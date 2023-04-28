Самое безопасное место в мире с точки зрения уровня преступности

Приятно, когда двери на ночь можно не запирать, велосипеды не пристёгивать и не бояться за своих маленьких детей, играющих во дворе. Пожалуй, самым безопасным в этом отношении местом на Земле являются Фарерские острова.
Сделать такое заявление можно, опираясь на количество заключённых в местах лишения свободы. На сегодняшний день в тюрьме Фареров сидит шесть человек. На 100 тысяч жителей там отбывает наказание 19 человек. Для сравнения: в России на 100 тысяч жителей сидит 386 человек, а в США — 655.
Фарерские острова — это автономная область Королевства Дания. Они находятся в Атлантическом океане примерно между Шотландией и Исландией. С 1948 область сама решает почти все внутренние вопросы. Дания отвечает только за юстицию, полицию, оборону и валюту Фареров.
На островах проживает чуть больше 48 тысяч человек, и можно точно сказать, что они живут в потрясающе красивом месте. Там «край земли», там водопады, туманы и зелёные покатые склоны, а вокруг океан. Там отличная волна, а значит морозостойкие сёрферы из разных уголков планеты периодически приезжают туда кататься. Фарерские острова — это ещё одно место, которое точно нужно посетить. Мало того, что природа там отменная, так ещё и преступности почти нет. Ещё бы, когда на островах живёт так мало людей, то каждый человек — это знакомый знакомого или вообще родственник.
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