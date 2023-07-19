7 леденящих кровь вещей, которые терпели женщины ради красоты

Бинтование ног - красота по-китайски.
Химические пилинги, которые сжигают слои кожи на лице. Вызов сердечной недостаточности для подавления аппетита. Носы, откорректированные скальпелем, и женская грудь, которую разрезают, чтобы вставить силикон. Красота становится опасной для здоровья женщин. Но справедливости ради стоит сказать, что подобные страсти вовсе не издержки нынешнего века. В нашем обзоре 7 методов, к которым прибегали дамы в далёком прошлом, чтобы быть красивыми.
1. Корсеты из китового уса
Талия - убийца китов.
Что отличает мужчину от женщины? Как минимум, целые внутренние органы. В течение всего 19 века убивали китов, чтобы дамы могли использовать китовый ус в корсетах, которые они затягивали так, что зачастую получали разрыв селезенки.
2. Мышьяк в рационе
Мышьяк в рационе.
В 19 веке и раньше женщины ели мышьяк, чтобы «иметь цветущий вид, блестящие глаза и хорошее либидо». Мышьяк принимали во время фазы растущей Луны, начиная с очень маленькой дозы (пока организм не выработает иммунитет к нему). Но, однажды начав принимать мышьяк, уже нельзя было остановиться, потому что в таком случае человек мог умереть. Также была масса побочных эффектов, таких как зоб (мышьяк блокирует йод в щитовидной железе, вызывая отеки).
3.Ленточные черви
Ленточные черви - омерзительные диетологи.
Если от природы женщина была пухлой и никак не могла похудеть, то она начинала принимать яйца солитера в виде таблеток. В кишечнике развивался ленточный червь, который начинал питаться тем, что попадало в организм человека. Соответственно, человек начинал худеть, поскольку большинство съеденного усваивалось червем, который вырастал до гигантских размеров (иногда до 30 метров).
4. Бинтование ног
Бинтование ног - недоразвитые пальцы.
Некоторые историки считают, что история Золушки возникла в Китае. В других культурах кажется странным и неестественным, что женщина может иметь ноги настолько маленького размера. Традиция возникла в Китае примерно в 10 веке. Еще в юном возрасте девочкам привязывали тканью пальцы ног к ступне и заставляли носить обувь очень маленького размера. Постепенно ноги деформировались в так называемые «золотые лотосы». Во-первых, такие женщины практически не могли ходить. А во-вторых, завернутые к ступне недоразвитые пальцы и глубокие складки на ступнях, возникающие в процессе деформации практически невозможно было промыть, поэтому ноги «лотосы» могли неприятно пахнуть и даже загнивать. Поэтому женщины никогда не демонстрировали свои ступни даже мужьям.
5. Радиоактивная косметика
Радиоактивная косметика - больше чем нелепость.
С 1930-х годов французские производители выпустили косметическую линию Tho-radia, в которую добавляли хлорид тория и бромид радия «для дополнительной бодрости духа». Они утверждали, что Tho-radia «стимулирует клеточную жизнеспособность, активизирует кровообращение, укрепляет кожу, устраняет жиры, предотвращает расширение пор, предотвращает и лечит фурункулы, прыщи, покраснения, пигментацию, останавливает старение и избавляет от морщин, сохраняет свежесть и яркость лица».
6. Смертельная белладонна
Капли белладонны для слепоты донны.
Женщины закапывали выжимкой из этого смертельно опасного растения свои глаза. Это приводило к расширению глаз, что считалось сексуальным. Правда, красотка могла ослепнуть.
7. Свинцовая пудра
Свинцовая пудра - красота собирающая жертвы.
В 1700-е годы по Европе гуляла оспа. Если человек выживал после этого заболевания, то на его лице оставались оспины. В основном их маскировали свинцовой пудрой, которую накладывали толстым слоем. Но от свинцовой пудры появлялись язвы, и даже более того – ее использование приводило к опухоли мозга или параличу.
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