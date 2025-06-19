5 ценных исторических кладов, которые случайно нашли на российских просторах

На протяжении всей своей истории люди находили самые разные сокровища - от древних утерянных знаний до золота. Но многие такие клады несут не только финансовую, но и историческую ценности. На отечественных просторах таких случаев тоже было немало, когда случайно были найдены старинные деньги, украшения и другие дорогие вещи, некогда бывшие капиталом, а теперь они украшают экспозиции российских исторических музеев.
1. Большой Московский клад
Часть находок, составляющих Большой московский клад. /Фото: rbth.ru
Под этим общим названием скрывается целая группа эпизодов, когда в пределах Московского Кремля находили самые разные ценности. Самым первым таким случаем считается находка из XIX столетия, когда при ремонте нашли, казалось бы, недорогую посудину в виде медной братины, да только она была доверху забита монетами Римской империи. Скорее всего, это была чья-то нумизматическая коллекция, купленная в Европе и спрятанная владельцем.
Монеты античных времён - первая находка на территории Московского Кремля. /Фото: rus.team
В советском периоде истории было сразу два известных случая, когда Большой Московский клад пополнялся новыми ценностями. Так, в 1939 году рядом со Спасскими воротами обнаружено несколько железных кувшинов, куда кто-то спрятал почти 34 тысячи монет эпохи правления первых Романовых, различные кресты и ювелирные украшения.
Образцы украшений, найденных в 1988 году. /Фото: calend.ru
Но рекордсменом по ценности была находка от 1988 года, когда во время строительных работ в пределах Кремля нашли сокровища, предположительно князя Владимира Юрьевича, который решил сохранить часть казны, чтобы она не досталась войску наступавшего на Москву Батыя. И ему это удалось: клад из 300 предметов, среди которых были украшения из разных стран, монеты и даже золотые слитки, пролежал под землёй семь веков и отлично сохранился.
2. Клад Трубецких-Нарышкиных
Один из самых значительных по объёму клад, найденный в России. /Фото: gazeta.ru
Когда в 2012 году ремонтировали особняк Трубецких-Нарышкиных, расположенных на современной территории Санкт-Петербурга, нашли и их клады. Ценности обнаружились в несущих конструкциях между этажами. Сокровища были значительными: по информации редакции novate.ru, строители увидели четыре сотни килограмм столового серебра, наград и медалей, ювелирных украшений, канделябров и многое другое.
Ценные вещи Нарышкиных не ограничивались деньгами - были ещё и столовые предметы. /Фото: kpcdn.net. /
Как потом определили историки, клад, оказавшийся крупнейшим из найденных на территории РФ, был спрятан представителями семьи Нарышкиных перед их эмиграцией в период прихода к власти большевиков. Но на этом приключения клада не закончились: рабочие, обнаружившие ценности, оказались нечистыми на руку и решили его присвоить себе. Впрочем, им не повезло - при попытке погрузить сокровища в машину незадачливых воров увидели полицейские и попытку преступления пресекли.
3. Рязанский клад
В Рязани как-то ремонтировали дорогу - нашли десятки ценностей. /Фото: nasledie-rus.ru
Чуть больше двухсот лет назад в Рязани нашли ещё один, предположительно, царский клад. Дело было в 1822 году, когда двое крестьян во время работ по строительству дороги стали поднимать из земли множество ценных предметов. Преимущественно это были украшения: браслеты, медальоны, инкрустированные самоцветами и жемчугом, а также богато украшенные иконы разных размеров. Государство удачливых крестьян, к слову, за их находку наградило: по данным редакции novate.ru, им выплатили баснословную по тем временам сумму в 10 тысяч рублей.
4. Клад из Ипатьевского переулка
В Ипатьевском переулке нашли большой арсенал обмундирования времён Ивана Грозного. /Фото: vokrugsveta.ru
Ипатьевский переулок Москвы может похвастаться богатой историей - если сначала он был местом жительства для ремесленников, то позднее там стали селиться всё более богатые москвичи, в том числе государственные чиновники с дворянским титулом. Поэтому нет ничего удивительного, что много лет спустя в тех местах находили сокровища, причём неоднократно.
Часть сбруи, найденной в Ипатьевском переулке. /Фото: vokrugsveta.ru
Первой такой находкой были залежи оружия и доспехов, которые в 1895 обнаружили в одном из домов. Ценность она представляла больше историческую, потому что артефакты датируют периодом правления Ивана Грозного. А вот в 1970 Ипатьевский переулок подарил обществу более значительный клад - почти 75 килограмм иностранных монет из трёх континентов: Европы, Северной и Южной Америки.
5. Клад из Устюжни
Примеры монет, которые нашли в соборе в Устюжне. /Фото: rbth.ru
Рекордсменом по весу монет, найденных в пределах одного клада, является клад из Устюжни. А нашли его в 1936 году при исследовании подвалов в соборе Рождества Богородицы в Устюжне. Находка представляет собой около 800 килограмм монет, причём относящихся к огромному количеству времени: самые ранние деньги были отчеканены в период правления Анны Иоановны, а самые поздние - при Николае II. По мнению историков, такой значительный клад, пусть и состоящий преимущественной из медяков и нечастых серебряных монет, был частью от пожертвований на храм, которые столетиями приносили православные миряне.
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