Знаменитые жертвы «охоты на ведьм»

Средние века были для женщин нелегким временем. Любой прохожий мог обвинить девушку в колдовстве и пустые слова долетали до ушей тех, кто мнил себя вправе судить и казнить. В период с XIV по XVIII века в Европе сожгли примерно 10 миллионов так называемых «ведьм». Чаще всего массовая (Салемский суд, к примеру) истерия начиналась с конкретных персон — вот этих девушек.









Мэлин Матсдоттер

Бриджет Бишоп

Анна Колдингс

Энтьен Джиллис

Мерга Бин