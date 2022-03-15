Переделка старой мебели: простые и креативные идеи

Иногда старая мебель буквально покоряет качеством дерева, из которого она изготовлена, а также необычным внешним видом. Вынести такие винтажные предметы интерьера на помойку просто не поднимается рука.

Но и обставить с их помощью современное жилище — также не лучшая идея. Но выход из ситуации существует. Необходимо обновить старую мебель своими руками, вдохнув в нее новую жизнь. Можно не сомневаться, что после небольшой реставрации мебель преобразится!

1. В стиле пэчворк

Яркие стулья станут настоящей изюминкой интерьера. Чтобы преобразить мягкое сидение, необходимо перетянуть его чехлом, сшитым из разноцветных лоскутков. А твердые ножки и спинка декорируются при помощи техники декупажа. На загрунтованную поверхность нужно приложить декупажные салфетки или вырезки из журналов, пропитанные смесью ПВА и воды. После высыхания покройте их слоем акрилового лака.

2. Клуб путешественников

Наверняка в каждом доме найдутся старые географические карты, оставшиеся со школьных времен. Ими можно полностью оклеить мебель, воспользовавшись описанной выше техникой декупажа. Если такое решение кажется слишком радикальным, то лучше совместить декупаж с окрашиванием отдельных участков. Чтобы краска легла ровно, необходимо очистить мебель от старой отделки.

3. Нежный рельеф

Обои с выпуклыми узорами под покраску — отличный материал для обновления мебели, покупка которого не обременит даже самый скромный бюджет. Проверьте дальние ящики: возможно, остатки обоев после ремонта ждут своего звездного часа. Наклейте отрезки обоев на подготовленную и очищенную поверхность мебели. Если белый цвет кажется слишком скучным, то окрасьте обои и покройте их лаком для защиты.

4. Самое интересное — внутри

Эффект неожиданности при разглядывании мебель, задняя стенка которой украшена яркими узорами, гарантирован. Если позволяет уровень собственных художественных навыков, то заднюю стенку можно разрисовать. Для этого придется предварительно разобрать мебель. Существует и более простое решение: просто обклейте ее яркими обоями. Для того чтобы обновление было целостным, окрасьте и саму мебель в гармонирующий цвет.

5. Модный эффект омбрэ

Плавные переходы цвета — колористический прием, который не теряет актуальности уже последних несколько лет. Так почему бы не повторить его и на мебели? Используйте 4-5 оттенков одного цвета, окрашивая мебель по вертикали. Совсем необязательно покупать количество банок с краской, соответствующее цветам омбрэ. Можно приобрести базовый и белый цвета. Интенсивность базового цвета регулируется путем добавления в него разного количества белого.

6. Музыкальная мебель

Давно прочитанные газеты или старые нотные тетрадки можно использовать для декорирования винтажной мебели. Часть мебели окрасьте в выбранный цвет, оставив пустыми зоны, где будут наклеена бумага. Соблюсти границы окрашивания поможет строительный скотч. Затем наклейте на мебель бумагу, вымоченную в чае или кофе, и просушенную. Вымачивание необходимо для придания нотам или газетам коричневого оттенка, создающего эффект состаренности. После высыхания клея покройте бумагу лаком.

7. Эффектный цветовой дуэт



Для того чтобы выбранный рисунок выглядел аккуратным, лучше наносить его при помощи трафарета. Его можно вырезать из плотного картона или тонкого пластика. Окрасьте выбранный предмет в светлый цвет. После высыхания краски нанесите рисунок по трафарету. Чтоб обновленная мебель выглядела эффектно, рекомендуем выбирать контрастные цвета краски.

8. Максимум цвета

Простейший способ освежить винтажную мебель — просто перекрасить ее. Но предварительно нужно очистить поверхность от остатков лака и краски, нанесенных много лет назад. Это можно сделать при помощи шлифовольной машинки или наждачной бумаги. В некоторых случаях достаточно просто поддеть слои краски ножом, и они легко отойдут. Затем дерево нужно покрыть грунтовкой, и после ее высыхания — окрасить в яркий цвет.

9. Вместо фотоальбома

Старинные фото чаще всего пылятся в ящиках до тех пор, пока не выцветут и не истрепаются. Но существует более рациональный способ их использования, который позволит увидеть им белый свет, а вам — постоянно наслаждаться изысканной ретро-эстетикой. Используйте фото для обклеивания старой мебели. Если применить снимки в таком качестве не поднимается рука, то сделайте их дубликаты, отсканировав и распечатав на цветном принтере. Техника декупаж поможет закрепить «двойников» ретро-фото на мебели. Для сохранности изображений не забудьте покрыть их лаком.

10. Простой, но милый рисунок

Даже при отсутствии развитых навыков в сфере изобразительного искусства получится декорировать старую мебель подобным образом. Выберите простой рисунок в двух-трех цветах и перенесите его на поверхность мебели, заранее окрашенную в выбранный основной цвет.

11. В духе импрессионизма

Множество ярких красок, даже не сочетающихся между собой — это все, что понадобится для преображения мебели в образец абстрактного искусства. Очистите мебель от старых лака и краска, загрунтуйте. Затем начинайте покрывать ее небольшими мазками разного цвета. Для удобства вначале нанесите первый цвет, затем второй и так далее. Чтобы оценить сочетаемость цветов, рекомендуем предварительно создать эскиз на куске плотного картона.

12. Впечатляющие контрасты

Мебель, окрашенная в два контрастных цвета, выглядит незабываемо. Чтобы случайно не пересечь границы хорошего вкуса, рекомендуем выбирать один нейтральный цвет (серый, черный, белый, бежевый, а второй — яркий (розовый, салатовый, оранжевый, лазурный). При таком сочетании тонов мебель будет эффектной, но не слишком вызывающей.

13. Абстрактный пейзаж

В это сложно поверить, но для того, чтобы нарисовать интересный пейзаж, не нужно быть художником. Главное — правильно подобрать цвета и нанести их в виде неровных полосок на поверхность выбранной мебели. В таком абстрактном рисунке любой желающий без труда узнает горный пейзаж.

14. Роскошная керамика

Остатки мозаики и плитки — отличный материал для декора мебели. Для разрезания используйте ручной плиткорез или специальные щипцы. Можно и просто разбить плитку или мозаику молотком, но в таком случае рисунок будет более хаотичным. Для приклеивания керамики к дереву используйте акриловый или силиконовый строительный клей. После высыхания заполните швы между керамическими фрагментами плиточной затиркой и чуть позже удалите ее излишки.

15. Силы фурнитуры

Иногда даже такой простой прием как смена фурнитуры способен кардинально преобразить внешний вид старой мебели. А если предварительно окрасить ее в сдержанный цвет, то результат будет действительно впечатляющим.

Если обновление старой мебели все равно кажется слишком трудозатратной затеей, то не стоит напрягаться. Ведь современная мебель может выглядеть не менее эффектно и оригинально.

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