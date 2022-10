Что такое «Киропедия», и Почему ею зачитывались Цезарь и Македонский

Предисловие

Лидия, Египет, Мидия и Нововавилонское царство ко времени образования Державы Ахеменидов. \ Фото: eratayn.com.

Лидия ко времени завоевания её Киром Великим. \ Фото: pinterest.com.

Ксенофонт

Слева направо: Ксенофонт (рис. из «Военной энциклопедии»). \ Ксенофонт — древнегреческий писатель и историк афинского происхождения, полководец и политический деятель.

Маршрут отряда 10 тысяч, возглавляемых Ксенофонтом. \ Фото: historicalmoments2.com.

Классификация работы

Киропедия - описание жизни и правления персидского царя Кира.

Киропедия Ксенофонта, автор Бретт Маллиган, 2017 год.

Слева направо: Рельеф, изображающий персидского гвардейца, Ахемениды, VI-V века до н.э. \ Рельеф, изображающий двух слуг с едой и питьём, Ахемениды, 358-338 гг. до н.э.

Слева направо: Персидские лучники. \ Кир Великий - царь Ахеменидской державы.

Дворец Кира. \ Фото: niwagatari.com.

Держава Ахеменидов. \ Фото: wikimedia.org.

Цилиндр с воззванием Кира «к вавилонянам». \ Фото: bibelwissenschaft.de.

Слева направо: Текст цилиндра Кира. \ Персидские воины.

Влияние

Мавзолей Кира в Пасаргадах. \ Фото: iiprt.com.

Слева направо: Гай Юлий Цезарь. \ Александр Македонский.

Наследие

Гробница Кира Великого на банкноте 50 риалов, 1974 год. \ Фото: thecoinhouse-auctions.eu.

Кир Великий. \ Фото: i.ytimg.com.

