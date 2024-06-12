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16 потрясающих оптических иллюзий, созданных самой природой


Зловещее облако с грозовым валом.

Зловещее облако с грозовым валом.

Все прекрасно знакомы с техногенными оптическими иллюзиями, куда гораздо меньше известно, что природа также может создавать потрясающие оптические иллюзии. В этом обзоре речь пойдёт именно о таких "чудесах", которые, впрочем, вполне объяснимы наукой. Вот уж точно - "не верь глазам своим! "

1. «Конский хвост»


Оптическое явление: водопад «Конский хвост».

Оптическое явление: водопад «Конский хвост».

 

Со стороны может показаться, что водопад «горит». На самом деле, когда свет попадает в воду водопада под прямым углом, то выглядит это так, будто «Конский хвост» загорается.

2. «Ложное солнце»


Оптическое явление: паргелии.

Оптическое явление: паргелии.

 

Эта иллюзия известна, как «ложное солнце». А происходит подобное явление, когда кристаллы льда в атмосфере создают эффект двух дополнительных солнц по обеим сторонам от настоящего солнца.

3. «Фата-моргана»


Оптическое явление: «Фата-моргана».

Оптическое явление: «Фата-моргана».

 

Это весьма сложный тип миража, который зачастую кажется похож на настоящие рукотворные объекты. Фата-моргана возникает из-за того, что воздушные массы с различной температурой искажают световые волны.

4. «Световой столб»


Оптическое явление: «Световой столб».

Оптическое явление: «Световой столб».

 

В этом случае, в иллюзии «виноваты» также кристаллы льда в воздухе. Над источниками света в небе появляется гигантский вертикальный луч.

5. Брокенский призрак


Оптическое явление: Брокенский призрак.

Оптическое явление: Брокенский призрак.

 

Также его называют «горным призраком». Это явление происходит, когда увеличенная тень человека отбрасывается на облака или туман, который находится ниже его.

6. «Атлантическая дорога»


Оптическое явление: «Атлантическая дорога».

Оптическое явление: «Атлантическая дорога».

 

Этот мост в Норвегии выглядит, как пандус, ведущий в никуда. На самом деле, это оптическая иллюзия, поскольку мост на самом деле изгибается и «скрывается» за горизонтом.

7. Иллюзия Луны


Оптическое явление: иллюзия Луны.

Оптическое явление: иллюзия Луны.

 

Все замечали, что когда Луна находится близко к горизонту, то она кажется намного больше. Но если посмотреть на нее через «бинокль» из сцепленных рук, то Луна внезапно уменьшится. Происходит это потому, что мозг регулирует размер Луны по отношению к другому какому-либо объекту на горизонте и (ошибочно) решает, что Луна должна быть на самом деле намного больше!

8. «Зеленый луч»


Оптическое явление: «Зеленый луч».

Оптическое явление: «Зеленый луч».

 

Иногда это явление происходит непосредственно перед или после заходом солнца: на краю солнечного диска появляется зеленое пятно или луч всего на несколько секунд. Несмотря на то, что это вызвано различными факторами, общее объяснение состоит в том, что свет преломляется в атмосфере и вызывает такой эффект.

9. Зенитная дуга


Оптическое явление: зенитная дуга.

Оптическое явление: зенитная дуга.

 

Следующее оптическое явление похоже на радугу, но цвета подобной дуги, как правило, гораздо более чистые. А обусловлено оно, в отличие от радуги, не каплями дождя, а кристаллами льда.

10. Гало


Оптическое явление: гало.

Оптическое явление: гало.

 

Гало часто можно увидеть вокруг Солнца или Луны. Выглядит оно, как ореол, окружающий это небесное тело.

11. Альпийское свечение


Оптическое явление: альпийское свечение.

Оптическое явление: альпийское свечение.

 

Это интересное явление происходит, когда солнце уже село за горизонт. Из-за света, отражающегося от частиц в атмосфере, иногда кажется, что горы освещаются красноватым свечением.

12. Aurora Borealis


Оптическое явление: полярное сияние.

Оптическое явление: полярное сияние.

 

В северном полушарии полярное сияние известно как Aurora Borealis, а в южном полушарии его называют Aurora Australis. Эти явления вызваны магнитными лучами и солнечным ветром, взаимодействующими с верхними слоями атмосферы.

13. Солончаки


Оптическое явление: солончаки.

Оптическое явление: солончаки.

 

Солончаки встречаются по всему миру. Они могут вызвать необычное иллюзорное восприятие глубины, поскольку человек не видит никаких ориентиров.

14. «Голова апача»


Оптическое явление: «Голова апача».

Оптическое явление: «Голова апача».

 

Голова апача — скала на французском острове Эбиан, которая выглядит, как голова индейца. Данное явление известно как парейдолия - иллюзорные образы, в качестве основы которых выступают детали реального объекта.

15. «Страж Пустоши»


Оптическое явление: «Страж Пустоши».

Оптическое явление: «Страж Пустоши».

 

Это скальное образование в канадской провинции Альберта можно увидеть на Google Earth. Сверху горы выглядят, как голова человека, одетого в головной убор канадских аборигенов. Более того, горы выглядят так, будто «индеец» то ли в серьгах, то ли с наушниками.

16. Облако с грозовым валом


Оптическое явление: облако с грозовым валом.

Оптическое явление: облако с грозовым валом.

 

Облако с грозовым валом — одно из самых впечатляющих зрелищ. Увидеть такие облака можно вдоль морских побережий и выглядят они, мягко говоря, зловеще.

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