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Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

В мире существует множество необычных и мистических мест. Что может быть страшнее и интереснее, чем давно заброшенный корабль? Зрелище завораживающее. Большинство из суден огромны, их величие устрашает обывателей, ведь в море мы видим только надводную часть корабля – корму, палубу, мачты. А есть еще киль, который подобно хребту, поддерживает весь корабль и находится под водой.

Необычные кладбища. Куда уходят корабли?


Почему корабли превращаются в живые памятники, и куда они уходят в последнее плаванье? Одни терпят крушение, другие отслужили свой срок, третьи были брошены владельцами, четвертые – угнаны пиратами и брошены у живописных берегов Индийского океана.

Самыми известными кладбищами кораблей можно считать побережья Бангладеш, Пакистана, Индонезии и Индии. Более 90% всех списанных судов, отходивших свой срок, остаются пришвартованными именно у этих берегов.

Судоразделочная индустрия Бангладеш


Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

Одно из самых больших кладбищ кораблей находится вблизи города Читагонг, в небольшой деревушке Фао-Джорхат. Практически все побережье заполонили руины старых торговых судов, которые местное население разбирает на запчасти.

Бизнес по разделу кораблей впервые появился в 1960 году в Бангладеш после того, как владелец гигантского грузового судна отказался снимать его с мели в Бенгальском заливе после сильнейшего шторма. Уже к концу 1980-х годов судоразделочная индустрия достигла своего пика. Практически каждый молодой мужчина работал на черной работе, связанной со старыми разрушенными и ржавыми судами.

Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

Спущенные флаги, ржавые борта, обшивка в моллюсках и засохших водорослях, запачканная мазутом вода – вот оно последнее пристанище для некогда огромных круизных лайнеров, могучих универсалов, танкеров, сухогрузов и контейнеровозов.

Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

Призраки Севера


Не только в Индии можно встретить затерянные и разрушенные корабли. В Мурманской области существует два абсолютно уникальных кладбища кораблей. Чарующие виды природы, кристально-чистая вода Баренцева моря, аутентичность и умиротворение, царящие в заброшенном порту, привели туда не одно судно. Многие из кораблей были построены еще в начале XX века, но, к сожалению, от них остались только каркасы.

Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

Более современные субмарины, ушедшие на отдых, можно увидеть в бухте с очень подходящим названием «Незаметная». Бухта действительно давно стала незрима для глаз, находится она также на Кольском полуострове, в погранзоне. Далеко не каждый житель заполярья знает о том, что она есть. Но, тем не менее, начиная с 1970 года бухта стала использоваться как отстойник для военных субмарин и лодок, которые пришли в негодность.

Аральская пустыня


Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

Некогда, до обмеления, одним из самых больших по величине озер в мире было Аральское море. Но после того, как его воды были использованы для орошения полей, и из-за повышения содержания солей оно начало высыхать, соединившись с материковой частью. Там создали лабораторию по испытанию биохимических элементов и оружия. После того, как озеро высохло окончательно, на голом песке возвышаются поржавевшие каркасы и даже целые корабли. Выглядит это устрашающе. Ученые выяснили, что вернуть Аральское море в прежний вид не представляется возможным по ряду причин, а значит, кладбище кораблей так и останется стоять под палящим солнцем Муйнака.

Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

Спи спокойно, SSAmerica


Один из самых старых разрушенных кораблей, который до сих пор будоражит мысли при одном только взгляде на него, можно увидеть у берегов Греции. Причем увидеть его можно только в том случае, если будет отлив, иначе остатки судна находятся под водой. Океанский лайнер SSAmerica был спущен на воду 31 августа 1939 года и продолжал ходить 54 года, прежде чем случилась катастрофа. Во время Второй мировой войны он был введен в эксплуатацию в качестве военно-морской техники и был способен перевозить 7678 солдат. На нем были установлены зенитные орудия.

Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

Этот корабль был продан в 1993 году владельцам, которые планировали переоборудование корабля для трансфера в 5-звездочный отель в Таиланд. Но этого не произошло. В новогоднюю ночь 1993 года массивный корабль покинул порт в Греции для переправки в Таиланд, но непогода разорвала буксирный трос, корабль дрейфовал. Он сел на мель 18 января. Всего через 2 дня из-за шторма корабль раскололся на двое, и задняя часть гигантского корабля рухнула в океан.

Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

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