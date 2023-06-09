Почему мясо коровы называют «говядиной», а не «коровятиной»

Мясо свиньи называют свининой, а мясо курицы – курятиной. Но почему в таком случае мясо коровы и быка называют загадочным названием «говядина»? Ведь данное слово и близко не является однокоренным с каким-либо названием представителей крупного рогатого скота. Для того, чтобы найти ответ на данный вопрос, придется как следует углубиться в семантику названия.
Коров всегда называли говядиной. /Фото: onegreenplanet.org.
Сегодня под говядиной подразумевается не только мясо таких представителей крупного рогатого скота, как коровы и быки. В эту же категорию относят мясо буйволов, телят, волов. Забегая вперед, стоит сразу отметить, что слово «корова» и «бык» в русском языке относительно молодые. Слово «говядина», а точнее его корень – намного древнее. Дело в том, что корень «gwou» — это праиндоевропейский корень, который встречается в огромном количестве слов обозначающих представителей крупного рогатого скота в самых разных язык. В том числе славянских.
Суть названия в языковой традиции. /Фото: regnum.ru.
Что объединяет все письменные славянские языки? То, что появились они не без культурного влияния Византийской Империи, знаменитой миссии Кирилла и Мефодия. Так, в древнерусском языке имелось слово «говадо», которое применялось к крупному рогатому скоту. В последствии, оно вошло в македонский, чешский, сербский, словенский, словацкий, болгарский и русский язык под видом слов: говедско, hovězí, говедина, govedina, hovädzie, говеждо и говядина. Все эти слова использовались для обозначения быков, коров, буйволов и т.п.
Нового названия придумывать не стали. /Фото: ok.ru.
Таким образом слово «говядина» является общим обозначением для скота, а самое главное в том, что является куда более древним, по сравнению с привычными нам обозначениями. Кроме того, применительно к мясу домашних животных данное слово использовали с незапамятных времен, а потому языковая традиция просто не смогла поменяться за многие века, так как предки продолжали упорно называть мясо коровы именно «говядиной» и не стали изобретать велосипед, выдумывая ненужные новые слова вроде «бычатины» или «коровятины».
Всеми виной народная память. /Фото: pixabay.com.
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