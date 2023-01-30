Необычные кладбища. Куда уходят корабли?

В мире существует множество необычных и мистических мест. Что может быть страшнее и интереснее, чем давно заброшенный корабль? Зрелище завораживающее. Большинство из суден огромны, их величие устрашает обывателей, ведь в море мы видим только надводную часть корабля – корму, палубу, мачты. А есть еще киль, который подобно хребту, поддерживает весь корабль и находится под водой.









Почему корабли превращаются в живые памятники, и куда они уходят в последнее плаванье? Одни терпят крушение, другие отслужили свой срок, третьи были брошены владельцами, четвертые – угнаны пиратами и брошены у живописных берегов Индийского океана.



Самыми известными кладбищами кораблей можно считать побережья Бангладеш, Пакистана, Индонезии и Индии. Более 90% всех списанных судов, отходивших свой срок, остаются пришвартованными именно у этих берегов.



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