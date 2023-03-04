Многие хозяйки думают, что для того чтобы очистить решетку духовки, необходимо тратить много времени на тяжелую и неприятную работу.
На самом деле, справиться с этой задачей можно за считанные минуты, если знать одни эффективный лайфхак.
Чтобы быстро очистить даже сложные загрязнения на решетке, поместите решетку в большой пакет.
В горячей воде растворите одну таблетку для посудомоечных машин и добавьте к раствору 4 столовых ложки пищевой соды. Хорошо перемешайте.
Налейте полученное средство в пакет с решеткой.
Плотно завяжите пакет и положите его на горизонтальную поверхность. Оставьте решетку на 1,5 час, если загрязнения не очень сильные, либо на ночь, если решетка сильно грязная.
Промойте решетку под проточной водой с использованием губки. Не прилагая усилий, вы сможете оттереть даже пригорелый жир.
Как без труда очистить решётке от духовки
Многие хозяйки думают, что для того чтобы очистить решетку духовки, необходимо тратить много времени на тяжелую и неприятную работу.
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