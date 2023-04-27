Агент 007: кто был реальным прототипом Джеймса Бонда

Похождения Джеймса Бонда уже давно стали классикой мирового кинематографа. Опасные похождения, амурные связи тайного агента вот уже несколько десятилетий не устают восхищать восторженных зрителей. А между тем, экранный герой имел под собой реального прототипа, действующего на стороне британской разведки. Им был серб Душан Попов.











Душан (Душко) Попов родился в 1912 году в Австро-Венгрии (ныне это территория Сербии) в богатой семье. Высшее образование он получал в немецком городе Фарнбург. Именно там его завербовал в ряды нацисткой разведки Abwehr студенческий друг Джонни Джебсен. Будучи ярым противником политики, проводимой новым правительством Германии, Душан отправился в британское посольство и изъявил желание работать на британскую разведку MI6, тем самым став двойным агентом.







После назначения он был отправлен в нейтральную Португалию, откуда было проще всего посылать дезинформацию нацистам. Душан Попов вел более чем роскошную жизнь. Жил в самых лучших апартаментах, выбирал себе в любовницы самых красивых женщин и ловко лавировал между разведками обеих стран. Кстати, свое кодовое имя «Трицикл» (трехколесный велосипед) Душан Попов получил из-за пристрастия занятий сексом с тремя женщинами сразу.







Именно в Португалии с Душаном Поповым познакомился будущий писатель, а на тот момент также агент британской разведки, Ян Флемминг. Флемминг наблюдал за праздным поведением Попова, любившего казино и женщин, но вместе с тем проворачивающего невероятные аферы. Однажды писатель видел, как в одном из казино Душан сделал ставку выделенными ему спецслужбами деньгами. Это было 50 тысяч долларов (на сегодня более 1,5 млн долларов). Попов знал, что хозяин казино пойдет на попятную и не потерял деньги. Позже Ян Флемминг поставит своего Джеймса Бонда в те же условия в книге «Казино Рояль» и писатель признается, что именно харизматичный Душко Попов стал прототипом его выдуманного агента.







За время своей службы агент сумел передать множество ложных сведений, дезинформирующих нацистскую Германию. Но в конце концов, из-за предательства, Душан Попов был раскрыт. До конца войны он оставался в Британии. После окончания военных действий бывший двойной агент продолжал вести роскошную жизнь. Он умер в 1981 году.



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