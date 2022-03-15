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Переделка старой мебели: простые и креативные идеи

Переделка старой мебели: простые и креативные идеи

Иногда старая мебель буквально покоряет качеством дерева, из которого она изготовлена, а также необычным внешним видом. Вынести такие винтажные предметы интерьера на помойку просто не поднимается рука.

Но и обставить с их помощью современное жилище — также не лучшая идея. Но выход из ситуации существует. Необходимо обновить старую мебель своими руками, вдохнув в нее новую жизнь. Можно не сомневаться, что после небольшой реставрации мебель преобразится!

Переделка старой мебели: простые и креативные идеи

1. В стиле пэчворк

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Яркие стулья станут настоящей изюминкой интерьера. Чтобы преобразить мягкое сидение, необходимо перетянуть его чехлом, сшитым из разноцветных лоскутков. А твердые ножки и спинка декорируются при помощи техники декупажа. На загрунтованную поверхность нужно приложить декупажные салфетки или вырезки из журналов, пропитанные смесью ПВА и воды. После высыхания покройте их слоем акрилового лака.

2. Клуб путешественников

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Наверняка в каждом доме найдутся старые географические карты, оставшиеся со школьных времен. Ими можно полностью оклеить мебель, воспользовавшись описанной выше техникой декупажа. Если такое решение кажется слишком радикальным, то лучше совместить декупаж с окрашиванием отдельных участков. Чтобы краска легла ровно, необходимо очистить мебель от старой отделки.

3. Нежный рельеф

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Обои с выпуклыми узорами под покраску — отличный материал для обновления мебели, покупка которого не обременит даже самый скромный бюджет. Проверьте дальние ящики: возможно, остатки обоев после ремонта ждут своего звездного часа. Наклейте отрезки обоев на подготовленную и очищенную поверхность мебели. Если белый цвет кажется слишком скучным, то окрасьте обои и покройте их лаком для защиты.

4. Самое интересное — внутри

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Эффект неожиданности при разглядывании мебель, задняя стенка которой украшена яркими узорами, гарантирован. Если позволяет уровень собственных художественных навыков, то заднюю стенку можно разрисовать. Для этого придется предварительно разобрать мебель. Существует и более простое решение: просто обклейте ее яркими обоями. Для того чтобы обновление было целостным, окрасьте и саму мебель в гармонирующий цвет.

5. Модный эффект омбрэ

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Плавные переходы цвета — колористический прием, который не теряет актуальности уже последних несколько лет. Так почему бы не повторить его и на мебели? Используйте 4-5 оттенков одного цвета, окрашивая мебель по вертикали. Совсем необязательно покупать количество банок с краской, соответствующее цветам омбрэ. Можно приобрести базовый и белый цвета. Интенсивность базового цвета регулируется путем добавления в него разного количества белого.

6. Музыкальная мебель

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Давно прочитанные газеты или старые нотные тетрадки можно использовать для декорирования винтажной мебели. Часть мебели окрасьте в выбранный цвет, оставив пустыми зоны, где будут наклеена бумага. Соблюсти границы окрашивания поможет строительный скотч. Затем наклейте на мебель бумагу, вымоченную в чае или кофе, и просушенную. Вымачивание необходимо для придания нотам или газетам коричневого оттенка, создающего эффект состаренности. После высыхания клея покройте бумагу лаком.

7. Эффектный цветовой дуэт

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Для того чтобы выбранный рисунок выглядел аккуратным, лучше наносить его при помощи трафарета. Его можно вырезать из плотного картона или тонкого пластика. Окрасьте выбранный предмет в светлый цвет. После высыхания краски нанесите рисунок по трафарету. Чтоб обновленная мебель выглядела эффектно, рекомендуем выбирать контрастные цвета краски.

8. Максимум цвета

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Простейший способ освежить винтажную мебель — просто перекрасить ее. Но предварительно нужно очистить поверхность от остатков лака и краски, нанесенных много лет назад. Это можно сделать при помощи шлифовольной машинки или наждачной бумаги. В некоторых случаях достаточно просто поддеть слои краски ножом, и они легко отойдут. Затем дерево нужно покрыть грунтовкой, и после ее высыхания — окрасить в яркий цвет.

9. Вместо фотоальбома

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Старинные фото чаще всего пылятся в ящиках до тех пор, пока не выцветут и не истрепаются. Но существует более рациональный способ их использования, который позволит увидеть им белый свет, а вам — постоянно наслаждаться изысканной ретро-эстетикой. Используйте фото для обклеивания старой мебели. Если применить снимки в таком качестве не поднимается рука, то сделайте их дубликаты, отсканировав и распечатав на цветном принтере. Техника декупаж поможет закрепить «двойников» ретро-фото на мебели. Для сохранности изображений не забудьте покрыть их лаком.

10. Простой, но милый рисунок

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Даже при отсутствии развитых навыков в сфере изобразительного искусства получится декорировать старую мебель подобным образом. Выберите простой рисунок в двух-трех цветах и перенесите его на поверхность мебели, заранее окрашенную в выбранный основной цвет.

11. В духе импрессионизма

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Множество ярких красок, даже не сочетающихся между собой — это все, что понадобится для преображения мебели в образец абстрактного искусства. Очистите мебель от старых лака и краска, загрунтуйте. Затем начинайте покрывать ее небольшими мазками разного цвета. Для удобства вначале нанесите первый цвет, затем второй и так далее. Чтобы оценить сочетаемость цветов, рекомендуем предварительно создать эскиз на куске плотного картона.

12. Впечатляющие контрасты

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Мебель, окрашенная в два контрастных цвета, выглядит незабываемо. Чтобы случайно не пересечь границы хорошего вкуса, рекомендуем выбирать один нейтральный цвет (серый, черный, белый, бежевый, а второй — яркий (розовый, салатовый, оранжевый, лазурный). При таком сочетании тонов мебель будет эффектной, но не слишком вызывающей.

13. Абстрактный пейзаж

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В это сложно поверить, но для того, чтобы нарисовать интересный пейзаж, не нужно быть художником. Главное — правильно подобрать цвета и нанести их в виде неровных полосок на поверхность выбранной мебели. В таком абстрактном рисунке любой желающий без труда узнает горный пейзаж.

14. Роскошная керамика

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Остатки мозаики и плитки — отличный материал для декора мебели. Для разрезания используйте ручной плиткорез или специальные щипцы. Можно и просто разбить плитку или мозаику молотком, но в таком случае рисунок будет более хаотичным. Для приклеивания керамики к дереву используйте акриловый или силиконовый строительный клей. После высыхания заполните швы между керамическими фрагментами плиточной затиркой и чуть позже удалите ее излишки.

15. Силы фурнитуры

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Иногда даже такой простой прием как смена фурнитуры способен кардинально преобразить внешний вид старой мебели. А если предварительно окрасить ее в сдержанный цвет, то результат будет действительно впечатляющим.

Если обновление старой мебели все равно кажется слишком трудозатратной затеей, то не стоит напрягаться. Ведь современная мебель может выглядеть не менее эффектно и оригинально.

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