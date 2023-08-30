5 якобы исторических мест, не имеющих отношение к реальной истории

В мире можно увидеть массу всего интересного, и путешественники этим с удовольствием пользуются. При этом далеко не каждая знаменитая достопримечательность может похвастаться исторической либо архитектурной ценностью. Впрочем, на их популярности у туристов это никак не отражается. Вашему внниманию «пятёрка» туристических достопримечательностей, не имеющих отношение к реальной истории.
1. Музей Шерлока Холмса (Лондон, Великобритания)
Самое любимое место фанатов Конан Дойла. /Фото: tonkosti.ru
Дом №239 на Бейкер-Стрит можно назвать полноценным местом паломничества фанатов Шерлока Холмса, тем более, что именно там находится музей, который посвящён одному из самых известных литературных персонажей в мире. На здание предусмотрительно повесили табличку 221В, хотя реальный адрес не тот - проблема в том, что и к моменту открытия музея в 1990 году, и ранее такого адреса попросту не существовало, вот и пришлось импровизировать.
2. Балкон Джульетты (Верона, Италия)
Ещё одна достопримечательность, связаннвя с литературным персонажем. /Фото: life-list.ru
Знаменитый балкон Джульетты, который уж очень любим для фотографирования туристами, рассматривается ими как реальный объект из тех времён - само собой, что с выдуманной героиней он никак не связан. Да только в действительности он был пристроен к особняку XIII столетия только в 1936 году, и то, лишь после выхода фильма Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта». Справедливости ради, сам особняк принадлежал роду Даль Каппелло, который, согласно некоторым версиям, был прообразом шекспировской семьи Капулетти. И всё-таки, на балкон, который появился семь веков спустя, юная Джульетта, даже в виде реально существующего прототипа, точно не выходила.
3. Замок Дракулы (Румыния)
Румынский замок, которому нарисовали мистическую легенду. /Фото: 100dorog.ru
Замок Бран сегодня известен на всю планету как замок Дракулы. И это при том, что в действительности он имеет довольно сомнительное отношение к Владу Цепешу, который и стал историческим прототипом литературного кровавого Дракулы. Фактически, единственное, что связывает этих двоих - легенда, согласно которой Цепеш всего один раз заночевал в Бране. Правда, ещё поговаривают, что ему нравилось выезжать на охоту в тех местах. Однако истории достоверно утверждают, что этот замок никогда не принадлежал исторической фигуре, которую принято называть Дракулой.
4. Дом Колумба (Генуя, Италия)
Дом, в котором от эпохи Колумба уже ничего не осталось. /Фото: blogoitaliano.com
Дом Христофора Колумба является одной из наиболее известных достопримечательностей Генуи. Согласно распространённому мнению, именно в нём провел своё детство знаменитый мореплаватель. Вот только ряд биографов Колумба критически относятся к этому факту. Более того, даже если так действительно жил Колумб, то на сегодняшний день фактически никаких следов от него не осталось: оказывается, сооружение полностью реконструировали в 2001 году, в результате чего историческим во всём здании остался разве что фундамент.
5. Шангри-Ла (Китай)
Переименованный чисто с туристической целью город. /Фото: pinterest.com
Китайская Шангри-Ла, которая также любима путешестенниками, представляет собой бывший город Чжундянь. Самое интересное, что переименовали его в честь фантастической страны, о которой рассказывается в романе «Потерянный горизонт» Джеймса Хилтона. И именно из-за этого власти пошли на смену названия — просто чтобы привлечь побольше туристов. Тем более что как таковых исторических ценностей в Шангри-Ле тоже не найдётся: так называемый «старый город», то есть, историческая застройка, погибла в результате пожара в 2014 году, после чего его отстроили заново.
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