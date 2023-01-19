Зима с каждым днем становится все ближе и все чаще напоминает, что пришло ее время. Многие города давно лежат под снежным покровом, другие же наслаждаются последними теплыми деньками. Великобритания уже распахнула свои двери новой хозяйке – и совсем скоро наденет белые одежды. Самые красивые фотографии туманного Альбиона в последние дни осени – в нашей подборке.
Туман медленной поступью приближается к церкви святого Дэвида в одной из деревушек в Уэльсе.
Промозглое утро в городе Уилтшир.
Драматический пейзаж. Замок Корф, графство Дорсет.
Виадук у горы Уэрнсайд, графство Северный Йоркшир.
Молодая женщина вышла на утренний променад, графство Суррей.
Солнце поднимается над рекой Brue, графство Сомерсет.
Удивительной красоты небо над Канэри-Уорф, Лондон.
Холодное утро для жителей плавучего дома.
Оледеневшая ежевика, графство Суррей.
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Великобритания в новом убранстве
Зима с каждым днем становится все ближе и все чаще напоминает, что пришло ее время. Многие города давно лежат под снежным покровом, другие же наслаждаются последними теплыми деньками. Великобритания уже распахнула свои двери новой хозяйке – и совсем скоро наденет белые одежды. Самые красивые фотографии туманного Альбиона в последние дни осени – в нашей подборке.
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