7 продуктов, которые нельзя есть после тренировки, чтобы не свести усилия на нет

1. Коктейли с сахаром

В белковых коктейлях зачастую много сахара. / Фото: aptecki.net

2. Сырые овощи

Сырые овощи не помогают организму восстановиться после нагрузок. / Фото: goodfon.ru

3. Полуфабрикаты и фастфуд

Покупные котлеты и бургеры содержат много калорий

4. Соленая пища

Соль задерживает воду в организме, что недопустимо после тренировок. / Фото: medru.su

5. Сладкая газировка

Сладкая газировка содержит большое количество сахара. / Фото: biokrasota.ru

6. Молочный шоколад

Молочный шоколад не утоляет голод. / Фото: irecommend.ru

7. Плавленые и высококалорийные сыры

В плавленых и некоторых твердых сырах содержится много жира. / Фото: thecheese.ru

8. Спортивные напитки

Спортивные напитки не утоляют жажду. / Фото: ozon.ru

9. Жареные блюда

Жареное мясо долго переваривается. / Фото: 365news.biz

10. Кофеин

Кофе обезвоживает организм. / Фото: kapservis.ru