Как заниматься спортом по-умному

Подавляющее большинство людей начинает заниматься спортом хаотично. Данные о расписании тренировок, количестве подходов и правильном выполнении упражнений берутся из самых разных источников. Совет приятеля, который посещает фитнес-клуб «уже целых два месяца!» новичком воспринимается непреложной истиной — и передается, слегка видоизменившись, следующему поколению адептов. Естественно, ничего хорошего в таком подходе быть не может.
Вместо стабильно растущих результатов, люди получают непропорционально развитые фигуры, чрезмерно устают на занятиях и, в конце концов, машут на все рукой. Мы советуем вам выбрать иной путь. Попробуйте начать заниматься с умом, четко осознавая, что и зачем вы делаете в конкретный момент. Вот несколько дельных советов, которые помогут вам встать на путь истинный — и пройти его до конца.
Гений из спортзала
Все очень просто: любые предпринимаемые нами движения мозг вынужден контролировать, попутно усваивая что-то новое. Дети, начавшие заниматься до школы, демонстрируют более высокий уровень концентрации, недоступный их оставшимся без подготовки сверстникам. Пожилые люди, уделяющие внимание развивающим мыслительным упражнениям, практически не страдают от снижения когнитивных способностей. В спортзале же тело стимулирует дополнительный приток крови к мозгу, что способствует увеличению количества нейронов. Тренировка высвобождает ряд нейротрансмиттеров и гормоны роста, имеющие решающее значение для здоровья мозга.
Музыкальный воркаут
Многие люди предпочитают заниматься под любимую музыку. Считается, что динамичные звуки увеличивают нашу выносливость. Однако, это не совсем так. Корень вопроса кроется не в мускулах, а в мозгах. Подробное исследование темы опубликовал нейробиолог Том Саффорд. За движение мышц отвечает определенный участок мозга — моторная кора. Здесь расположен стратегически пункт управления, решающий, как будут функционировать мускулы. Особенное значение имеет синхронизация действий. Динамичные звуки вашего плейлиста для воркаута проходят через слуховые пути и обеспечивают дополнительную стимуляцию моторной коре — тело становится более отзывчивым и начинает четче реагировать на окружающие условия.
Интересно, что этот музыкальный фокус лучше действует при персональных тренировках. В командном спорте работают несколько другие правила.
Растяжка и заминка
Даже дети знают, что стоит пропустить растяжку перед тренировкой, а затем игнорировать заминку после — и проблемы тебе обеспечены. Младенцы не хотят испытывать боль в натруженных мышцах, и уж точно отказываются рисковать травмой во время тренировки. Поэтому они стараются изо всех сил, тратя на растяжку и заминку кучу времени. А вот австралийские ученые, Клаудия Хаммонд и Роб Герберт Джордж, увлечения младенцев не поддерживают. Согласно их научной работе, растяжка не оказывает существенного влияние на профилактику травматизма. Заминка, к сожалению, тоже никак на восстановление мышц не влияет.
Персональные беговые кроссовки
Адепты бега, коих становится все больше по городам и весям нашей необъятной страны, любят обсуждать выдающиеся достоинства сделанной на заказ спортивной обуви. Каждый уважающий себя бегун стремится обзавестись парой кроссовок, трепетно поддерживающих стопу, оберегающих пальцы ног и нежно массирующих ахиллесово сухожилие — стоит лишь повернуть голень вооот так, видите?
Между тем, доказательств реальной пользы такой обуви просто не существует. Эта легенда была раздута крупными производителями спортивной экипировки, с целью поиметь еще больше денег на доверчивости спортсменов-любителей.
Лечение депрессии путем становой тяги
Самое масштабное исследование, посвященное влиянию физических упражнений на моральное состояние человека, провели специалисты авторитетного сервиса Cochrane. Данные из тридцати стран сводились в единый график; энтузиасты из Таиланда, Дании и Австралии торчали в спортзалах сутками — лишь бы получить достоверную информацию. К сожалению, результат разочаровал даже самих исследователей. Выяснилось, что спортивные тренировки оказывают, в целом, довольно-таки положительное действие на больных депрессией.
Правда, практически незаметное. Панацеей от психических страданий спортзал назвать не получится: не тратьте время на пустые надежды и сконцентрируйтесь только на упражнениях. А там, глядишь, и депрессия уйдет.
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