Ужин ценою в жизнь. Последние блюда приговоренных смертников

Соединенные Штаты Америки остаются одной из немногих развитых стран, в судебной системе которой до сих пор сохранилась смертная казнь для особо жестоких и опасных преступников. Процесс умерщвления человека обществом в качестве мести за совершенные им антисоциальные деяния давно оброс множеством специфических тюремных традиций, одной из которых стал последний ужин – любое блюдо на выбор, которое заключенному приносят перед тем, как он отправится не электрический стул, виселицу либо кресло для летальной инъекции.
В этой статье мы расскажем вам о тех блюдах, которые потребовали от тюремных поваров самые знаменитые убийцы, жесткость которых когда-то шокировала весь мир.
Куриные крылышки для «Клоуна-убийцы»
Если, прочитав название, вы подумали, что речь сейчас пойдет о демоне, принявшем форму клоуна, из знаменитого романа «Оно», то вы глубоко ошибаетесь. Убийца-клоун существовал не только в фантазии знаменитого Стивена Кинга, но и на самом деле. Джона Уэйна Гейси, который в свободное от пыток и изнасилований время подрабатывал на благотворительных вечерах для детей в образе клоуна Пого, осудили и казнили за убийство более 33 мальчиков разного возраста. На последний ужин педофил заказ куриные крылышки из «KFC», картошку Фри и полкило клубники. Забавно, но, очевидно, убийца знал толк в фастфуде, так как выбрал для последнего ужина блюдо из сети ресторанов, различными точками которой он долгое время управлял до тюрьмы.
Травой сквозь могильные плиты
Виктор Фегер стал последним заключенным, которого казнили в штат Айова. Преступника приговорили к смерти через повешение за то, что обманом заманил на встречу, похитил и убил врача, чтобы украсть наркотические лекарственные препараты. Фегер подошел к выбору последнего блюда философски. Преступник попросил, чтобы ему подали одну оливку с косточкой и проглотил ее, в надежде, что после смерти на виселице растение пустит корни сквозь его тело и поднимется из его могилы.
Братство кольца
Ронни Ли Гарднер, осужденный на смерть за убийство и разбой, не отличился ничем особым в плане своего кулинарного вкуса и заказал тюремным властям стейк, лобстера, яблочный пирог и мороженное. Последняя просьба бандита запомнилась скорее тем, что помимо еды он попросил диск с трилогией «Властелин колец», которую ему позволили включить на DVD во время последнего ужина.
Терроризм и мятное мороженное
Тимоти Маквей совершил один из страшнейших политических терактов в США, считавшийся наиболее ужасным массовым убийством невинных людей до трагедии одиннадцатого сентября. Перед смертью террорист попросил одну порцию мятного мороженного с шоколадной крошкой, чем выгодно выделился на фоне следующего героя нашей статьи.
Тюремный тролль
Приговоренный к смерти Лоуренс Рассел Брюер вошел в историю как человек, из-за которого штат Техас ввел ограничение на количество и стоимость кулинарных изысков, которые смертник имеет право заказать перед свиданием с электрическим стулом. Ронни немало разозлил тюремных надзирателей тем, что заказал себе более трех килограммов еды, включая стейки из курятины, чизбургеры, сырный омлет с говядиной, огромную пиццу, овощи, громадную порцию арахисового масла, мороженное и пиво, а когда ему принесли еду, просто отказался ее съесть, аргументировав свой поступок тем, что он не голоден.
«I’llbeback»
Рикки Рей Ректор не столько поразил персонал тюрьмы необычным выбором блюда, сколько напугал суеверных охранников и палачей метко брошенной фразой. Когда у заключенного, который с удовольствием поужинал жареными крылышками и стейком, спросили, почему он не хочет доедать заказанный пирог, он с ухмылкой ответил, что припасет его на потом.
Прах к праху
Пожалуй, перечень необычных заказов, которые пришлось выполнять тюремным поварам за все времена существования традиции последнего ужина, возглавляет Джеймс Эдвард Смит, который попросил тюремщиков принести ему на ужин пригоршню земли. В прочем, система отказалась выполнить столь экстравагантную просьбу, и заключенному пришлось довольствоваться лишь кружкой йогурта.
Из колыбели в могилу
Еще одной необычной просьбой удивил администрацию тюрьмы заключенный Дэвид Леон. Неизвестно, чем он руководствовался при выборе последнего блюда – горькой иронией, насмешкой над палачами либо просто желанием вспомнить детство, но заключенный потребовал, чтобы перед казнью ему принесли именинный торт со свечами, и молча съел его в одиночестве перед тем, как отправиться в свой последний путь.
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