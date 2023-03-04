Как без труда очистить решётке от духовки

Многие хозяйки думают, что для того чтобы очистить решетку духовки, необходимо тратить много времени на тяжелую и неприятную работу.

На самом деле, справиться с этой задачей можно за считанные минуты, если знать одни эффективный лайфхак.

Чтобы быстро очистить даже сложные загрязнения на решетке, поместите решетку в большой пакет.







В горячей воде растворите одну таблетку для посудомоечных машин и добавьте к раствору 4 столовых ложки пищевой соды. Хорошо перемешайте.







Налейте полученное средство в пакет с решеткой.







Плотно завяжите пакет и положите его на горизонтальную поверхность. Оставьте решетку на 1,5 час, если загрязнения не очень сильные, либо на ночь, если решетка сильно грязная.







Промойте решетку под проточной водой с использованием губки. Не прилагая усилий, вы сможете оттереть даже пригорелый жир.