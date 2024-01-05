Крепость на колёсах: как в Средневековье крестьяне оборонялись с помощью телег

Эпоха Средневековья у большинства из нас ассоциируется с благородными рыцарями, обитающими в огромных укреплённых замках. Но ведь так жили далеко не все, а беднякам защита порой требовалась не меньше. Особенно это касалось еретиков, которые не принимались обществом и преследовались армией по наущению церкви. Не имея возможности обороняться традиционными методами, они нашли неординарный выход - превратить в передвижное военное укрепление... обычную телегу.
Справедливо говоря, первые фортификационные укрепления из обозов встречались ещё в античности. Позже схожую тактику ведения боевых действий активно практиковали племена кочевников. Но всё-таки наибольшее распространение и свое название - вагенбург - крепости из телег получили именно в Средние века. И чаще всего их появление в Европе связывают с движением гуситов.
Интересный факт: Вагенбург с немецкого языка буквально переводится как «обозный город».
Вагенбург - крепость на колёсах. /Фото: armflot.ru
Гуситы - это последователи учения чешского мыслителя Яна Гуса. В некотором роде их существование можно назвать предтечей Реформации. Самого Гуса за его убеждения сожгли костре как еретика, и это стало причиной начала так называемых гуситских войн.
Ян Гус - идейный вдохновитель движения гуситов. /Фото: wikipedia.org
Основной движущей силой войска еретиков было их радикальное направление - табориты. В какой-то момент они начали сжигать католические церкви, и тогда против всех гуситов стали вести Крестовые походы - по информации Novate.ru, всего их было пять в период 1419-1434 гг.
Табориты в основном расположились на горе Табор, от которой, собственно, и получили свое название. Там они жили в буквальном смысле на колёсах - телеги были и местом обитания, и, как оказалось, неплохим оборонным укреплением. Еще и таким, которое можно забрать с собой в случае смены места жительства.
Возной табор. Немецкая гравюра конца 15 века. /Фото: livejournal.com
Во время битвы с крестоносцами или другими врагами гуситы выстраивали телеги колоннами, которых могло быть от одной до трех. Войска шли либо за возами, прикрываясь, либо между ними.
Гуситы довольно успешно применяли телеги в качестве оборонительных укреплений. /Фото: proshloe.com
Да и сам вагенбург претерпевал изменения: первоначально это был просто дополнительный рубеж между сторонами битвы. Количество телег использовали из расчета одну на 15-20 пехотинцев. Позже для улучшения оборонительных качеств вагенбурга между возами устанавливались щиты, а также цепи, которыми телеги скреплялись между собой.
Без своих крепостей на колёсах боеспособность гуситов была бы намного меньше. /Фото: encyclopedia.mil.ru
Способность вагенбургов к мобильности позволяла их использовать практически в любых условиях, даже во время путешествия с место на место. В случае, если на временный лагерь гуситов нападали, возы перегруппировывали, выстраивая их кругом или четырехугольником и скрепляя между собой цепями. Кроме того, если оборона предполагалась длительной, то все проходы между укреплениями закрывались, а перед вагенбургом выкапывается ров.
Общий вид на оборонительные укрепления вагенбурга. /Фото. Pikabu.ru
Для повышения боеспособности гуситы между возами устанавливали пушки. Причем крепились они жёстко, без возможности повернуть их куда-либо. Поэтому, в случае лобовой атаки, те, кто решались напасть на крепость на колёсах, нередко несли серьезные потери.
Пушка стала частью оборонительного вооружения вагенбурга. /Фото: proshloe.com
Практика использования вагенбурга доказала ее состоятельность, и гуситы оказались не единственными в Европе, кто использовал крепости на колёсах. Упоминания о подобной тактике ведения боевых действий можно найти, к примеру, в истории Столетней войны. Не обошла стороной эта практика и Российскую империю: во время похода на Казань и обороны Москвы также использовались укреплённые тяжёлые телеги, которые называли «гуляй-город».
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