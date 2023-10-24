Перевал через Альпы и «бесконечное» шоссе: 5 опасных, но захватывающих путей

Наша планета пересекается миллионами дорог и путей, и если одни по своему виду непримечательные, то другие обязательно оставят после себя незабываемые эмоции. Причём некоторые способны поразить живописным видом, а есть и такие, проехаться по которым согласится далеко не каждый - уж ни у кого язык не повернётся назвать их безопасными. Вашему вниманию 5 опасных, но захватывающих путей.
1. Шоссе Эйр (Австралия)
Прямая дорога тоже представляет опасность. /Фото: trinixy.ru
Глядя на этот прямой ровный путь, вряд ли было представить, что он представляет довольно большую опасность. Однако статистика неумолима: по информации редакции Novate.ru, количество аварий этом знаменитом австралийском шоссе протяжённостью в 1 660 километров, очень высокое. Тем более, что дорога ещё и проложена вдали от большинства населенных пунктов. Вот в этом-то и проблема шоссе Эйр, ведь окружающие пейзажи так настолько однообразны, что водителям трудно удерживать концентрацию, зато куда легче засыпать за рулем.
2. Каракорумское шоссе (Пакистан–Китай)
Самое высокогорное шоссе на планете. /Фото: antonivtours.com
Это шоссе протяжённостью в 1 300 километров называется Каракорум и представляет собой самое высокогорное на планете международное шоссе. А всё потому, что один из участков этой дороги проходит на высоте более 4 600 метров. Проблема этого пути ещё и в том, что тамошний район подвергается муссонным дождям, которые постоянно идут в летние месяцы, что приводит к размыванию дорог и становится причиной оползней. А в зимний период его и вовсе закрывают из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, угрозы схода лавин.
3. Пассаж дю Гуа (Франция)
Дорога, которая то есть, то нет. /Фото: tourmenu.net
На первый взгляд, эта дорога, соединяющая остров Нуармутье и материковую часть Франции, ничем не примечательна. Однако в реальности в период приливов она попросту перестаёт существовать, полностью погружаясь под толщу воды на глубину до 4 метров. Поэтому в такие дни она становится доступной для проезда только два раза в сутки - в остальное время проезд по ней невозможен.
4. Дорога на горе Тяньмэнь (Китай)
Слишком извилистая дорога, чтобы быть безопасной. /Фото: billionnews.ru
Горная дорога Тяньмэнь имеет протяжённость в 11 километров, а ещё она насчитывает аж 99 изгибов, и при этом ведёт к вершине горы Тяньмэнь, на которой находится один из самых известных буддийских храмов. И всё это фактически представляет опасность - так, по данным редакции Novate.ru, в отдельных местах расстояние между поворотами составляет не более 200 метров, поэтому водителям, которые по ней передвигаются, должны постоянно сохранять предельную внимательность и осторожность.
5. Сен-Готардский перевал (Швейцария)
Опасная дорога с долгой историей. /Фото: multiurok.ru
История перевала Сен-Готард начинается ещё в древние времена, однако настоящую известность он приобрёл в 13 столетии, когда строительство Тойфельсбрюке дало возможность пересечь дикое ущелье Шёлленен под Андерматтом. Потому там расширили тропу мулов, и перевал стал одним из наиболее значимых альпийских переходов. А сегодня перевал Сен-Готард, имеет ещё и железнодорожный туннель, однако все еще является не самым безопасным, но захватывающим местом. Любители отечественной истории его тоже неплохо знают, ведь именно перевал Сен-Готард был тем местом, где полководец Александр Суворов осуществил свой знаменитый переход через Альпы.
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