Британский «Мстительный» против 55 кораблей: бой, в который невозможно поверить

Бой с испанской армадой в 1588 году. |Фото: mail.ru.

1. Что говорит «популярная версия»?

Англичане всех победили. Конечно же. |Фото: warspot.ru.

2. Кто и зачем придумал миф о подвиге HMS Revenge и как было на самом деле?

На самом деле все кончилось иначе. |Фото: warspot.ru.

Современная модель того самого Мстительного. |Фото: shipmodeling.ru.

Ричард Гренвилл. ¦Фото: ya.ru.

На дворе был XVI век. Испанская империя считалась крупнейшим и мощнейшим государством в Европе с самыми богатыми заокеанскими колониями. Ограбление Нового Света принесло империи несметные богатства. Но ближайшие конкуренты Испании по опасному морскому и колониальному бизнесу не собирались сидеть сложа руки. И главными противниками тогдашнего гегемона должны были стать Англия и Франция . Долгое время испанский флот считался непобедимым. Конечно, то там, то здесь испанцев «бивали». Однако , Великая Армада была серьезнейшей угрозой на море для любого, кто попытался бы оспорить гегемонию «империи, над которой не заходит солнце». Но вот 8 августа 1588 года случилось главное событие многолетних англо-испанских войн - Гравелинское сражение. В нем Непобедимая армада Испании схлестнулась с новым английским флотом и проиграла… Хотя в последствии испанцы все еще смогут взять реванш, именно Гравелин считается начальной точкой отсчета до окончательной утраты Испанской империей статуса великой морской державы.: аббревиатура HMS в названии британских кораблей расшифровывается всего лишь как: «Корабль Его/Ее Величества».Разгромы-разгромами, но куда больший вред испанской короне наносили отнюдь не решительные сражения, а английские каперы – пираты по лицензии. Они «резвились» на морских торговых путях и активно грабили «жирные» золотоносные караваны, шедшие из Нового Света в Мадрид. В 1591 году англичане отправили в грабительский рейд очередную каперскую флотилию из 22 кораблей под общим руководством лорда Томаса Говарда. Каперы остановились на Азорских островах. Там они ожидали подхода очередного золотоносного каравана испанцев. К несчастью для островитян испанцу узнали об их планах и отправили на перехват 55 военных кораблей…Популярная версия событий сражения у острова Флорес сообщает на о том, что английские корабли попытались уйти от численно и качественно превосходящих их испанцев. Сделать это не получилось якобы только у HMS Revenge, который был вынужден принять бой и отбиваться от врагов в полном одиночестве . Несмотря на это, «Мстительный» под командой капитана Ричарда Гренвилла смог отправить на дно 24 из 55 испанских кораблей! Только после этого английское судно было взято на абордаж, а его капитан и команда были убиты. И подобная трактовка тех событий является в действительности не более, чем легендой. На самом деле в последнем бою «Мстительного» все было совсем не так, что нисколечко не преуменьшает подвига английского капитана и его команды. Более того, в подлиннике этой истории подвига было даже больше, чем в легенде…: названия британских кораблей часто неправильно переводят на русский язык. Например, в фильме 2003 года «Хозяин морей: На краю земли» (Master and Commander: The Far Side of the World) название корабля HMS Surprise перевели как «Сюрприз». На самом деле названия британских судов – это не существительные, а прилагательные. Например, «Surprise» — это не «Сюрприз», а «Внезапный». Соответственно HMS Revenge – это никакая не «Месть», а «Мстительный».Судя по всему, автором легенды о гибели HMS Revenge был лорд Уолтер Рейли, который посвятил «Мстительному» целый отчет, а заодно еще и поэму «Ривендж, или Баллада о флоте». Именно он приписал капитану Гренвиллу потопление 24 из 55 испанских кораблей . О событиях, последовавших после абордажа, Рейли или вообще ничего не знал или умолчал, или все перепутал из-за недостаточной информированности. Стоит также отметить, что Уолтер Рейли был родственником погибшего капитана Гренвилла, а именно – кузеном. А потому очевидно, что, создавая книгу о HMS Revenge, был лишен объективности и склонен к апологетике. Но как же было на самом деле?Начать стоит с того, что англичане от острова Флорес действительно убегали на 22 кораблях. Однако, очень быстро они поняли, что уйти от испанского флота не удастся. Тогда было решено пожертвовать HMS Revenge, оставив корабль Гренвилла прикрывать отход. Учитывая, какие свидетельства дошли до нас о личности английского капитана, есть все основания полагать, что прикрывать отход рейдерского флота он вызвался сам. Все, что нужно было сделать «Мстительному» — это продержаться минимум сутки. Это дало бы остальным англичанам достаточно времени для отхода. Испанские корабли были заточены в первую очередь под абордажный бой, в то время как английские суда делали ставку на пушечное вооружение. Благодаря этому «Мстительный» мог долго сковывать действия испанцев артиллерийским огнём.С поставленной задачей HMS Revenge справился – отход товарищей корабль прикрыл. Правда, ни о каком потоплении 24 испанских судов и речи не шло. Гренвилл не потопил ни одного испанского корабля, но тяжело повредил два, что скажется уже после боя. Впрочем, если кто-то думает, что это мало – это не так. «Мстительный» и его команда действительно совершили подвиг. Увы, в бою был тяжело ранен сам капитан Гренвилл. Теряя сознание, Ричарда отдал команде последний приказ: взорвать HMS Revenge. Однако, первый помощник нарушил приказ начальника и сдал корабль испанцам. Даже абордажа как такового не было. Англичан оставили в живых. Самого Гренвилла перенесли на один из испанских кораблей. Однако, из-за тяжелого ранения английский капитан скончался в дороге, так и не придя в себя.Что же по итогу? «Мстительный» сражался почти сутки, из которых непосредственно в условиях огневого контакта с испанцами находился почти 4 часа. Хотя испанцы все-таки смогли догнать и одолеть HMS Revenge, победа им далась дорого: один поврежденный корабль утонул через сутки после боя, второй пришлось в экстренном порядке эвакуировать и бросать посреди моря. В бою с «Мстительным» испанцы потеряли не меньше 100 человек, из которых 2 – капитаны кораблей. Еще некоторое количество судов понесло повреждения разной степени тяжести и было вынуждено отправиться на ремонт. Сам захваченный HMS Revenge должен был направиться в Испанию, однако корабль из-за тяжелых повреждений не выдержал шторма, через несколько недель после сражения и затонул.Зачем же нужно было выдумывать легенду? Здесь все предельно просто. В XVI веке это была никакая не «легенда», а анти-испанский пропагандистский памфлет . В эпоху господства Испании на море английские капитаны, регулярно встречавшиеся в бою с испанцами, прекрасно понимали, что никаких 24 корабля Гренвилл не смог бы утопить, даже если бы заключил сделку с морским дьяволом. Отношение к сочинению кузена капитана было соответствующим – громкая патриотическая агитка для людей, далеких от флота. Однако, прошли века, Испания растеряла все свое величие, в то время как Великобритания его приобрела. И вот уже к XIX веку спустя многие поколения англичане без задней мысли просто забыли, что и отчет, и поэма о гибели HMS Revenge – это обычные политические памфлеты. Теперь Британия господствовала на море, а про Испанию никто и не вспоминал. Очевидно же, что так было всегда! А значит и HMS Revenge мог легко утопить 24 корабля!