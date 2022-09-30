Трагический финал любви актрисы Линды Кристиан и гонщика Альфонсо де Портаго

Эта фотография, такая романтичная и, на первый взгляд, безобидная, на долгие годы стала символом трагедии. На ней запечатлён последний поцелуй мексиканской актрисы и испанского автогонщика. Её фильмография насчитывает два десятка ролей в кино, но самой известной фотографией осталась навсегда именно эта, где пилот Формулы-1 целует Линду около ограждения во время заезда Mille Miglia. Девушке суждено будет прожить долгую жизнь, увидеть, как прославится её дочь Ромина Пауэр. А мужчине судьба отмерила всего две с половиной минуты после рокового поцелуя.
Очередная победа
Альфонсо де Портаго.
Альфонсо де Портаго был знаменит, богат и хорош собой. Он получил прекрасное образование, говорил на нескольких языках, был обаятелен и вместе с тем сдержанно отзывался о собственных успехах, даже успев сделать себе имя сразу в нескольких видах спорта. При этом он словно спешил жить и получать удовольствие от каждого мгновения, дарованного ему судьбой.
Альфонсо де Портаго всегда был по-настоящему увлечённым и азартным человеком. Он профессионально занимался плаваньем, выиграл чемпионат Франции по конному спорту, возглавлял сборную Испании по бобслею на Олимпиаде в 1956 году. Да и автогонки дарили ему столь любимую Альфонсо порцию адреналина. Правда, скорость и рёв мотора вовсе не заставляли его забывать о других радостях жизни. На его счету было множество призовых мест в значимых заездах в разных странах, а ещё он стал первым испанцем, пришедшим на подиум в «Формуле-1».
Альфонсо де Портаго.
Наследник громкого титула и многих миллионов считался одним из самых завидных холостяков Европы, однако пробыл он в этом статусе недолго. Уже в 20 лет после скоротечного знакомства он женился на Кэрролл Макдэниел, танцовщице и модели, которая родила ему двоих детей. Впоследствии дочь гонщика Андреа станет фотографом, а сын Энтони выберет путь биржевого маклера. Впрочем, женитьба вовсе не мешала Альфонсо заводить многочисленные романы. Он даже вступил в брак в Мексике с фотомоделью Дориан Ли, ещё не будучи разведённым с Кэрол. Дориан родила Альфонсо сына Кима, но и она не смогла удержать страстного мачо от романов с другими женщинами.
Линда Кристиан.
Очередной жертвой обаяния гонщика стала мексиканская актриса Линда Кристиан. Настоящее имя актрисы Бланка Роза Велтер, она успела объездить весь мир ещё в детстве благодаря отцу, нидерландскому инженеру, которого переводили по службе из страны в страну. Бланка Роза знала восемь языков, собиралась стать врачом, но после решила сниматься в кино и достигла определенных успехов. Девушка взяла псевдоним Линда Кристиан и была популярна в Голливуде в 1940 – 1950-х годах благодаря съёмкам в фильме «Тарзан и русалки» и в первой картине о Джеймсе Бонде «Казино Рояль», где она сыграла роль Валери Матис. К моменту встречи с Альфонсо де Портаго актриса успела развестись с Тайроном Пауэром, от которого родила двоих дочерей, Тарин и Ромину Пауэр. Последняя станет в будущем известной певицей.
Поцелуй смерти
Альфонсо де Портаго.
Где и при каких обстоятельствах познакомились Альфонсо де Портаго и Линда Кристиан, история умалчивает. Но в начале 1957 года актриса уже сопровождала гонщика на Кубе, где он участвовал в соревнованиях, а потом была рядом с ним на Mille Miglia. Именно последнюю гонку де Портаго не любил и собирался её пропустить, однако Энцо Феррари, основатель автомобилестроительной компании «Феррари» и одноимённой автогоночной команды, с которой у Альфонсо был контракт, настоял на участии.
Линда Кристиан.
Во время гонки, когда позади были уже 5 часов и 17 минут, Альфонсо ехал четвёртым. Через 50 метров от промежуточной отметки, где механики попытались устранить поломки повреждённого к тому моменту кузова, гонщик увидел Линду. И не смог проехать мимо. Он остановился, а фотографы запечатлели страстный поцелуй влюблённых. Они должны были встретиться вечером того же дня в Милане, и Линда после поцелуя отправилась в аэропорт. Когда актриса спускалась по трапу, привычно улыбаясь фотокамерам, она вдруг услышала: «Мисс Кристиан, вы уже знаете?» Смысл до неё дошёл не сразу…
Il Bacio della Morte – «Поцелуй смерти».
Всего через несколько минут после поцелуя с Линдой Альфонсо де Портаго погиб возле деревни Гуидицолло. Шина его автомобиля взорвалась на скорости около 240 км/ч, авария унесла жизнь самого пилота, его штурмана Эда Нельсона и 10 зрителей, в том числе детей. Больше гонка Mille Miglia не проводилась. Снимок автогонщика и его возлюбленной, сделанный за 150 секунд до аварии, облетел весь мир и получил название Il Bacio della Morte – «Поцелуй смерти».
Альфонсо де Портаго во время гонок.
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