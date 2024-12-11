25 опасных мифов о выживании, которые могут принести больше вреда, чем пользы

Предвидеть, анализировать, избегать...

1. Нужно сразу найти еду

Еда не главное.

2. Чтобы развести огонь, нужно всего 2 палочки

Водоустойчивые спички - решение проблемы.

3. Смотреть шоу о выживании

Чужой опыт важен.

4. Нужно высасывать яд из ранки после укуса змеи

Промыть, прикрыть, в больницу!

5. Можно убежать от медведя

Убежать от медведя невозможно.

6. Нужно притвориться мертвым при встрече с медведем

Бурый или гризли?

7. Лучший способ остановить нападение акулы - ударить ее в нос

Не паниковать, молиться...

8. В пустыне нужно сразу найти воду

Передвигаться только ночью.

9. Нужно пить свою мочу, чтобы утолить жажду

Один раз - без существенных последствий.

10. Можно пить из кактуса

Ферокактус Вислизена.

11. Не нужно беспокоиться насчет выживании во время коротких поездок

Минимальный набор выживания.

12. Вертолет спасет откуда угодно

Увы и ах...

13. Кипячение воды делает ее на 100% чистой

Кипячение и фильтрование.

14. Есть снег — хороший способ против обезвоживания

Растопить снег, затем пить воду.

15. Укрытие подразумевает крышу над головой

Сначала - лог, потом - крыша.

16. Если в тело вонзился посторонний объект, нужно его вытащить

Замотать область вокруг раны и в больницу.

17. При кровотечении нужно использовать бандаж

Бандаж можно снимать только в больнице.

18. Во время землетрясения нужно стоять в дверях

Крепкий стол лучше дверного проема.

19. Питание растениями безопасно

Существует большой шанс проглотить что-то ядовитое.

20. Мох растет только на северной стороне деревьев

Мох растет растет везде, Солнце гораздо лучший ориентир.

21. Употребление алкоголя сохраняет тепло

Алкоголь уменьшает внутреннюю температуру тела.

22. На дне долины холодно, нужно перебраться на более высокое место

На склонах долины на несколько градусов теплее.

23. Если попал в течение, нужно плыть параллельно берегу

Перпендикулярно течению, по направлению ветера.

24. Внезапная непредвиденная ситуация

Принимать правильные решения.

25. Выжить просто если знать, что делать

Предвидеть, анализировать, избегать...