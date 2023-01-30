Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

В мире существует множество необычных и мистических мест. Что может быть страшнее и интереснее, чем давно заброшенный корабль? Зрелище завораживающее. Большинство из суден огромны, их величие устрашает обывателей, ведь в море мы видим только надводную часть корабля – корму, палубу, мачты. А есть еще киль, который подобно хребту, поддерживает весь корабль и находится под водой.
Почему корабли превращаются в живые памятники, и куда они уходят в последнее плаванье? Одни терпят крушение, другие отслужили свой срок, третьи были брошены владельцами, четвертые – угнаны пиратами и брошены у живописных берегов Индийского океана.
Самыми известными кладбищами кораблей можно считать побережья Бангладеш, Пакистана, Индонезии и Индии. Более 90% всех списанных судов, отходивших свой срок, остаются пришвартованными именно у этих берегов.
Судоразделочная индустрия Бангладеш
Одно из самых больших кладбищ кораблей находится вблизи города Читагонг, в небольшой деревушке Фао-Джорхат. Практически все побережье заполонили руины старых торговых судов, которые местное население разбирает на запчасти.
Бизнес по разделу кораблей впервые появился в 1960 году в Бангладеш после того, как владелец гигантского грузового судна отказался снимать его с мели в Бенгальском заливе после сильнейшего шторма. Уже к концу 1980-х годов судоразделочная индустрия достигла своего пика. Практически каждый молодой мужчина работал на черной работе, связанной со старыми разрушенными и ржавыми судами.
Спущенные флаги, ржавые борта, обшивка в моллюсках и засохших водорослях, запачканная мазутом вода – вот оно последнее пристанище для некогда огромных круизных лайнеров, могучих универсалов, танкеров, сухогрузов и контейнеровозов.
Призраки Севера
Не только в Индии можно встретить затерянные и разрушенные корабли. В Мурманской области существует два абсолютно уникальных кладбища кораблей. Чарующие виды природы, кристально-чистая вода Баренцева моря, аутентичность и умиротворение, царящие в заброшенном порту, привели туда не одно судно. Многие из кораблей были построены еще в начале XX века, но, к сожалению, от них остались только каркасы.
Более современные субмарины, ушедшие на отдых, можно увидеть в бухте с очень подходящим названием «Незаметная». Бухта действительно давно стала незрима для глаз, находится она также на Кольском полуострове, в погранзоне. Далеко не каждый житель заполярья знает о том, что она есть. Но, тем не менее, начиная с 1970 года бухта стала использоваться как отстойник для военных субмарин и лодок, которые пришли в негодность.
Аральская пустыня
Некогда, до обмеления, одним из самых больших по величине озер в мире было Аральское море. Но после того, как его воды были использованы для орошения полей, и из-за повышения содержания солей оно начало высыхать, соединившись с материковой частью. Там создали лабораторию по испытанию биохимических элементов и оружия. После того, как озеро высохло окончательно, на голом песке возвышаются поржавевшие каркасы и даже целые корабли. Выглядит это устрашающе. Ученые выяснили, что вернуть Аральское море в прежний вид не представляется возможным по ряду причин, а значит, кладбище кораблей так и останется стоять под палящим солнцем Муйнака.
Спи спокойно, SSAmerica
Один из самых старых разрушенных кораблей, который до сих пор будоражит мысли при одном только взгляде на него, можно увидеть у берегов Греции. Причем увидеть его можно только в том случае, если будет отлив, иначе остатки судна находятся под водой. Океанский лайнер SSAmerica был спущен на воду 31 августа 1939 года и продолжал ходить 54 года, прежде чем случилась катастрофа. Во время Второй мировой войны он был введен в эксплуатацию в качестве военно-морской техники и был способен перевозить 7678 солдат. На нем были установлены зенитные орудия.
Этот корабль был продан в 1993 году владельцам, которые планировали переоборудование корабля для трансфера в 5-звездочный отель в Таиланд. Но этого не произошло. В новогоднюю ночь 1993 года массивный корабль покинул порт в Греции для переправки в Таиланд, но непогода разорвала буксирный трос, корабль дрейфовал. Он сел на мель 18 января. Всего через 2 дня из-за шторма корабль раскололся на двое, и задняя часть гигантского корабля рухнула в океан.
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