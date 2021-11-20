Как поступать, если напала собака: Пошаговая инструкция, которая спасет жизнь

Что делать, если собака проявляет агрессию.

Что делать в случае нападения собаки.

Как себя вести перед нападением?

Как действовать перед нападением.

Как вести себя во время атаки?

Что делать во время атаки.

Что делать, если собака вцепилась в вас мертвой хваткой?

Что делать, если собака вас укусила.

Что делать, если собака повалила вас на землю?

Чего категорически нельзя делать?

Чего нельзя делать при нападении собаки.