5 ценных исторических кладов, которые случайно нашли на российских просторах

1. Большой Московский клад

Часть находок, составляющих Большой московский клад. /Фото: rbth.ru

Монеты античных времён - первая находка на территории Московского Кремля. /Фото: rus.team

Образцы украшений, найденных в 1988 году. /Фото: calend.ru

2. Клад Трубецких-Нарышкиных

Один из самых значительных по объёму клад, найденный в России. /Фото: gazeta.ru

Ценные вещи Нарышкиных не ограничивались деньгами - были ещё и столовые предметы. /Фото: kpcdn.net. /

3. Рязанский клад

В Рязани как-то ремонтировали дорогу - нашли десятки ценностей. /Фото: nasledie-rus.ru

4. Клад из Ипатьевского переулка

В Ипатьевском переулке нашли большой арсенал обмундирования времён Ивана Грозного. /Фото: vokrugsveta.ru

Часть сбруи, найденной в Ипатьевском переулке. /Фото: vokrugsveta.ru

5. Клад из Устюжни

Примеры монет, которые нашли в соборе в Устюжне. /Фото: rbth.ru