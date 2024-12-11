25 опасных мифов о выживании, которые могут принести больше вреда, чем пользы

Предвидеть, анализировать, избегать...
Сегодня у людей появилась возможность путешествовать, а кроме этого, возросла популярность экстремальных туров. Правда, отправляясь в дальнее (или не очень путешествие) стоило бы обеспокоиться собственной безопасностью. И не всегда советы, которые можно услышать в разнообразных телешоу о выживании действительно работают.
Учитывая то, как в последнее время стала популярна тема постапокалитики и распространено мнение о том, что ядерная катастрофа может произойти в любой момент, неудивительно, что людей все больше интересуют вопросы о том, как выжить. На самом деле, большинство общепринятых мифов относительно выживания скорее могут навредить, чем помочь.
1. Нужно сразу найти еду
Еда не главное.
Человек может выжить в течение нескольких недель без еды на жировых запасах своего тела. К этому моменту он наверняка может умереть от многих других причин, включая травмы, радиационное воздействие, отравление или болезни. На самом деле, люди, как правило, не умирают от голода в ситуациях, когда им необходимо выжить.
2. Чтобы развести огонь, нужно всего 2 палочки
Водоустойчивые спички - решение проблемы.
Развести огонь подобным способом невероятно трудно, даже при самых лучших условиях. Лучше всего сразу озаботиться водоустойчивыми спичками.
3. Смотреть шоу о выживании
Чужой опыт важен.
Подобные шоу интересно смотреть, но они в значительной степени поставлены по определенному сценарию. Хотя из них можно почерпнуть некоторые полезные советы, шоу лучше не полагаться на то, что показывают в шоу.
4. Нужно высасывать яд из ранки после укуса змеи
Промыть, прикрыть, в больницу!
Клинические испытания, проведенные исследователями Университета штата Аризона показали, что при высасывании наносится большой ущерб окружающим место укуса тканям. Также лед и тугие перевязки приносят больше вреда, чем пользы. Лучше всего промыть пораженное место, накрыть его повязкой и попытаться попасть в больницу как можно быстрее.
5. Можно убежать от медведя
Убежать от медведя невозможно.
Нет, это невозможно. Даже известный спринтер Усэйн Болт не смог бы этого сделать. Невозможно представить ситуацию, в которой можно было бы обогнать медведя.
6. Нужно притвориться мертвым при встрече с медведем
Бурый или гризли?
На самом деле, это все зависит от вида медведя. Если это гризли, то даже при прямом нападении медведя лучше упасть, прикрыть жизненно важные органы и притвориться мертвым. Если это бурый медведь, то подобный трюк не пройдет. Нужно показаться как можно более большим и угрожающим, а для этого стоит распахнуть верхнюю одежду, кричать и топать. В любом случае, нельзя смотреть в глаза медведю.
7. Лучший способ остановить нападение акулы - ударить ее в нос
Не паниковать, молиться...
Хотя этот способ работает, многие даже не представляют себе, как трудно попасть в нос акуле под водой во время ее атаки. При этом скорее получиться попасть рукой прямо ей в пасть. Лучше попытаться ухватиться за ее жабры или глаза, в которые легче попасть.
8. В пустыне нужно сразу найти воду
Передвигаться только ночью.
Лучше сидеть в тени и стараться не сильно потеть в течение дня. Если нужно передвигаться, то лучше сделать это в течение ночи, когда температура прохладнее. Некоторые люди умерли от жажды всего после 4 часов блуждания по пустыне под солнцепеком, а другие выжили в течение 2 дней, передвигаясь только ночью.
9. Нужно пить свою мочу, чтобы утолить жажду
Один раз - без существенных последствий.
Хотя это можно проделывать один раз без каких-либо существенных последствий, питье мочи приводит к перегреву организма, поэтому нужно будет выбирать между меньшим злом. Потенциально для более эффективного использование мочи (без побочных эффектов) нужно процедить ее через ткань (заодно она остынет).
10. Можно пить из кактуса
Ферокактус Вислизена.
Скорее всего это приведет к неприятным последствиям. По аналогии с мочой, организму сложно обрабатывать все яды, которые потенциально могут привести к тепловому удару. Существует, однако, один кактус, из которого без последствий можно пить - ферокактус Вислизена.
11. Не нужно беспокоиться насчет выживании во время коротких поездок
Минимальный набор выживания.
Нужно быть готовым к самым неожиданным ситуациям всегда. Даже если человек собирается на однодневную турпоездку в пустыню, ему стоит взять минимальный набор выживания.
