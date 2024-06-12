16 потрясающих оптических иллюзий, созданных самой природой

Зловещее облако с грозовым валом.
Все прекрасно знакомы с техногенными оптическими иллюзиями, куда гораздо меньше известно, что природа также может создавать потрясающие оптические иллюзии. В этом обзоре речь пойдёт именно о таких "чудесах", которые, впрочем, вполне объяснимы наукой. Вот уж точно - "не верь глазам своим!
1. «Конский хвост»
Оптическое явление: водопад «Конский хвост».
Со стороны может показаться, что водопад «горит». На самом деле, когда свет попадает в воду водопада под прямым углом, то выглядит это так, будто «Конский хвост» загорается.
2. «Ложное солнце»
Оптическое явление: паргелии.
Эта иллюзия известна, как «ложное солнце». А происходит подобное явление, когда кристаллы льда в атмосфере создают эффект двух дополнительных солнц по обеим сторонам от настоящего солнца.
3. «Фата-моргана»
Оптическое явление: «Фата-моргана».
Это весьма сложный тип миража, который зачастую кажется похож на настоящие рукотворные объекты. Фата-моргана возникает из-за того, что воздушные массы с различной температурой искажают световые волны.
4. «Световой столб»
Оптическое явление: «Световой столб».
В этом случае, в иллюзии «виноваты» также кристаллы льда в воздухе. Над источниками света в небе появляется гигантский вертикальный луч.
5. Брокенский призрак
Оптическое явление: Брокенский призрак.
Также его называют «горным призраком». Это явление происходит, когда увеличенная тень человека отбрасывается на облака или туман, который находится ниже его.
6. «Атлантическая дорога»
Оптическое явление: «Атлантическая дорога».
Этот мост в Норвегии выглядит, как пандус, ведущий в никуда. На самом деле, это оптическая иллюзия, поскольку мост на самом деле изгибается и «скрывается» за горизонтом.
7. Иллюзия Луны
Оптическое явление: иллюзия Луны.
Все замечали, что когда Луна находится близко к горизонту, то она кажется намного больше. Но если посмотреть на нее через «бинокль» из сцепленных рук, то Луна внезапно уменьшится. Происходит это потому, что мозг регулирует размер Луны по отношению к другому какому-либо объекту на горизонте и (ошибочно) решает, что Луна должна быть на самом деле намного больше!
8. «Зеленый луч»
Оптическое явление: «Зеленый луч».
Иногда это явление происходит непосредственно перед или после заходом солнца: на краю солнечного диска появляется зеленое пятно или луч всего на несколько секунд. Несмотря на то, что это вызвано различными факторами, общее объяснение состоит в том, что свет преломляется в атмосфере и вызывает такой эффект.
9. Зенитная дуга
Оптическое явление: зенитная дуга.
Следующее оптическое явление похоже на радугу, но цвета подобной дуги, как правило, гораздо более чистые. А обусловлено оно, в отличие от радуги, не каплями дождя, а кристаллами льда.
10. Гало
Оптическое явление: гало.
Гало часто можно увидеть вокруг Солнца или Луны. Выглядит оно, как ореол, окружающий это небесное тело.
11. Альпийское свечение
Оптическое явление: альпийское свечение.
Это интересное явление происходит, когда солнце уже село за горизонт. Из-за света, отражающегося от частиц в атмосфере, иногда кажется, что горы освещаются красноватым свечением.
12. Aurora Borealis
Оптическое явление: полярное сияние.
В северном полушарии полярное сияние известно как Aurora Borealis, а в южном полушарии его называют Aurora Australis. Эти явления вызваны магнитными лучами и солнечным ветром, взаимодействующими с верхними слоями атмосферы.
13. Солончаки
Оптическое явление: солончаки.
Солончаки встречаются по всему миру. Они могут вызвать необычное иллюзорное восприятие глубины, поскольку человек не видит никаких ориентиров.
14. «Голова апача»
Оптическое явление: «Голова апача».
Голова апача — скала на французском острове Эбиан, которая выглядит, как голова индейца. Данное явление известно как парейдолия - иллюзорные образы, в качестве основы которых выступают детали реального объекта.
15. «Страж Пустоши»
Оптическое явление: «Страж Пустоши».
Это скальное образование в канадской провинции Альберта можно увидеть на Google Earth. Сверху горы выглядят, как голова человека, одетого в головной убор канадских аборигенов. Более того, горы выглядят так, будто «индеец» то ли в серьгах, то ли с наушниками.
16. Облако с грозовым валом
Оптическое явление: облако с грозовым валом.
Облако с грозовым валом — одно из самых впечатляющих зрелищ. Увидеть такие облака можно вдоль морских побережий и выглядят они, мягко говоря, зловеще.
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