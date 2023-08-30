5 якобы исторических мест, не имеющих отношение к реальной истории

1. Музей Шерлока Холмса (Лондон, Великобритания)

Самое любимое место фанатов Конан Дойла. /Фото: tonkosti.ru

2. Балкон Джульетты (Верона, Италия)

Ещё одна достопримечательность, связаннвя с литературным персонажем. /Фото: life-list.ru

3. Замок Дракулы (Румыния)

Румынский замок, которому нарисовали мистическую легенду. /Фото: 100dorog.ru

4. Дом Колумба (Генуя, Италия)

Дом, в котором от эпохи Колумба уже ничего не осталось. /Фото: blogoitaliano.com

5. Шангри-Ла (Китай)

Переименованный чисто с туристической целью город. /Фото: pinterest.com