12. Вертолет спасет откуда угодно
Увы и ах...
Во многих случаях это далеко не так. Есть множество мест, куда вертолеты просто не могут долететь, особенно высоко в горах.
13. Кипячение воды делает ее на 100% чистой
Кипячение и фильтрование.
Кипячение только убивает микробы и бактерии. Если в воде есть грязь, то ее необходимо профильтровать. Кипячение не поможет избавиться от загрязнения. Можно сделать самодельный фильтр, пропустив воду через ткань (к примеру, через рубашку), а затем уже прокипятить ее.
14. Есть снег — хороший способ против обезвоживания
Растопить снег, затем пить воду.
Если есть снег, то от организма потребуется масса ценной энергии но то, чтобы нагреть его. Лучше сначала растопить снег, а затем пить воду.
15. Укрытие подразумевает крышу над головой
Сначала - лог, потом - крыша.
Большинство людей думают, что первое, что нужно сделать, это построить какую-то хижину. Как отмечают эксперты выживания, в первую очередь нужно беспокоиться о том, на чем лежать, а не о том, что творится над головой. Когда дело доходит до укрытия, сначала следует построить кровать, которая будет препятствовать потере ценного тепла от тела в землю, а затем уже обеспокоиться крышей.
16. Если в тело вонзился посторонний объект, нужно его вытащить
Замотать область вокруг раны и в больницу.
Это только вызовет более быструю кровопотерю. Вместо этого, нужно замотать область вокруг раны и немедленно обратиться за помощью.
17. При кровотечении нужно использовать бандаж
Бандаж можно снимать только в больнице.
Конечно, бандаж может спасти жизнь, но его нужно использовать только в качестве последнего средства, поскольку очень велик шанс потери конечности. Кроме того, как только был наложен бандаж, не нужно снимать его ни при каких обстоятельствах. Это приведет к возобновлению выделения токсинов обратно в поток крови, с чем может не справиться организм. Бандаж можно снимать только в больнице.
18. Во время землетрясения нужно стоять в дверях
Крепкий стол лучше дверного проема.
Если здание недостаточно старое, это может быть смертельно опасным. В прошлом делали чрезвычайно прочные дверные рамы, но в современных структурах есть гораздо лучшие места, где можно спрятаться: к примеру, под крепкий стол.
19. Питание растениями безопасно
Существует большой шанс проглотить что-то ядовитое.
На самом деле, это не так. Если нет времени и возможности провести универсальный тест на съедобность, существует большой шанс, что человек проглотит что-то ядовитое. Кроме того, даже если удастся найти растения, которые точно не ядовиты, в них, скорее всего, будет мало питательных веществ.
20. Мох растет только на северной стороне деревьев
Мох растет растет везде, Солнце гораздо лучший ориентир.
Это неверно. В северном полушарии он действительно чаще растет на северной стороне деревьев только потому, что на этой стороне меньше шансов попасть под прямой солнечный свет, а также более влажная среда. Солнце — гораздо лучший ориентир.
21. Употребление алкоголя сохраняет тепло
Алкоголь уменьшает внутреннюю температуру тела.
Этот миф на самом деле очень опасный. Алкоголь только заставляет человека чувствовать теплоту, но это на самом деле уменьшает внутреннюю температуру тела.
22. На дне долины холодно, нужно перебраться на более высокое место
На склонах долины на несколько градусов теплее.
Хотя это правда, что на склонах долины на несколько градусов теплее, чем на ее дне, стоит помнить о том, что на возвышенности будет обдувать ветер. Нужно смотреть по обстоятельствам.
23. Если попал в течение, нужно плыть параллельно берегу
Перпендикулярно течению, по направлению ветера.
В то время как это верно для течений, которые ведут непосредственно в море, не все течения ведут себя подобным образом. Основное правило состоит в том, что нужно плыть перпендикулярно течению в том же направлении, куда дует ветер.
24. Внезапная непредвиденная ситуация
Принимать правильные решения.
Ситуации, связанные с выживанием, как правило, не происходят внезапно. Они обычно являются результатом серии неправильных решений. К примеру, во время рыбалки на озере если начинается гроза, стоит выйти из воды.
25. Выжить просто если знать, что делать
Предвидеть, анализировать, избегать...
Нет! Ситуации, связанные с выживанием гораздо менее гламурны, нежели кажутся. Недостаточно просто иметь базовые познания о том, что нужно делать, гораздо лучше избежать подобных ситуаций.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии