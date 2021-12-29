5 кулинарных хитростей приготовления вкусного и пышного теста!

Первая хитрость подойдёт всем, даже тем кто не умеет возиться с тестом. Плавающее тесто- что это? А вот что! Обычное дрожжевое тесто поместите в пакет, смазанный маслом и плотно завяжите сверху. Поместите в ёмкость наполненную на половину водой - он должен утонуть, а как только всплывёт - оно готово к выпечке.
№2
В тесто для оладий, блинов, пирогов ( кроме слоёных и заварных), при добавлении молока разведите его небольшим количеством минералки, тесто будет намного нежнее и пышнее, выпечка как из печки и на следующий день.
№3
Смазывайте пироги не всем яйцом, а только белком, так и корочка получится лучше и блестеть будет.
№4
Муку просеивать нужно обязательно, но делать это поочередно и небольшими порциями, так тесто будет более однородным и пышным.
№5
Чтобы раскатать тонкое тесто, оберните свою скалку тряпкой без рельефа, так вам будет намного проще добиться такого эффекта. Или же используйте твердый валик.
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