главных магистралях устанавливают высокие арочные мосты.
Перебраться на другую сторону таких водных улочек возможно только с помощью оригинальных мостиков, которые имеют особую форму, в общей сложности их в деревушке около 180. Как правило, это арочные мосты с очень крутым изгибом, созданным для того, чтобы под ними могли пройти лодки и электроботы, самые большие плавсредства Гитхорна.
Зимой канал превращается в каток.
Зимой, когда вода замерзает, все ответвления канала превращаются в сплошной каток. Поэтому все местные жители свои лодки и катера прячут в специальных ангарах, а сами передвигаются на коньках.
Туристы и местные жители передвигаются по каналу только на коньках.
Многие туристы в этот период приезжают сюда не только отдохнуть от суеты городских улиц, но и вдоволь покататься на коньках.
Натуральность в оформлении домов - главная особенность деревни Гитхорн.
Свои дома жители деревни совсем не стремятся переделывать на современный лад, поэтому они и имеют просто сказочный вид. Все постройки, которые раньше назывались фермами, практически сохранили свой первозданный вид и несут особую атмосферу и колорит голландской деревни XVIII века.
Каждый дом деревни Гитхорн уникален.
Домики оформлены в национальном духе и не похожи друг на друга.
Главная изюминка в оформлении крыши дома - использование болотного тростника.
Дома деревни Гитхорн сохранили национальный колорит.
Единственное что их объединяет, это крыша, накрытая болотным тростником, и мост для передвижения.
Каждый владелец старается создать неповторимую атмосферу в оформлении своего подворья.
Дома деревни Гитхорн утопают в зелени и цветах.
Все подворья необычной деревушки просто утопают в зелени, и каждый хозяин стремится создать свою неповторимую территорию, что делает эту местность просто восхитительной.
Памятник режиссеру Берту Ханстра, который сделал деревню Гитхорн популярной на весь мир.
Свою популярность деревня Гитхорн приобрела только 50 лет назад, после того, как известный режиссер Берт Ханстра снял в ней кинокомедию «Фанфары».
Такая красота производит неизгладимое впечатление.
Огромное количество туристов устремляются в это место зарядиться особой энергией и насладиться тишиной.
Необыкновенная красота этих мест произвела огромное впечатление на зрителей, и с тех пор Гитхорн превратился в одно из самых посещаемых мест Голландии.
Так отдыхать можно только в деревне Гитхорн.
Ведь всем хочется не только посмотреть на это живописное место, но и окунуться в атмосферу уюта и тишины, которыми местные жителя гордятся больше чем рукотворными каналами.
Настоящие козьи рога и фигурки самих коз, являются местной достопримечательностью деревни Гитхорн.
Еще одной особенностью этих мест является то, что все подворья, фасады домов и общественные места украшены козьими рогами и даже очаровательными фигурками самих коз. Такое странное на первый взгляд поклонение этим животным идет с давних времен, ведь по легенде, когда основатели деревни впервые прибыли на это место, то увидели разбросанные по земле козьи рога. Отсюда и пошло столь оригинальное название – Гитхорн, что в переводе означает – козьи рога.
Сказочные дома, каналы и мосты - визитная карточка деревни Гитхорн.
Ежегодно огромное количество туристов посещает деревню Гитхорн.
Туристы с удовольствием фотографируют не только всю невероятную красоту этих мест, но и столь необычную достопримечательность. Возвращаясь домой, все без исключения с восторгом вспоминают такое фантастическое место, называя его райским уголком или «сказочной нереальностью».
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