Восхищение Киром Великим, основателем Персидской империи Ахеменидов, вдохновило афинского солдата , государственного деятеля и историка Ксенофонта на создание «Киропедии». Изначально это произведение было написано в качестве пособия по вопросам политики и морали. Но в скором времени «Воспитание Кира» обрело иной характер.Кир был основателем Персидской империи Ахеменидов – одной из самых больших империй, которую когда-либо видел мир . При этом он завоевал Мидийскую империю, Лидийскую империю и Нео-Вавилонскую империю, так что его территория простиралась от реки Инд до Средиземного моря. Он также создал знаменитых персидских бессмертных, элитное подразделение из десяти тысяч солдат. Позже персидский царь провёл кампанию в Центральной Азии, где он сражался с массагетами, кочевым скифским племенем. Согласно наиболее широко признанным источникам, эта кампания закончилась его поражением и смертью, хотя некоторые утверждают, что он просто вернулся в свою столицу и умер там.Наряду с его завоеваниями, Кира помнят за множество других достижений.Он создал эффективную систему управления своей империей, разделив её на сатрапии, или административные единицы, контролируемые чиновниками, известными как сатрапы, которые обладали широкими полномочиями. Обширная дорожная и почтовая система соединяла масштабные территории его империи. Кир также издал указы, которые ввели политику религиозной терпимости и позволили евреям вернуться из вавилонского изгнания. В результате философы, политики и полководцы долгое время восхищались персидским царём и стремились подражать ему.Ксенофонт был греком афинского происхождения и не был современником Кира Великого (ок. 600-530 до н.э.). Тем не менее, он хорошо знал Персию Ахеменидов и её царскую семью. В молодости Ксенофонт служил сначала простым солдатом, затем командиром группы греческих наёмников, известных как «The Ten Thousand». Все они были завербованы под ложным предлогом, после чего оказались на территории Ахеменидов на стороне, которая проиграла в гражданской войне. Возглавив «The Ten Thousand» в непростом походе в безопасное место, он присоединился к спартанской армии, проводившей кампанию в Малой Азии, где сражался против своего родного города Афин и, возможно, в результате этого был изгнан. Затем он переехал в поместье близ Олимпии, которое было предоставлено ему благодарными спартанцами.Именно во время своего изгнания он, скорее всего, сочинил «Киропедию» вместе с целым рядом других произведений. Как философ и историк, Ксенофонт был хорошо подготовлен. В юности он был учеником и другом Сократа, что, возможно, стало ещё одной причиной его изгнания. Его образование и личный опыт сделали его одним из величайших писателей Древности, и его творчество охватывает множество жанров, а его многочисленные таланты в полной мере проявились в «Киропедии», произведении, которое также охватывает огромное количество различных жанров и не поддаётся классификации.Несмотря на то, что повествование «Киропедии» довольно прямолинейно и представляет собой описание воспитания идеального правителя, классифицировать это произведение оказалось очень трудно. «Киропедия» не вписывается ни в один из известных сохранившихся жанров классических текстов. Её по-разному интерпретировали как биографию, ранний роман, манифест о лидерстве или философский труд. Мотивы Ксенофонта при написании «Воспитании Кира» неясны, хотя, по-видимому, он намеревался дать нравственное наставление своей аудитории. В этом смысле его ближайшим литературным эквивалентом был средневековый жанр «зеркала для правителей». Эти тексты служили своего рода учебником для правителей по аспектам хорошего поведения, управления и политики. Они были направлены на создание образов правителей для подражания или избегания.Ценность «Киропедии» чисто как исторического произведения сомнительна. Большинство учёных сходятся во мнении, что Ксенофонт не задумывал это произведение как историческое. Ксенофонт (около 430-354 гг. до н.э.) и Кир Великий (около 600-530 гг. до н.э.) не были современниками, поэтому работа не была основана на знаниях из первых уст. Кое-что из того, что описано в книге, в какой-то степени отражало современные события и обычаи персидского двора Ахеменидов во времена Ксенофонта. В произведении описано множество событий и личностей, которые до сих пор не могут быть подтверждены в других источниках, поэтому некоторые из них были признаны неточными. В результате достоверность «Киропедии» как источника по персидской истории Ахеменидов регулярно ставилась под сомнение.Данное произведение состоит из восьми глав или книг и эпилога, который включён в восьмую книгу, добавленную позже. Следовательно, только первая книга посвящена воспитанию Кира Великого. Другие книги повествуют об остальной части его жизни, а эпилог предлагает мрачную оценку современного персидского общества Ахеменидов четвёртого века. Однако в первой книге Ксенофонт сообщает читателю, что «Киропедия» — это прежде всего размышление о том, почему некоторым правителям повинуются охотно, а другим - нет. Он также писал о том, что большинство людей не следуют своим правителям, чего не скажешь о Кире, который был исключением, ибо внушал послушание своему народу.Остальная часть первой книги повествует о родословной Кира и описывает персидскую систему образования так, как её понимал Ксенофонт. Его описание доимперского персидского общества многими учёными считается необычным. Поскольку, скорее всего, это отражает спартанские традиции, греческого города-государства, с которым Ксенофонт был довольно тесно связан и чьи традиции он описал в своей другой работе «Constitution of the Lacedaemonians». В первой книге, посвящённой персидскому царю, также описывается то, как Кир находился при дворе своего деда по линии матери, великого правителя Астиага.