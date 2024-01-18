8 картин латиноамериканских художников, за которые баснословные суммы

Самые дорогие картины латиноамериканских художников.
Художники из Латинской Америки всегда интересовали коллекционеров, которые готовы выкладывать миллионы долларов, чтобы повесить у себя на стене полотно Фриды Кало или Тамайо. И среди огромного количества картин есть особенные, которые привлекли внимание самых богатых коллекционеров, которые не пожалели на них баснословные суммы.
«Соперники». Диего Ривера.
Художнику необязательно быть живым, чтобы его картины продавались по баснословным ценам. И Диего Ривера яркий тому пример. Недавно его картину «Соперники» приобрела семья Рокфеллеров за 9,7 миллионов долларов на аукционе Christie's, по иронии принадлежащем этому семейству.
«Две обнаженные в лесу (сама Земля)». Фриду Кало.
Так, Ривере удалось превзойти свою экс-супругу Фриду Кало, картина которой «Две обнаженные в лесу (сама Земля)» в 2016 году была продана за 8 миллионов долларов.
1. «Трубадур» (1945) Руфино Тамайо
«Трубадур». Руфино Тамайо.
Стоимость: 7,2 миллиона долларов во время аукциона Christie's (29 мая 2008 года)
«Трубадур» на протяжении многих лет входил в коллекцию Стивена Кларка, который купил ее 60 лет назад. Картина является одной из наименее известных из работ Тамайо, потому что она очень редко выставлялась напоказ. На картине изображен мексиканский популярный художник с традиционным мексиканским музыкальным инструментом в руках.
2. «Америка» (1955) Руфино Тамайо
«Америка». Руфино Тамайо
Стоимость: 6 миллионов долларов во время аукциона Sotheby's (18 ноября 2008 года)
Во время написания этого полотна у Тамайо не было помощников, но он завершил эту довольно большую работу всего за семь дней, работая в лихорадочном темпе. «Америка» показывает все культурное и природное величие континента, которому пришлось бороться с многочисленными невзгодами. Картина была написана в то время, когда Тамайо пользовался международным успехом, и его работа была выставлена в таких галереях, таких как Жюльен Леви, Пьер Матисс, Перлс и Кнодлер. В настоящее время художник считается одним из величайших колористов XX века.
3. «Корни» (1943) Фрида Кало
«Корни». Фрида Кало
Стоимость: 5,6 миллиона долларов на аукционе Sotheby's (май 2006 года)
Это один из примеров того, почему многие ценители искусства всегда были в восторге от работ Фриды Кало. На этой картине, как и на многих других, она является центральным персонажем: художница лежит на камнях, а из ее тела растут корни, из которых вытекает кровь как символ жизни. Работа датируется периодом, когда художница второй раз была замужем за Диего Риверой.
4. «Автопортрет» (1929) Фрида Кало
«Автопортрет». Фрида Кало
Стоимость: 5 миллионов долларов на аукционе Sotheby's (1 июня 2000 года)
Эта картина является еще одним доказательством того, что очарование мексиканской художницы ценится среди коллекционеров во всем мире. Этот автопортрет художницы не самый известный, поскольку она длительное время находилась в частной коллекции. В отличие от других работ, на этой Фрида изображена не страдающей, а скорее созерцающей и расслабленной, и демонстрирует традиционную одежду и аксессуары Мексики.
5. «Цветы Мексики» (1938) Альфредо Рамос Мартинес
«Цветы Мексики». Альфредо Рамос Мартинес
Стоимость: 4 миллиона долларов во время аукциона Christie's (май 2007 года)
Во время традиционного аукциона латиноамериканского искусства, проведенного в Нью-Йорке в 2007 году, работа Альфредо Рамоса Мартинеса стала самым большим сюрпризом. Он является одним из самых важных мексиканских художников XX и считается в стране «Отцом современного искусства». Поэт Рубен Дарио назвал его «Художником меланхолии». Карьера Рамоса Мартинеса началась в его родном Монтеррее, когда 12-летний мальчик проявил склонность к живописи. Он получил стипендию для обучения в Национальной школе изобразительных искусств, а затем продолжил учебу во Франции, где европейские критики считали его живописцем с многообещающей карьерой.
6. «Афрокубинский танец» (1943) Марио Карреньо
«Афрокубинский танец». Марио Карреньо
Стоимость: 2 миллиона долларов на аукционе Sotheby's (30 мая 2007 года)
Данная картина кубинско-чилийского живописца принесла ему Национальную премию в области искусства Чили в 1982 году ( гражданство этой страны он получил в 1969 году). Благодаря картине «Афрокубинский танец» Карреньо впервые продемонстрировал то, что он является художником, который спасает традиции и самобытность Америки, но при этом обладает техникой и стилем европейского авангарда, которым он всегда восхищался. В настоящее время художник считается одним из художников Западного полушария, который лучше всего знал, как передать тропическую и красочную атмосферу Америки.
7. «Бесконечная нагота» (1941) Роберто Матта
«Бесконечная нагота». Роберто Матта
Стоимость: 2 миллиона долларов на аукционе Sotheby's (19 ноября 2009 года)
Эта абстрактная живопись, в которой серия извержений вулканов сливается с ландшафтом, является одной из самых известных работ чилийца Роберто Матта. На создание картины его вдохновила поездка в Мексику в 1941 году, во время которой Роберто был свидетелем извержения вулкана. Работы Матта впоследствии повлияли на многих абстрактных художников-экспрессионистов, таких как Джексон Поллок, Роберт Мазервелл и Аршил Горки.
8. «Долины Мексики» (1877) Хосе Мария Веласко
«Долины Мексики». Хосе Мария Веласко
Ценность: 2,4 миллиона долларов на аукционе Christie's (ноябрь 1991 года)
Самый известный пейзажист в Мексике создал ряд работ, в которых он рисовал долины Мексики, как один из самых ярких примеров естественной красоты этой страны. Работы Веласко монументальны как по содержанию, так и по исполнению, поскольку он подробно передавал в них мельчайшие нюансы. Можно утверждать, что его картины часто нельзя отличить от фотографий.
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