Если переперчили и как это исправить

Не все перцы одинаковы по остроте. Иногда даже попробовав его на вкус заранее, достаточно сложно правильно рассчитать количество, которое нужно добавить в блюдо.

Кроме того, процесс приготовления пищи во многом является творческим процессом и в порыве вдохновения каждый может ошибиться с пропорциями.

Что же нужно делать, если не уследили и добавили в готовящееся блюдо слишком много перца? Не спешите отчаиваться.

Не стоит также выкидывать блюдо и звонить в службу доставки еды. Переперченную пищу можно и нужно попробовать реанимировать.

Предлагаем вам пять способов, которые помогут снизить градус остроты и спасти обед или ужин.

Добавьте больше остальных ингредиентов

Если блюдо, которое вы готовите, не совсем сложное, например, суп, рис или овощи, то просто попробуйте увеличить количество других ингредиентов.

Так, если на плите у вас переперченный суп, то добавьте больше бульона, а если рис, - то рисовой крупы. Больше других ингредиентов помогут затмить слишком яркий вкус перца.

Добавьте сахар

Вкус перца можно попробовать заглушить и абсолютно противоположным по своему действию продуктом - сахаром. Конечно, этот способ не является панацеей.

Если вы сильно переперчили блюдо, то сладкий продукт вряд ли чем-то поможет.

Приготовьте гарнир из овощей

Однако для блюда, которое лишь немного острее ожидаемого результата, чайной ложки сахара должно хватить. Чтобы усилить эффект, добавьте еще капельку уксуса.

Этот способ подходит только для вторых блюд. Связано это с тем, что свежие овощи охотно берут на себя излишки перца. Именно поэтому переперченный рис или картофель не будут казаться такими уж острыми, если на тарелке будет овощной гарнир.

Выбирайте легкие овощи, которые содержат в своем составе много воды. Например, огурцы, помидоры. Добавьте также свежей зелени.

Добавьте сметану

Этот прием подойдет для густых блюд. Сметана не повлияет значительным образом на внешний вид блюда, но поможет сделать вкус чуть мягче. Так, нежная консистенция этого продукта приглушит остроту перца.

Достаточно будет 2 столовых ложек. Вместо сметаны можно использовать и какой-нибудь другой кисломолочный продукт. Например, натуральный йогурт.

Добавьте чего-нибудь кисленького

Кислота нейтрализует действие перца. Однако с этим кулинарным приемом нужно быть поосторожней. Выбирайте такие дополнительные ингредиенты, которые серьезно не повлияют на вкусовые качества блюда. Например, уксус, сок лимона или лайма.

Здесь главное не переборщить, иначе вы рискуете совсем загубить ужин. Добавляйте не больше одной чайной ложки кислоты. Кстати, вместо сока лимона можно смело добавлять томаты. По принципу действия они очень схожи.