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Великобритания в новом убранстве

Зима с каждым днем становится все ближе и все чаще напоминает, что пришло ее время. Многие города давно лежат под снежным покровом, другие же наслаждаются последними теплыми деньками. Великобритания уже распахнула свои двери новой хозяйке – и совсем скоро наденет белые одежды. Самые красивые фотографии туманного Альбиона в последние дни осени – в нашей подборке.

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Туман медленной поступью приближается к церкви святого Дэвида в одной из деревушек в Уэльсе.

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Промозглое утро в городе Уилтшир.

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Виадук у горы Уэрнсайд, графство Северный Йоркшир.

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Великобритания в новом убранстве

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Великобритания в новом убранстве

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Великобритания в новом убранстве

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