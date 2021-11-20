Как поступать, если напала собака: Пошаговая инструкция, которая спасет жизнь

Что делать, если собака проявляет агрессию.
К собакам у людей двойственное отношение. Одни жизни не представляют без чертверолапых защитников, а другие - боятся атаки со стороны пусть и прирученного, но хищника. В этом обзоре - руководство к действию. Все, что нужно знать (и предпринять) в случае нападения собаки, ведь укусы могут нести нешуточную угрозу.
Что делать в случае нападения собаки.
Основное правило, которое нужно запомнить: здоровые собаки не нападают без причины. Агрессия может проявляться в таких случаях: если животное защищает свою территорию, у него бешенство или человек провоцирует его на такую реакцию своими действиями. Важно также помнить, что если бродячие собаки объединились в свору, то достаточно одной наброситься на жертву, как остальные последуют ее примеру. Помните, что бегущего человека собаки воспринимают, как убегающего (то есть чувствуют в нем жертву), поэтому в непосредственной близости от животных нужно идти спокойным шагом.
Как себя вести перед нападением?
Как действовать перед нападением.
Если собака ведет себя агрессивно, рычит, показывает клыки и занимает позицию, чтобы совершить нападение, следует предпринять следующие действия:
1. Постараться сохранить хотя бы внешнее спокойствие.
2. Остаться на месте, убегать категорически запрещено.
3. Избегать зрительного контакта.
4. Повернуться боком в животному, использовать периферийное зрение, чтобы следить за происходящим.
5. Если в непосредственной близости есть кто-то, попросить о помощи. Важно при этом не кричать, голос должен быть уверенным.
6. Сделать вид, что игнорируете собаку, не обращать на нее внимание.
7. Скрестить руки на груди.
8. Оставаться на месте некоторое время, а после медленно начинать уходить от животного.
9. Постараться переместиться за любое укрытие.
Как вести себя во время атаки?
Что делать во время атаки.
1. Бросьте куртку, кошелек, рюкзак или что-либо еще в направлении от себя, вероятно, собака направит агрессию на другой предмет, а не на вас.
2. Если сможете, набросьте куртку на голову собаке, чтобы она вас не видела.
3. Снимите рубашку и повяжите вокруг руки, чтобы защитить вены.
4. Держите оборону против собаки, прикрываясь плечом, а не внутренней стороной руки, чтобы избежать большой кровопотери в случае укуса.
5. Держите руки в кулаках, чтобы защитить пальцы.
6. Более сильной рукой нанесите удар в морду или по носу собаки.
7. Постарайтесь нанести удар в грудную клетку собаке, тут она наиболее уязвима.
8. Если у вас хватит сил, схватите животное и бросьте его на землю. Возможно, пока собака будет находиться в шоковом состоянии, вам удастся убежать на безопасное расстояние.
Что делать, если собака вцепилась в вас мертвой хваткой?
Что делать, если собака вас укусила.
1. Побороть желание убежать, выдергивая конечность из пасти животного, вы только нанесете себе еще более серьезные травмы.
2. Постарайтесь свободной рукой схватить собаку за задние лапы, вероятнее всего, она разожмет пасть, почувствовав опасность.
3. Затем бейте животное об землю так сильно, как только сможете.
Что делать, если собака повалила вас на землю?
1. Примите защитную позу, закрыв руками жизненно важные органы.
2. Свернитесь калачиком, прикрыв руками шею, голову и горло.
3. Старайтесь совершать как можно меньше движений. Чем больше вы шевелитесь, тем больше укусов получите.
4. Выдавайте себя за «мертвую жертву», пока собака не потеряет к вам интерес.
Чего категорически нельзя делать?
Чего нельзя делать при нападении собаки.
1. Стараться поговорить с собакой, смотря ей в глаза. Договориться с животным не получится. Нужно наоборот избегать прямого контакта, велика вероятность, что собака потеряет к вам интерес.
2. Не нужно бросать предметы в пасть собаке. Куртку, ботинок или что-то еще, что попадется под руку, бросайте в направлении от себя. Собака атакует этот предмет, а вы выиграете время, чтобы сбежать.
3. Не следует кричать на собаку, использовать перцовый баллончик или бросать в животное камни, это только повысит ее агрессию. Вместо этого набросьте что-то на глаза животному, в момент, когда собака не может видеть, она не атакует.
4. Если вы решили принять бой, то ведите себя максимально агрессивно. Важно показать собаке, кто сильнее. Не только отбивайтесь, но и нападайте, быть может, это усмирит ее нрав.
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