10 успешных и знаменитых, которые не забывают делать добро

Успешные и знаменитые, которые не забывают делать добро
Они мелькают на экранах телевизоров и порой кажутся чёрствыми и бездушными, которые ужа давно забыли о человеческих чувствах. Но на самом деле это только сценический образ. Очень часто известные люди оказываются добрыми и сердечными. В этом обзоре рассказ о знаменитостях, добрые поступки которых стали настоящей неожиданностью.
1. Мерлин Мэнсон
Богач-добряк Мерлин Мэнсон./ Фото: kino-nik.ru
певец
Одни считают его ужасным, другие извращенцем. Его музыку понимают немногие, ровно, как и его стиль. Но судить по одежке дело неблагородное, тем более, что Мерлин Мэнсон доброй души человек. Один из случаев, доказывающий факт этого, произошел в 2000 году. Рок-музыкант приехал к подростку, у которого была последняя стадия рака.
Он привез ему огромное количество памятных вещей и пробыл с ним несколько часов. Они играли на гитаре, в видеоигры, читали комиксы и просто болтали. Спустя всего три недели после отъезда певца, парень умер. В свои последние минуты жизни молодой человек находился в майке любимого исполнителя.
2. Metallica
Благотворители из группы Metallica./ Фото: radioroks.ua
музыканты
В 2009 году эта история наделала много шума. А дело было так — некая Маргарет, которой на тот момент было 85 лет, говорила о своем исцелении от рака при помощи композиций группы Metallica. Ее история стала настолько вирусной, что дошла даже до самого ансамбля.
Состав группы быстро сообразил что делать и позвали женщину на свое выступление, хотя билеты на него были давно раскуплены. Маргарет, естественно, согласилась. Перед выступлением группа пригласила женщину за кулисы и поболтали с ней, а в момент выступления, солист Metallica посвятил ей композицию «Nothing Else Matters».
3. Криштиану Роналду
Богач-добряк Криштиану Роналду./ Фото: en.sportyou.com
футболист
Весной 2014 года звезда «Реал Мадрида» получил письмо, в котором семейная пара просила у него кроссовки и футболку с его подписью. Все это было нужно для аукциона, доход с которого пошел бы на лечение их десятимесячного сына. Крохе требовалась срочное хирургическое вмешательство, цена которому €66 000. Может кто-то и проигнорировал бы письмо, но не сердечный Криштиану. Он отправил семье майку и кроссовки со своей подписью, а также положил чек на сумму € 83 000.
4. Стив Бушеми
Доброволец Стив Бушеми./ Фото: mirkino.tv
актер
Прежде, чем стать известным, он трудился в Нью-Йорке в качестве пожарного. После громких событий в башнями-близнецами 11.11, он возвратился в городское Министерство пожарной безопасности и не жалея себя пахал ежедневно по 12 часов, помогая работникам службы разгребать обвалы в поисках людей. Узнав об этом поступке, журналисты поспешили на место, чтобы взять интервью у звезды, но тот наотрез отказался его давать, заявив, что взялся за это не с целью самопиара.
5. Колин Фаррелл
Добряк Колин Фаррелл./ Фото: celebs-place.com
актер
В начале 2000 года актер был на съемках фильма «Рекрут». В то время он и услышал случайным образом объявление радиоведущего, который обещал вознаграждение в $1000 тому, кто приведет на эфир Колина. Сначала подобное заявление, которое актер расценил как вторжение в личное пространство, привело его в замешательство. Но потом он нашел выход из ситуации, придя на радиостанцию вместе с бездомным Дэйвом, которому захотел помочь.
Последнему вручили его положенный выигрыш. Удивительно, но этот поступок сильно переменил жизнь человека без ПМЖ, ведь он вовсе не пропил выигрыш, а встал на ноги с их помощью. Через несколько лет актер возвратился в Торонто, разыскал Дэйва и сам убедился в том, как его поступок в позитивную сторону изменил судьбу другого человека.
6. Том Круз
Богач-добряк Том Круз./ Фото: badfon.ru
актер
В 1996 году он стал очевидцем того, как автомобиль сбил женщину и уехал с места ДТП. Вместо того, чтобы поехать дальше по своим делам, оставив разбираться в ситуации других, Том вызвал карету скорой помощи, пробыл с пострадавшей до приезда врачей. Но даже после этого он не уехал, а отправился за ними, чтобы лично проверить, что с ней все в порядке. Когда Том Круз узнал, что у той нет страховки, он взял на себя обязанность оплатить ее лечение на сумму $7 000.
7. Киану Ривз
Богач-добряк Киану Ривз./ Фото: mirkino.tv
актер
После съемок предпоследних частей популярного фильма «Матрица», когда пришла пора делить заработанное, Киану принял решение отдать часть своего гонорара команде, которая в поте лица трудилась над костюмами и спецэффектами. Кто-то посчитает этот поступок сумасшедшим, но, как заверял сам актер, он совсем не жалеет о содеянном. Только представьте, сумма «пожертвования» составила $75 000 000!
8. Брэдли Купер
Богач-добряк Брэдли Купер./ Фото: badfon.ru
актер
В период съемок кинокартины «Мой парень — псих», Брэдли в свободное от работы время занимался тем, что скупал горы пальто и раздавал их нуждающимся за просто так. Как-то раз, в момент передачи вещей, один из бездомных, хотел сделать приятное актеру и сказал, что у того классное пальто. Брэдли тут же снял свой предмет гардероба и торжественно вручил его льстецу.
9. Зак Галифианакис
Богач-добряк Зак Галифианакис./ Фото: mirkino.tv
актер
Еще до своего восхождения он регулярно заглядывал в химчистку Fox, которая находилась в Санта-Монике. Там же он завел знакомство с пожилой женщиной Элизабет, которой было 87 лет. Бабушка жила на чаевые, получаемые от посетителей за свою помощь. Как только Галифианакис стал настоящей звездой, в прачечную он ходить перестал.
Через некоторое время до него дошла новость о том, что его старая знакомая осталась без крыши над головой. Зак в короткие сроки снял для нее жилье, которое лично содержит и по сей день, на себя же он возложил погашение ее счетов. Он даже возил эту женщину с собой на премьеры фильмов.
10. Джоан Роулинг
Благотворитель Джоан Роулинг./ Фото: newspile.ru
писатель
Это известная писательница, кинопродюсер и сценарист, более популярная в качестве автора книг о «Гарри Поттере». Как-то Джоан получила послание от девочки, которой поставили страшный диагноз лейкемия. Автор письма очень переживала за то, что может недожить до выхода долгожданной книги, но ей очень сильно хотелось узнать, что будет с героями романа.
Роулинг ответила ей, но, к сожалению, девочка умерла буквально за день до прихода письма. Джоан назвала одну из героинь именем Натали Макдональд — так завали ту самую девочку — а после приехала наведать ее родителей и лично вручила им книгу со своим автографом.
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