В книгах со второй по седьмую рассказывается о жизни персидского царя в качестве вассала Мидии и о создании им крупнейшей империи, которую когда-либо видел мир. В этом разделе рассказы о военных делах перемежаются историями, по-видимому, заимствованными из восточных повествовательных традиций. Вторая книга описывает реорганизацию и реформу персидской армии Киром, в результате которой была создана отлаженная военная машина. В третьей книге персидский царь начинает свои завоевания. Затем в произведении описывается, как Кир завоевал скифов (мидян) и армян (лидийцев). Четвёртая-шестая книги посвящены войнам Кира с Ассирией (Вавилоном), кульминацией которых в седьмой книге является её окончательное завоевание.В своём произведении Ксенофонт приложил максимум усилий, чтобы изобразить Кира как пример классических добродетелей. Он изображается как верный вассал мидян, который действует от их имени против более агрессивных и напористых вавилонян. Однако его методы лучше всего описать как макиавеллистские. Персидский царь заключает союзы, чтобы изолировать и окружить своих врагов как в политическом , так и в военном отношении. Его окончательное завоевание Вавилона совершается путём тайного проникновения в город во время фестиваля. К концу этих книг Кир создал многонациональную армию и завоевал огромную империю.Восьмая и последняя книга продолжает повествование, но в основном фокусируется на царствовании Кира и его идеях управления. Как верный и добродетельный вассал , он мирно взошёл на трон после смерти своего дяди. Здесь нет ни войн, ни раздоров. Но на самом деле, известно то, что в начале карьеры Кира была война между персами и мидянами. Однако, как только она закончилась, фактическая передача власти прошла довольно гладко, в основном потому, что персидская и мидийская царские семьи были тесно связаны. В восьмой книге описывается, как Кир разделил империю на сатрапии и как он мирно скончался в своей столице.Затем раздел произведения переходит в то, что некоторые учёные называют эпилогом. Авторство этого раздела было поставлено под сомнение, и некоторые утверждали, что он был добавлен другим автором позже. Здесь описывается стремительный крах империи персидского царя после его смерти наряду с мрачной оценкой современной Персии времён Ахеменидов четвёртого века. В частности, автор отмечает упадок персидской морали со времён правления Кира. Это теоретическое несоответствие с остальной частью работы , в которой основное внимание уделяется описанию персидского царя как идеального правителя, вызвало много разногласий.В классической древности «Cyropaedia» и её автор пользовались большим уважением. Многие историки и философы того времени, такие как Цицерон и Полибий, считали данное произведение шедевром. Тем не менее, они также обсуждали, как классифицировать эту работу. Сам Ксенофонт считался скорее философом, чем историком. Таким образом, в древности данная книга чаще всего считалась философским произведением. Некоторые полагали, что она была составлена в ответ на «Республику» Платона или наоборот, поскольку есть некоторые части, которые ссылаются именно на «Воспитание Кира». Римский педагог и оратор Квинтилиан поставил Ксенофонта рядом с Платоном в своей книге «Образование оратора» отчасти из-за «Киропедии».Стоит также отметить тот факт, что эта книга была также популярна среди великих военачальников древности. И Александр Македонский, и великий римский полководец Гай Юлий высоко оценили эту работу, а Сципион Африканский, предположительно носил с собой одну из её копий. Среди историков классической древности труднее определить место и влияние «Cyropaedia». Ксенофонт написал другие, явно исторические труды, такие как «Эллиника», которые были созданы по образцу работ Фукидида и других. При сравнении с «Эллиникой» и другими современными историями становится ясно, что Ксенофонт не предполагал, что «Киропедия» станет ещё одним историческим произведением.Как и многие произведения классической древности, книга, посвящённая персидскому царю, была заново открыта западными европейцами в период позднего средневековья и оказала огромное влияние на жанр средневековой литературы «Mirrors for princes», хотя и не была задумано как таковая. Несколько правителей позднесредневековой Италии, тем не менее, взяли Кира в качестве образца для подражания. Макиавелли ссылается на «Воспитание Кира», хотя в ней персидский правитель рассматривается в более критической манере. Пожалуй, «Киропедия» пользовалась одним из самых больших периодов своей популярности во времена Просвещения и её читали весьма популярные люди от Бэкона и Джонатана Свифта до Томаса Джефферсона, хранящего в своей библиотеке парочку экземпляров - один для чтения, а другой в качестве справочного материала для исправления аттической греческой прозы.К девятнадцатому веку популярность произведения заметно снизилась из-за его промонархической позиции. Однако в ХХ и XXI веках популярность Ксенофонта и его книги вновь возросла. Среди историков популярность данного произведения стала результатом критики Геродота и его описания Персии времён Ахеменидов. В результате «Киропедия» остаётся популярным и широко читаемым произведением , несмотря на вопросы о цели работы и её общей достоверности.