5 кулинарных хитростей приготовления вкусного и пышного теста!

Первая хитрость подойдёт всем, даже тем кто не умеет возиться с тестом. Плавающее тесто- что это? А вот что! Обычное дрожжевое тесто поместите в пакет, смазанный маслом и плотно завяжите сверху. Поместите в ёмкость наполненную на половину водой - он должен утонуть, а как только всплывёт - оно готово к выпечке.

№2

В тесто для оладий, блинов, пирогов ( кроме слоёных и заварных), при добавлении молока разведите его небольшим количеством минералки, тесто будет намного нежнее и пышнее, выпечка как из печки и на следующий день.

№3

Смазывайте пироги не всем яйцом, а только белком, так и корочка получится лучше и блестеть будет.

№4

Муку просеивать нужно обязательно, но делать это поочередно и небольшими порциями, так тесто будет более однородным и пышным.

№5

Чтобы раскатать тонкое тесто, оберните свою скалку тряпкой без рельефа, так вам будет намного проще добиться такого эффекта. Или же используйте твердый валик.