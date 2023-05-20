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Как заниматься спортом по-умному

Подавляющее большинство людей начинает заниматься спортом хаотично. Данные о расписании тренировок, количестве подходов и правильном выполнении упражнений берутся из самых разных источников. Совет приятеля, который посещает фитнес-клуб «уже целых два месяца!» новичком воспринимается непреложной истиной — и передается, слегка видоизменившись, следующему поколению адептов. Естественно, ничего хорошего в таком подходе быть не может.

Вместо стабильно растущих результатов, люди получают непропорционально развитые фигуры, чрезмерно устают на занятиях и, в конце концов, машут на все рукой. Мы советуем вам выбрать иной путь. Попробуйте начать заниматься с умом, четко осознавая, что и зачем вы делаете в конкретный момент. Вот несколько дельных советов, которые помогут вам встать на путь истинный — и пройти его до конца.

Гений из спортзала


Как заниматься спортом по-умному

Все очень просто: любые предпринимаемые нами движения мозг вынужден контролировать, попутно усваивая что-то новое. Дети, начавшие заниматься до школы, демонстрируют более высокий уровень концентрации, недоступный их оставшимся без подготовки сверстникам. Пожилые люди, уделяющие внимание развивающим мыслительным упражнениям, практически не страдают от снижения когнитивных способностей. В спортзале же тело стимулирует дополнительный приток крови к мозгу, что способствует увеличению количества нейронов. Тренировка высвобождает ряд нейротрансмиттеров и гормоны роста, имеющие решающее значение для здоровья мозга.

Музыкальный воркаут


Как заниматься спортом по-умному

Многие люди предпочитают заниматься под любимую музыку. Считается, что динамичные звуки увеличивают нашу выносливость. Однако, это не совсем так. Корень вопроса кроется не в мускулах, а в мозгах. Подробное исследование темы опубликовал нейробиолог Том Саффорд. За движение мышц отвечает определенный участок мозга — моторная кора. Здесь расположен стратегически пункт управления, решающий, как будут функционировать мускулы. Особенное значение имеет синхронизация действий. Динамичные звуки вашего плейлиста для воркаута проходят через слуховые пути и обеспечивают дополнительную стимуляцию моторной коре — тело становится более отзывчивым и начинает четче реагировать на окружающие условия.

Интересно, что этот музыкальный фокус лучше действует при персональных тренировках. В командном спорте работают несколько другие правила.

Растяжка и заминка


Как заниматься спортом по-умному

Даже дети знают, что стоит пропустить растяжку перед тренировкой, а затем игнорировать заминку после — и проблемы тебе обеспечены. Младенцы не хотят испытывать боль в натруженных мышцах, и уж точно отказываются рисковать травмой во время тренировки. Поэтому они стараются изо всех сил, тратя на растяжку и заминку кучу времени. А вот австралийские ученые, Клаудия Хаммонд и Роб Герберт Джордж, увлечения младенцев не поддерживают. Согласно их научной работе, растяжка не оказывает существенного влияние на профилактику травматизма. Заминка, к сожалению, тоже никак на восстановление мышц не влияет.

Персональные беговые кроссовки


Как заниматься спортом по-умному

Адепты бега, коих становится все больше по городам и весям нашей необъятной страны, любят обсуждать выдающиеся достоинства сделанной на заказ спортивной обуви. Каждый уважающий себя бегун стремится обзавестись парой кроссовок, трепетно поддерживающих стопу, оберегающих пальцы ног и нежно массирующих ахиллесово сухожилие — стоит лишь повернуть голень вооот так, видите?

Между тем, доказательств реальной пользы такой обуви просто не существует. Эта легенда была раздута крупными производителями спортивной экипировки, с целью поиметь еще больше денег на доверчивости спортсменов-любителей.

Лечение депрессии путем становой тяги


Как заниматься спортом по-умному

Самое масштабное исследование, посвященное влиянию физических упражнений на моральное состояние человека, провели специалисты авторитетного сервиса Cochrane. Данные из тридцати стран сводились в единый график; энтузиасты из Таиланда, Дании и Австралии торчали в спортзалах сутками — лишь бы получить достоверную информацию. К сожалению, результат разочаровал даже самих исследователей. Выяснилось, что спортивные тренировки оказывают, в целом, довольно-таки положительное действие на больных депрессией.

Правда, практически незаметное. Панацеей от психических страданий спортзал назвать не получится: не тратьте время на пустые надежды и сконцентрируйтесь только на упражнениях. А там, глядишь, и депрессия уйдет.

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